"ZA PREGOVORE RUSI TRAŽE SAV NUKLEARNI POTENCIJAL NATO NA DLANU " Pukovnik Jokanović: SAD čine sve da ne dozvole Rusima uvid u to

Danas je 371. dan ruske invazije na Ukrajinu.

Kina i Belorusija pozivaju na prekid vatre u Ukrajini. Finska usvojila zakon koji ubrzava pristupanje NATO-u.

Lideri Kine i Belorusije Si Đinping i Aleksandar Lukašenko, objavili su zajedničko saopštenje u kojem pozivaju na prekid vatre u Ukrajini i pregovore kako bi se došlo do političkog rešenja sukoba. Zajednički poziv predstavljao je odobrenje mirovnog plana Pekinga objavljenog prošle nedelje koji je zahtevao poštovanje nacionalnog suvereniteta i „teritorijalnog integriteta“.

Dokument od 12 tačaka ne navodi kakav bi bio plan sa regionima koje je Rusija okupirala nakon invazije.

Finski parlament usvojio je zakon kojim se toj zemlji omogućava da postane članica NATO-a nezavisno od Švedske, odnosno da te dve zemlje ne moraju istovremeno postati članice Alijanse. Usvajanje ovog zakona ne znači da će Finska automatski ući u NATO kada Turska i Mađarska ratifikuju njeno pristupanje toj organizaciji, ali donosi krajnji rok do kog će Finska čekati na susednu Švedsku da istovremeno uđu u NATO.

foto: Kurirtv

Ovo je bila jedna od tema u današnjoj Redakciji u kojoj su gosti bili pukovnik Mirčeta Jokanović, pilot i Dimitrije Milić, politikolog iz organizacije Novi treći put.

Jokanović se osvrnuo na finsko učestvovanje u ovom sukobu i njen moguć ulazak u NATO.

- Švedska neće ući u NATO, jer se Turska protivi tome. Švedska i Finska su imale sporazum da zajedno uđu u NATO, ali je Finska odlučila da se sama prijavi - započeo je Jokanović, a Milić se složio.

- Tačno je da one učestvuju u vojnim vežbama NATO, što se tiče Finske, oni funkcionišu kao zemlja koja je članica, ali postoji želja kod njih da budu i formalno članica - rekao je Milić navodeći da su se sada ukazale okolnosti da se to i ostvari.

foto: Kurir tv

Što se tiče Švedske Milić smatra da je ona u riziku.

- Finska bi u budućnosti, ukoliko bi Rusija intervenisala na Baltičke države, želela da se obezbedi - rekao je on.

Dronovi i upotreba bespilotnih letelica u ovom sukobu kao i intenziviranje korišćenja istih prokomentarisao je Jokanović.

07:00 Sve do sad Kina je imala rezervisanu ulogu

- Obe strane ih koriste. Imaju bespilotnu letelicu Orion. To je letelica kao avion, to i jeste motorni avion, samo bez pilota. Vidite sada u Ukrajini, oni koriste komercijalne letelice za izviđanje, ali su naoružane najčešće minobacačkim oružjem i eksplozvinim napravama malih kalibara. Kod vojnih namenskih letelica, uglavnom ih navode GPS, i one imaju zadate ciljeve. Velike letelice tipa Global Hawk, ili Predator, one prenose podatke pilotu preko satelitske vezei tako su i navođene. Ovaj sukob je promovisao upotrebu ovih letelica - rekao je i prokomentarisao TU 141 i TU 143 stari izviđački dron.

- On je korišćen u sovjetsko vreme za izviđanje. Prepravljen je i u komandni sistem je ubačen sistem za praćenje koji se navodi po koordinatama - dodao je.

Sve je značajnije uključivanje Kine kroz njen predlog za mirovne pregovore.

- Kada govorimo o Kini ona je imala rezervisanu ulogu u sukobu. Nije išla do te mere podrške Rusiji, ali nije optuživala ni jednu ni drugu stranu nego NATO. I koristila je priliku da kritikuje Sjedinjene Američke Države. Kina je bila na izbalansiranoj poziciji i kada pogledamo ovaj predlog to je na tragu onoga što smo mogli da vidimo da bi Rusija trebala da ustupi neke teritorije, a da se Ukrajina odrekne određenih teritorija - mišljenje je MIlića.

On je prokomentarisao sve lošije odnose Kine i Amerike.

- Spontano se pomeraju države jedne ka drugoj. Švedska i Finska su bile van NATO, a sada će biti članice. Ne može ni Kina sama da pretenduje na svetskoj sceni, a ni Rusija, pa je ovo prirodni sled - rekao je.

Jokanović je zaokružio priču poređenjem Rusije i Amerike po pitanju nuklearnog naoružanja.

- Prve su istupile SAD sa ugovorom "Otvoreno nebo", prve su zabranile letove iznad svoje teritorije, a zadržale su pravo da lete na tuđim teritorijama. Našli su milion izgovora da ruski stručnjaci ne uđu u njihova nuklearna postrojenja, dok su oni bili u više navrata kod ruskih. Nisu dozvolili dvostranu kontrolu. Ovo je jedno zaokruživanje. Kada pogledate NATO oni imaju tri nuklearne sile. Nigde nema u razgovorima britanskog i francuskog nuklearnog potencijala. Rusi traže da se sav zapadni nuklearni potencijal stavi na dlan, pa da se onda pregovora - rekao je Jokanović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.