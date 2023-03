"EVROPA JE ZAIGRALA RUSKI RULET" Lutovac: Rusiji nije interes da gađa nuklearku, ali ovim "prijateljima" iz daljine JESTE

U Ukrajini je nova uzbuna.

Ruske snage izvršile su masovni raketni udar na sedam ukrajinskih regiona, a eksplozije su zabeležene i u Kijevu gde je gađana ključna infrastruktura.

Nuklearna elektrana u Zaporožju bila je nekoliko sati bez struje, a u Lavovu je pogođena stambena jedinica pri čemu je petoro civila izgubilo život. Nekoliko blokova ukrajinske nuklearne elektrane Pivdenoukrajinska ugašeno je danas zbog gubitka električne energije tokom ruskih vazdušnih napada širom Ukrajine, saopštila je ukrajinska državna atomska agencija Energoatom.

Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam i Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjerstva iz Centra za društvenu stabilnost, gosti su koji su razgovarali o ovim događajima.

Lutovac je prokomentarisao ove najjače napade do sada.

- Možemo tretirati ovaj napad kao odmazdu na dosadašnje ukrajinske aktivnosti. Ovi elementi narušili su ruski integritet. Odmazda je svakako. Situacija u Bahmutu se približava kraju. Mislim da je važno uspostavljanje te linije u Bahmutu - započinje razgovor Lutovac.

Obrkenžev se priključio, takođe dajući mišljenje o dešavanjima u Bahmutu.

- Mislim da je zauzimanje Bahmuta kraj jednog dela, a početak sledećeg dela rata. Ako govorimo o nekoj prolećnoj ofanzivi krenuće sa tog prostora, i koliko god se to utvrđenje branilo pada u ruske ruke - rekao je Obrknežev.

Da li će Putin odugovlačiti ovaj rat - zanimalo je voditeljku Olju Lazarević.

Lutovac se složio na dopunu voditeljke Snežane Petrović da još ništa nismo videli od rata.

- Ono što gospodin Prigožin govori spada u sferu propagandnog rata. Pretnje kod ukrajinske vojske stvaraju moralni pritisak i gubljenje moralne volje za ovaj sukob. Ono što on kaže to je govorio i gospodin Kadirov. Rusija ima drugačiji potencijal po pitanju mobilizacije. Sećam se i mobilizacije 90-ih godina, i mali je odziv bio, a to nije pravo stanje. Rusija unutar svojih teritorija nikad nije bila jedinstvenija i ići će do kraja. Razvlačenje govori o tome da Ruska federacija ima mogućnost da relaksirano vodi rat dugi niz godina - rekao je Lutovac, pa istakao rusku opremljenost i korišćenje supersoničnih raketa Kinžal.

02:16 Upotreba nuklearnog oružja može doći sa Zapada

- Upotrebili su šest supersoničnih raketa Kinžal. Ona razvija za nekoliko desetina sekundi 5.000 km/s do 14.800 kim/s. Modifikovani tipovi migova 31 oni deluju iz viših slojeva atmosfere i nemoguće ih je zaustaviti - rekao je Lutovac.

Obrknežev misli da Rusija neće izdržati ovaj rat u dužem periodu od dve godine.

- Naoružavanje Ukrajine prikaz je poteškoća ukrajinskog naroda. Mi ne vidimo kraj rata. Narod koji tamo živi ispašta. Niko više ne spominje avione. Mislim da zemlje koje naoružavaju Ukrajinu, svesne su da postoji ta neka granica. Ovde se ne vodi samo rat sa Ukrajinom nego je to mnogo šire razmere - rekao je Obrknežev.

Na navode voditeljke o međunarodnoj zebnji od reakcije nuklearke u Zaporožju, Lutovac je potvrdio da je opasnost i strah od nukleranog dejstva i te kako moguća.

- Može neko da zloupotrebi jednu takvu vrstu aktivnosti. Ukrajina je stecište zapadnih obaveštajnih službi. Oni traže načine da okrive Rusiju u bilo kom smislu. Rusiji to nikako nije interes, ali ovim prijateljima koji posmatraju iz daljine, Americi, jeste. Ona je pripremila ozbiljnu svotu sredstava ka Ukrajini i to je dovoljna činjenica da je prosto bačen ovaj Kineski plan. To su skrajnuli i nije definisano ko je agresor, a ko je žrtva. Manipulacija Zapada dovode Evropu u konfuzno stanje, a Evropa je zaigrala ruski rulet! - rekao je Lutovac pa zapitao u kom vremenu mi živimo.

- Prvi ceh plaća Ukrajina. Pogledajte na šta Ukrajina liči- Da li je ovo 21. vek? Podgrejavanje rata od strane Zapada i Ukrajine kao žrtvenog jarca, sve se lomi preko Ukrajine! Usudiću se da kažem, da NATO sada ima šanse da se direktno okrene protiv Rusije. Sad je prava šansa. Ipak, mislim da imaju dovoljno pameti. Ipak je Rusija jedna velesila u nuklearnom smislu. Ona ima više nuklearnog oružja nego sve sile zajedno! Davno bi oni nju rasparčali, da nije tako. Rusija je mogla sve da demonstrira na manjim prostorima, tako da je to jedna besmislena laž da je Rusija krenula da se širi u EU - rekao je Lutovac.

