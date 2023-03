"PROTESTI U FRANCUSKOJ NEZAPAMĆENI U POSLEDNJIH 40 GODINA!" Ćetković: Porodice sastavljaju kraj sa krajem, ne mogu da PRIUŠTE MESO

Sindikati u Francuskoj organizovali su nove demonstracije u borbi protiv penzione reforme. Predlog zakona predviđa da se podigne starosna granica za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine.

Đuro Ćetković, predsednik Saveza Srba Francuske izjavio je u jutarnjem porgramu Kurir televizije da su demonstracije bile nesumnjivo mnogobrojne, ali da vlada i sinidikati "ratuju ciframa".

- Bile su demonstracije i u toku je rat cifara. Vlada kaže da je bio 1.300.000 demonstranata, dok sindikati tvrde da ih je bilo 3.500.000. Od toga 700.000 u Parizu, a ostatak u Marseju, Lionu, Lilu.. Bilo je dosta ljudi koji su sledili taj štrajk naročito u transportu. Tek svaki peti brzi voz je išao. Skoro sve stanice su bile zatvorene. Kamiondžije su zatvarale sporedne puteve - rekao je Ćetković i dodao:

- Takođe, u energetskom sektoru bio je dosta slučajeva. 50 odsto "Electricite de France" nisu radili. Svi terminali za naftu i benzin su bili zatvoreni. Mobilizacija je bila velika i svi čekaju šta će se desiti u senatu. Na poslanike se vrši veliki pritisak, koji ako ne glasaju za zakon biće izbačeni iz predsedničke većine - kaže Ćetković.

- Ovakvi protesti nisu zapamćeni u poslednjih 30-40 godina. Naročito ne od strane sindikata. Ja mislim da je to zato što je velika ekonomska kriza. Ima porodica u Francuskoj koje sastavljaju kraj sa krajem. Ne jedu meso, jer nisu u stanju to sebi da priušte. Umesto da se vlada birne o tome da poboljša ekonomsko stanje u zemlji, da smanji razliku između bogatih i siromašnih, oni su rekli: "Radićete dve godine više, a za to nećete ništa dobiti".

Izneo je procenu da će doći do eksalacije protesta:

- Mislim da će se obim protesta povećati, jer vlada ostaje na tom koloseku da penziona reforma treba da se izvrši.

