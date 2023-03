"KRVAVI BAHMUT UZEO JE NAJVEĆE ŽRTVE I U DRUGOM SVETSKOM RATU" Sagovornici Kurira: Ovo je sukob dve civilizacije, DVA SVETA

Danas je 378. dan rusko-ukrajinskog sukoba. Krvave borbe oko Bahmuta ne gube intezitet, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je bojazan da bi, ako padne Bahmut, Rusima bio otvoren put sve do Donjecka.

U razorenom gradu ostalo je još oko 4.000 civila, a među njima i 38 dece, tvrde ukrajinski zvaničnici.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je, govoreći u Stokholmu, rekao da bi ukrajinski grad Bahmut mogao da padne u ruke ruske vojske "u narednih nekoliko dana".

Portparol ukrajinske vojske na istoku zemlje je saopštio da su u Bahmutu i oko njega izvršena 102 ruska granatiranja i 72 napada, ali da "neprijatelju nije bilo dozvoljeno da nastavi dalje i da ostvari bilo kakvu taktičku pobedu".

O važnosti Bahmuta, ali i celoj suštini te teritorije, pričali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, Luka Kastratović, general-major u penziji i predsednik IO Kluba generala i admirala Srbije i Dragan Šormaz, predsednik Evroatlantskog saveta Srbije

Kastratović je prvo spomenuo važnost Bahmuta, kao i to da li njegovo osvajanje može da promeni tok rata u Ukrajini?

- Od početka sam iznosio mišljenje da Bahmut ne može da bude neka prekretnica, bez obzira na to što sukobi traju već pola godine na toj teritoriji. Smisao svega ovoga je širi. To je sukob dve civilizacije, dva pogleda na uređenje sveta. Pripreme za ovaj rat su dugo trajale i videli smo šta je urađeno za vreme Jeljcina, kažu da je bio demokrata, a likvidirao je stotine svojih deputata. Bahmut je donbasko područje, znamo za Kursku čuvenu bitku, dok se za Donbasku operaciju malo zna. To je takvo područje, pored Dnjepra, da je u Drugom svetskom ratu odneo najviše žrtava sa strane Nemačke i tadašnjeg SSSR-a - započeo je Kastratović, pa nastavio:

- Videli smo razne izveštaje odande, da su rovovi puni vode. Dakle nije pogodno za upotrebu teške artiljerije, otežano je kretanje vozila, tenkova... Videli smo i kad su u Azovci na početku specijalne operacije pružali otpor, znamo da Zelenski ne vodi to sam, već da ima oko 200 savetnika, to se sve planira sa Zapada i to ne samo od 2014. godine, nego čak i od 2007. godine, pa i ranije.

Potom je Kastratović rekao suštinu, a to je da su na pomenutom području stvoreni uslovi, pa čak i za nuklearni rat.

- Suština je da su na tom području, još za vreme SSSR-a, stvoreni uslovi da se živi i radi u uslovima nuklearnog rata. Shodno tome, to su velika utvrđenja koja su teška da se osvoje, osim upotrebe hemijskog oružja ili oružja sa velikom razornom moći, doduše ne želi niko da se to sve razruši, jer će trebati sutra.

Šormaz je analizirao izjavu Zelenskog "Ukoliko bi pao Bahmut, to bi bio otvoren put za osvajanje ključnih gradova u Dombasu".

- Izjave mogu biti iz različitih razloga plasirane, pogotovo za vreme rata. Možda je bila motivaciona za vojnike ili je to poruka Rusima da mogu da navale, a onda će se desiti ko zna šta. Neke stvari potpuno zaboravljamo. Ruska vojska je bila u Bahmutu, pa je izbačena od strane ukrajinske vojske, potom su došli Vagnerovci i onda je krenula mobilizacija. Sad je to onaj stari način ratovanja SSSR-a, a to je nagomilavanje ljudi - rekao je Šormaz.

Podsetimo, šef plaćeničke vojne kompanije Vagner, Jevgenij Prigožin, objavio je u poruci na društvenim mrežama da je ta grupa u potpunosti zauzela istočni deo Bahmuta.

Američki Stejt department odobrio je prodaju izviđačkih aviona u vrednosti od 1,38 milijardi dolara Japanu, saopštio je Pentagon.

