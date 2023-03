VELIKI PROTESTI PROTIV VLASTI U HOLANDIJI: Više hiljada poljoprivrednika i aktivista blokirali Hag na nekoliko sati

Više hiljada farmera i demonstranata protestovalo je danas u Hagu protiv planova holandske vlade da smanji emisiju nitrata, dok su u isto vreme klimatski aktivisti, koji su besni na vladu zbog toga što podržava korišćenje fosilnih energenata, probili policijske kordone i nekoliko sati blokirali glavni, prenosi Asošijeted pres.

Dve velike grupe bile su nekoliko kilometara udaljene jedna od druge, a demonstracije su organizovane četiri dana pre pokrajinskih izbora. Na izborima u sredu glasači indirektno biraju i članove Gornjeg doma nacionalnog parlamenta i mogli bi da utiču na predloge za smanjenje zagađenja nitratima.

Večeras je policija upotrebila vodeni top kako bi sklonila demonstrante koji su satima odbijali da odblokiraju put i sprečavali ulazak i izlazak iz grada. Vatrogasci su u blizini postavili šator kako bi pomogli mokrim demonstrantima da se osuše i zagreju.

Policija je saopštila da je zaustavila farmere koji su traktorima krenuli ka mestu okupljanja poljoprivrednika. Grad je zabranio učešće svima osim dvojici vozača traktora, navodeći zabrinutost za bezbednost.

Hiljade ljudi, od kojih su mnogi nosili holandske zastave okrenute naopačke, što je postao sinonim za proteste poljoprivrednika, i balone sa logom krajnje desničarske partije Forum za demokratiju, okupilo se mirno ispred bine u parku.

Demonstracije na dva mesta navele su vlasti da postave vojne kamione kako bi blokirali puteve, ako traktori ili druga protestna vozila pokušaju da uđu u centar grada.

Vlada je saopštila da emisije nitrata, koje proizvode stočarstvo, transport i industrija, moraju drastično da se smanje u blizini prirodnih područja koja su deo mreže zaštićenih staništa za ugrožene biljke i životinje, koja se protežu širom 27 članica Evropske unije.

Vlada želi da smanji emisije zagađivača, pretežno nitrata, za 50 odsto do 2030. godine i navodi da je to "neizbežna tranzicija“ čiji je cilj poboljšanje kvaliteta vazduha, zemljišta i vode, a priznala je da će to značiti "da svi farmeri neće moći da nastave svoje poslove”.

