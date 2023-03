BLAŠČAKOVA LINIJA NIČE NA GRANICI SA BELORUSIJOM I RUSIJOM: Poljska podiže fortifikacije kao meru odvraćanja! FOTO

Mariuš Blaščak ministar odbrane Poljske objavio je fotografije sa poljsko-beloruske granice gde se vide poljski vojnici i granična straža kako na putne prelaze postavljaju tenkovske prepreke.

foto: Twitter/mblaszczak

Blaščak je to naveo da se tenkovske prepreke stavljene od betona i metalnih ježeva postavljaju kao bezbednosne mere, ali ne samo na granici sa Belorusijom, nego i sa ruskom eksklavom Kalinjingrad. On je naveo to kao strategiju odvraćanja od svih potencijalnih pretnji koje bi mogle doći iz Belorusije i Kalinjingradske oblasti gde se nalazi jak ruski vojni kontingent zajedno sa balističkim raketama Iskander M i K.

foto: Twitter/mblaszczak

Blaščakova linija kako zovu taj spoj utvrđenja koji liči na ono što je u Drugom svetskom ratu postojalo na francusko-nemačkoj granici "Mažino linija" i "Zigfridova linija", na granici Italije i nekašanje Kraljevine Jugoslavije "Rupnikova linija", kao i novije ograde koje sve više opasuju Evropu od 20156 zbog najezde migranata sa Bliskog istoka.

Krajem februara Ministarstvo narodne odbrane Poljske najavilo je početak preventivnog proširenja bezbednosti na granicama sa Rusijom i Belorusijom. Prve fortifikacije i manja utvrđenja postavljana su na granici sa Kalinjingradskom oblasti.

foto: Twitter/mblaszczak

Slična utvrđenja počeće i da niču na granici sa Belorusijom, gde su manji granični prelazi već u potpunosti zatvoreni. Inače Poljska je svoju granicu dugu 186 km sa Belorusijom ogradila velikom žičanom ogradom koja se nadzire kamerama i senzorima, a postavljanjem tenkovskih prepreka stvaraju se manja čvorišta i bastioni koji bi sprečili i kanalistali upad tenkovskih i oklopnih jednica na teritoriju Poljske u slučaju veće eskalacije i proširenja sukoba na Poljsku i Belorusiju.

Inače vladin opunomoćnik za bezbednost Stanislav Žarin upozorio je da na granici sa Rusijom i Belorusijom se povećava broj migranata i da migranti u Belorusiju avionim stižu prvo u Rusiju, a onda u Belorusiju i na granicu sa Poljskom i da upozorio da je Kremlj taj koji planira ove akcije , kao i da će u narednim nedeljama i mesecima doći do eskalacija akcija protiv Poljske i da je ključ u Rusiji, koja različitim merama deluje protiv Poljske.

foto: Twitter/mblaszczak

Svi zidovi i ograde sveta

Slične zidove napravio je biviši američki predsednik Donald Tramp na granici sa Meksikom kako bi sprečio migracije i narkokartele da upadaju u pogranične oblasti, kao i Izrael koji je hermetički odvojio Gazu od ostatka Izraela, kako bi suzbio saomubilačke napade.

Slične žičane ograde prema granici sa Rusijom postoje i na Baltiku na primeru Estonije koja je je utvrdila 136 km granice sa Rusijom. Letonija koja ima ogradu na granici sa Rusijom u dužini od 300 km, Litvanija 500 km, Poljska sa Belorusijom 186 km kada je 2021. bio okršaj sa navalom migranata na tu državu.

Grčka je sa granici sa Turskom podigla žičanu barijeru u dužini od 40 km, Bugarska sa Turskom 240 km i Grčka sa Severnom Makedonijom 32 km. Inače Finska država krenula je u ambiciozni projekat izgradnje najduže ograde na svetu koja će se prostirati u dužini od 1.340 km.

Inače u oktobru mesecu 2022. i Rusija je na krimu posle povlačenja iz Hersonske oblasti počela da kopa na granici Krima i Ukrajine fortifikacije i duboke jarkove kako bi onemogućila prelazak ukrajinskih tenkova u slučaju neželjenog scenarija i pokretanja ukrajinske protivofanzive. Na satelitskim snimcima koji su dostupni široj javnosti, tada su se mogli videti sveže iskopani rovovi duž administrativne granice Krima i Hersonske oblasti. Izgradnja odbrambenih položaja zabeležena je i duž Siverski Donjeck reke koja razdvaja Donjeck i Lugansk. Tu je primećeno da kamioni dovoze ojačane betonske konstrukcije koje se ukopavaju i služe kao bunkeri.Sličnu utvrđenu liniju imali su i Ukrajinci u Adejevki, koja je i danas nerobojna za prodor ruske vojske zbog čega ruska vojska u tom sektoru mora zaobilazno da osvaja mesta ili načinje ovaj spoj betonsko-rovoskih fortifikacija sa čime rat na istoku Ukrajine dobija obeležeja rovovskog rata.

Ruski vojni potencijal u Kalinjingradu Na prostoru ove enklave ruska vojska je rasporedila jednu motorizovanu pešadijsku diviziju koja je deo 11 Korpusa baltičke flote, jednu brigadu višecevnih bacača raketa „smerč” i „uragan”, brigadu sa taktičkim blisitičkim raketama Iskander M i K., brigada obalske odbrane sa protivbrodskim raketama P-21,22, SS-N-12, Bastion, tri artiljerijska puka, jedan protivoklopni puk, tri protivavionska raketna puka sa sistemima S-300, S-400, Pancir S-1, Tor-M2, puk borbenih helikoptera. U brojnom stanju je 800 tenkova, 1.300 oklopnih transportera i borbenih vozila pešadije, 400 topova i artiljerijskih sistema. Baltička flota ima raspoređene avione 48 Su-27, 26 Su-24, lovci Mig-29 – 35 aviona, 29 mornaričkih helikoptera Ka-27 i Ka-29, 15 borbenih helikoptera Mi-35M, 20 Mi-17 i Mi-8 MTSH

Kurir.rs/A.Mlakar