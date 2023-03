FEMINIZAM U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA: Kako su četiri političarke ostavile traga u spoljnoj politici!

Rat u Ukrajini iznedrio je dve jake ženske ličnosti u međunarodnoj politici. To su aktuelna finska premierka slobodnijih shvatanja i ponašanja Sana Marin koju 2. aprila ove godine ćekaju parlamentarni izbori i Maja Sandu predsednica Moldavije koja je bacila rukavicu u lice Moskvi i proruskim partijama otvoreno zagovarajući ulazak svoje zemlje u EU i NATO. Tu svakako ne treba zaboraviti ni nemačku šeficu diplomatije Analenu Berbok i bivšu premijerku Velike britanije Liz Tras

Delovanje ove četiri ličnosti na međunarodnu politiku svakako je ostavilo traga, ali i podsetilo na pojam feminizma u međunarodnoj politici, čiji prototip su svakako s jedne strane Sana Marina, Maja Sandu, ali i Analena Berbok, koja je onomad izlanula da je Zapad u ratu sa Rusijom pa su neki morali da to demantuju.

To svakao izaziva bes određenih struktura unutar Kremlja, ali i ruske politike zbog čega nije retka pojava da se odapinju otrovne strele prema ove dve liderke. Koliko je feminizam prisutan u teoriji međunarodnih odnosa govorio je magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović.

" Teorija međunarodnih odnosa je pomoćni alat, koji pomaže nekom čoveku da uz pomoć teorije bolje razume šta se dešava u međunarodnim odnosima. Na primer klasični realizam veruje da je osnovni činilac međunarodnih odnosa država i da niko ne treba biti briga za unutrašnje uređenje države sve dok ona poštuje međunarodne dogovore.

Znači dva činioca te teorije su država i međunardono pravo. Ako na primer neki političar na primer Kisindžer zastupa klasični realizam i nalazi se na vlasti on će težiti međunarodnom pravu, predvidivom poretku i državi kao osnovnu činiocu poretka.

Najgluplja teorija od svih o međunarodnim odnosima je feminizam. On jedostavno govori o tome da ratovi u svetu postoje zato što je to deo muškog karaktera i da za izbijanje ratova isključivo su krivi muškarci, i kad bi u politici bilo više žena međunarodni odnosi bi bili ispunjeni mirom, tolerancijom i da bi sve bilo super. Zašto ta teorija nema naprosto veze sa životom. Mir može da zavlada samo ako ministri odbrane budu iskusna vojna lica, sa ogromnim vojnim iskustvom, sa iskostvom komandovanja, vojne strategije i iskustvom šta je rat. Na zapadu ideja feminizma u međunarodnim odnosima je doživela vrhunac što su žene svuda pstale ministarke odbane što je nonses sam po sebi. Zašto?

Zato što žene ne poznaju vojsku uopšte i one naprosto da bi se dokazale moraju da budu radikalnije od samih miškaraca. Setimo se Madlen Olbrajt u američkoj spoljnoj politici i Kondolize Rajs koja je bila aktivni pobronik invazije na Irak, to joj nije smetalo da se zalaže za taj rat.

Jel treba da nas čudi ulazak finske u NATO?

U Finskoj je vazda bilo pametnih ljudi, ali bilo je i budala. Poslednji pametni koji je bio sa mozgom je bio Urho Kekonen. Suludo je uči u NATO sa ogormnom granicom sa Rusijom. Finci imaju premijerku koja je bila predsednik liberalno-konzarvatinve partije. To je kao da bi u Srbiji imali republikansko-monarhističku partiju što je nosnens sam po sebi. Imaju Sanu Marin koja je jednom trentku rekla "Ja sam se drogirala, pa nisam, ja sam se vatala, pa nisam, izgleda da smo u ekonomskom ratu sa Rusijom. Ako Finci misle da će NATO da ih zaštiti neka pita poslednju vladu u Avganistanu jer je to bila NATO misija. Suština je u otme da je gomila političarki sklona radikalnim akcijama, da Liz Tras kao ministarka spoljnih poslova davala izjave koje su mogle da dovedu do nukelarnog rata između Rusije i Velike Britanije. Žena koja je predložila plan za ekonomski opravak zemlje koji nije bi o ništa drugo nego plan grupe TNT uzimati od siomašnih i davati bogatim.

Žena koja se ne nalazi u realnosti i koja živi u svom univerzumu. Urusula fon der Lajen je bila ministar odbrane Nemalčke, trebali da čudi njen radikalizam u ovoj krizi-naravno da ne.

Analena Berbok je prva ministarka spoljnih posla Nemačke stala je otvoreno na stranu Tajvana. Do sada nijedan ministar spoljnih poslova Nemačke se nije oglašavao o pitanju Tajvana. Mogu Nemci da vole ili ne vole Kinze, ali oni su bežali od bilo kakvog konflikta sa Kinom, pa makar bio on i verbalan.

Fama, koja nastaje o ženama u politici je veliki poroblem zato što ,ako se setimo Hilari Klinton ona je po svakoj ceni htela da ostane na vlasti bude vlast, ona posle svih skandala nije htela da se razvede, da dođe na vlast. Fama o ženama u politici je nešto što može vrlo skupo da nas košta."

