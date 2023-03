KUBA IZMEĐU SAD I RUSIJE: Kako je Raul Kastro posle smrti Fidela uspeo da sačuva ostrvo u svetskom haosu!

Objasniti Kubu, Raula i Fidela Kastra i sve što ide uz to nije nimalo lako i prosto. Mi u Srbiji nemamo ništa kvalitetno napisano o Kubi. Postoji veliki intervju u formi knjige Fidela Kastra i Ignjacia Ramonea urednika francuskog lista Le Monde Diplomatik, ali ne samo da Kuba zaslužuje knjige, Fidel i Raul, iako je Raul još živ zaslužuju da imaju spomenik, da se napravi spomenik, jer napraviti spomenik Fidelu Kastru, a da tamo nema Raula i li obratno nema smisla. Fidel nikad ne bi postao to što je bio da nije bilo Raula

Treba da razumemo kakvo je stanovništvo na Kubi, belo je poreklom iz Španije, porodica Kastro je poreklom iz Španije. Tamnoputi Kubanci su poreklom iz Afrike. Otac Fidela i Raula Kastra je došao iz Španije. Porodica Kastro nema nikakve duboke korene na Kubi. Zašto su dolazili čak na Kubu iz Španije. Kuba je bila usputna stanica na putu iz Španije ka Južnoj Americi i obratno, otuda belci, a tamnoputi Kubanci su bili bivši robovi, potomci bivših robova koji su radili na plantažama šećerne trske.

Kuba je bila isto usputna stanica, kao i Karibi između Afrike i SAD i Kuba je služila kao bukvalno usputna stanica, za robove koji su istovarani na jugu Amerike. Na Jugu Severne Amerike Postojale su Konfederativne države Amerike i njihova ekonomija se zasnivala na robovlasništvu i njima su bili potrebni robovi iz Afrike i sa Kube.

Prvi značajni datum u modernoj istoriji Kube je rat izmeđi SAD i Španije koji se odigrao 1898. Gde su Amerikanci napali španske posede na Kubi, Portoriku, Guamu i Filipnima. Šta je interesantno da su Guam i Porotoriko su do dana danšnjeg deo SAD. Guam ima stratešku važnost zato što se tu nalazi veliki aerodrom gde poleću strateškki bombarderi u pravcu Kine i Severne Koreje. Filipini su jedina katolička zemlja u Aziji. Oni su bili do 1945 ništa drugo nego američka kolonija, a Portoriko ima status polu savezne države, Portorikanci se ne smatraju američkim državljanima. Oni mogu da dobiju američki pasoš ako treba da putuju u inostranstvo. Nemaju pravo da glasaju na izborima u SAD. To pravo ostvaruju samo ako se presele u neku američku saveznu državu i tamo podnesu zahtev za državljanstvo.

Amerikanci su napali Španiju pod izgovorom da treba da pomognu slobodu Kube, ali naravno to je bilo lažno opravdanje zato što szu Amerikanci hteli da se oni tu prošire, a ne da dođe neka druga evropska zemlja i to iza svega stoji.

Kuba je zbog svoje blizine bile jako povljna za mafiju za kocku i kockanje, tu je kao i uvek bio je marionetski vojni režim protiv koga su bili braća Kastro i njihovi drugari. Oni su zbacili Batistu. Trajalo od 15-19. Aprila 1961 gde su slabo naoružani Kubacni sa Kube pod vođstvom braće Kastro i Če Gvare porazili plaćenike CIA koji su došli sa Floride. Treba da se zna da je udaljenost Kube od Floride 160 km i da na Floridi postoji velika kubanska zajednica. Treba da se zna da su svi bogataši oni kojima je Filed i Raul nacionalizvali imovinu i oni su pobegli sa Kube i otišli na Floridu. Jaka kubanska zajednica je i danas glavni razlog zašto postoje sankcije prema Kubi. Sankcije prema Kubi ukinuo je Barak Obama onda su Kubanci sa Floride glasali za Trampa pa je on vratio sankcije.

Takođe mora da se zna da Fidel Kastro nije bio komunista, Ho Šim Min nije bio komunista, nego legendarni junak za oslobođenje Vijetnama. Borio se protiv japanske okupacije Vijetnaama 1941-1945, posle se borio protiv franuza koji su tu imali kolobnije, posle se borio protiv Amerikanaca. Osnovni problem Amerikanaca je što ne razumeju da neko može da bude nacionalista bez da bude komunista. Oni su svakog ko nije bio liberal po njihovom ukusu bez obzira na ideologiju proglašavali komunistom, Ho Ši Min nije bio komunista nego vijetnamski nacionalista koji je hteo strane zavojevače da protera iz Vijetnama, tako Fidel Kastro nije bio komunista. Fidel Kastro je kasnije postao komunista pod uticajem američke spoljne politike, pošto su Amerikanci ničim izazvani navalili na Kubu. To im u Zalivu svinja nije uspelo, pa su i dalje proitiskali pa se Kuba okrenula Sovjetskom Savezu i kroz tu saradnju sa Sovjetskim Savezom Kuba je postala komunistička zemlja.

Kavkaz se deli na severni koji pripada Rusiji i južni Kavkaz koji pripada Turskoj, Azerbejdžanu, Jermeniji i Gruziji, a u doba Hladnog rata, on je bilo podrejeno između Sovjetskog Saveza i Turske, Na južnoj strani bilie su američke rakete dometa 5.000 km i osnovni razlog zašto su Rusi došli na Kubu jer ih je zvao Fidel Kastro i zato što su postojale te rakete u Turskoj. Rusi su sproveli operaciju Anadir što je to tajna operacija prebacivanja speijalnih jednica, artiljerijskih, raketnih jednica na Kubu i film koji govori o kubanskoj krizi 13 dana, a termin Kubanska kriza je termin koji se koristi u Americi i ostalim državama sveta, a u Rusiji se koristi termin karipska kriza, a u filmu se govori da je Kenedi naredio blokadu i da sovjet inisu moglui da dopreme svoje trupe na Kubu što nije istina, kao što nije istina i da se blokadom sve završilo, nego što su Amerikanci pristali na Sovjetske uslove, a sovjetski uslovi su bili takvi da se zahtevala bezbednosna garancija za Kubu, da Amerika neće da izvrši agresiju na Kubu i da če povuči rakete dometa 5.000km iz Turske, Amerikacni su uradili to i jedno i drugo i Amerikanci se drže toga i to se održalo do dana današnjeg Kuba je imala veliku ulogu u nesvrstanima, Kastro je bio takmac Titu.

Kuba se agnažovala mnogo na pomoći legalnoj vladi Angole, koju su hteli da sruše, Južnoafričke snage uz pomoć Vašingtona. Gerilske snage Angole su se sastojala iz tri antiportuglaska pokreta, jer je Angola bila portuglaska kolonija. Kad je NLPA na izborima podbedila onda se se desila pobuna. Kuba je poslala mehanizovane jednice, oklopne, artiljerijske jednice, avijaciju i dala izuzetni doprinoss porazu pobeunjenika. Na strani pobunjenika su bili SAD, i tadašnji rasisitički režim u Južnoafričkoj republici, a na strani Kubanaca su bili Rusi. Rusi su poslai svoje SPECNAZ jednice. Jedna od najpnatijih proipadnika Specnaza je današnji političar Igor Sečin generalni direktor Ros njefta.

Kuba je uvek davala najveći prioritet obrazovanju i medicini. Zato su sami napravili vakcinu protiv kovida. Svake godine šalju 20.000 lekara po Africi da stažiraju i leče ljude besplatno. Kako je Kuba uspela da izdrži, prvo što su Sobjeti bili tu. Sovjeti su imali svoju radarsku stanicu Lurdes na Kubi koja je zatvorena 2001 godine zahvaljujući Putinu. Sovjetski Savez je otkupljivao sve što Kuba proizvode, pa je šečer u Sovjetskom Savezu bio ne iz repe nego iz trske.

Kako je Raul Kastro uspeo da Kuba udrži?

Uspeo zahvaljujući tome što je upravljao vojskom i tajnim služba,ma. U vojsci nikad nije bilo korupcije, nikad nije bilo stranih špijuna. Radilo se mnogo na ideološkom obrazovanju, kao i u obrazovanju u celosti, tako da Kuba je opstala. Ne treba sumnjati u njen opstanak. Ako ima gomilu problema ne treba sumnjati u sposobnost rešavanja istih problema, ali u svakom slučaju Srbija treba da se osloni na Kubu. Jer će Kuba moći da razume njene probleme.

