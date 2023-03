POGLED NA DEŠAVANJA U GRUZIJI: Zemlja u klinu između Rusije s jedne, NATO pakta, Francuske i Nemačke sa druge strane

Vladajuća partija Gruzije "Gruzijski san" i partija "Snaga naroda" najavile su posle trodnevnih žestokih demonstracija opozicije da će da povuče sporni Zakon o stranim agentima".

Kao razlog za povlačenje zakona naveli su potrebu da se "smanje konfrontacija u društvu. Naime sve je počelo u utorak 7. marta ove godine kada je usvojen sporni zakon. Ulsedilo je okupljanje i sukob sa policijom.

foto: Printscreen/Twitter

Dok vladajuća stranka "Gruzijski san" tvrdi jedno opoziciona partija Girči – Više slobode, kao i predstavnici niza nevladinih organizacija, najavili su da će nastaviti proteste, uprkos povlačenju predloga zakona o stranim agentima iz parlamenta. Dodali da im je potrebna jasnoća u vezi sa procedurom opoziva i zatražili oslobađanje privedenih.

Šta se zapravo dešava u Gruziji, koja je ponovo postala meta i sfera interesovanja svetske javnosti obratili smo se magistru Zoranu Kruniću iz Ljubljane osobi koja je nekoliko godina provela u Gruziji uspostavljajući njihov bezbednosni sistem, koji su kasnije Amerikanci posle dolaska Salikašvilija srušili do temelja.

foto: AP/Nicolo Vincenzo Malvestuto

"Sedmog marta gruzijski parlament izglasao je zakon o stranim agentima, dok bi 9. marta trebali izglasati i drugi zakon iz ovoga paketa, 'Zakon o registrovanju stranih agenata'. Za prvi zakon glasalo je čak 76 poslanika, dok ih je bilo samo 13 protiv. Zakoni između ostaloga predviđaju obaveznu registraciju svih organizacija koje primaju više od 20% finansijskih sredstava iz inostranstva. Zakon je pokrenuo dobro organizovane nasilne proteste koje predvodi pokret 'Snaga naroda'. Demonstranti su između ostaloga bacali i molotovljeve koktele, a policija im se suprotstavila suzavcem i gumenim mecima.

Usvajanju zakona žestoko se protive i SAD i predstavnici Evropske unije. SAD čak prete sankcijama predstavnicima gruzijskih vlasti koji su naredili suzbijanje protesta koji su, kako je rekao portparol Stejt departmenta Ned Prajs, 'univerzalno ljudsko pravo' (tako naravno ne misle u slučaju nasilnih protesta u Vašingtonu i upada u američki kongres januara 2021). Zakon je po njihovoj oceni usmeren na ograničavanje uticaja grupa koje finansiraju SAD i države članice Evropske unije, konkretno na USAID, Sorosa isl. Da imaju slične propise i u SAD ne pominju.

Proteste je podržala i predsednica Gruzije Salome Zurabišvili koja se upravo nalazi u službenoj poseti SAD. Po njoj protesti predstavljaju slobodnu Gruziju i najavljuje da ona taj zakon neće potpisati. Inače predsednica Zurabišvili je rođena u Parizu, 2003-04 bila je ambasadorka Francuske u Tbilisiju, ali je prihvatila i gruzijsko državljanstvo i postala gruzijska ministarka spoljnih poslova. Predsednica Gruzije je od 2018. godine.

U Gruziji već neko vreme imaju možda preovlađujući uticaj Francuska i Nemačka koje su pre nekoliko godina i sprečile američki pokušaj učlanjenja Gruzije u NATO.

foto: EPA/Zurab Kurtsikidze

Zanimljivo je i to da je proamerički nekadašnji predsednik Mihail Sakašvili u zatvoru. Sakašvili je inače doveden u Gruziju iz Amerike i bio je jedna od vodećih figura 'revolucije ruža' (u pripremi te revolucije učestvovali su i predstavnici srpskog Otpora, čak je i tu simbol bila stisnuta pesnica), nakon koje je od 2004 pa do 2013 bio predsednik Gruzije. Amerikanci su ga posle kao proverenog igrača poslali u Ukrajinu gde bi prema nekim podacima trebao postati čak i predsednik vlade ali je postavljen 'samo' za guvernera Odeske oblasti, od 2015 do 2016.

U Ukrajinu su takođe poslali i otvoreno proameričku Eku Tešelešvili, mladu nekadašnju zamenicu gruzijskog ministra unutrašnjih poslova, pa gruzijsku ministarku pravosuđa i inostranih poslova. I ona je trebala posle Majdana zauzeti visok položaj u novoj ukrajinskoj vladi. Trenutno je na čelu ukrajinske Antikorupcijske inicijative.

Gruzija je u ratu između Ukrajine i Rusije neutralna, odbija uvođenje sankcija Rusiji i kategorički odbija bilo kakvo vojno učešće u sukobu. Čak se suzdržava ikakvih akcija protiv Abhazije i Južne Osetije koje su nakon rusko-gruzijskog rata postigle nezavisnost od Gruzije. Doduše, osim Rusije, Nikaragve, Venecuele, Neurua i Sirije te nezavisnosti niko drugi ne priznaje.

Kako će se situacija razvijati dalje teško je predvideti. Nadam se samo da neće prevladati snage koje će u sukob sa Rusijom uvući i Gruziju.

Kurir.rs/Zoran Krunić/A.Mlakar