ZAŠTO UKRAJINA NE PROBIJE FRONT KA AZOVSKOM MORU? Petrović: Bilo je LOGIČNO da su napravili OVAJ potez i žrtvovali Bahmut

Ukrajinske vlasti saopštile su da je od početka rata Rusija bombardovala Ukrajinu više od 40.500 puta i da se sprovode dodatne mere za zaštitu kritične infrastrukture. Ključna meta Rusije u ovom trenutku je istočni grad Bahmut, a borbe oko tog mesta odnele su veliki broj žrtava.

foto: AP, screenshot

Dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i prof. dr Duško Tomić, profesor na fakultetu za Bezbednost i globalne studije Američkog univerziteta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gosti su koji su poveli razgovor o situaciji u Bahmutu.

Petrović smatra da je bilo logično da su Ukrajinci pokušali da probiju front i izađu na Azovsko more do Marinke i Marijupolja, to je Zaporoško-Donjecki front.

- Ukrajinci nisu to iskoristili, kada su se Rusi povukli, početkom novembra. Mislim da su uleteli u bitku za Bahmut, a sa druge strane Rusija je izostala sa očekivanom ofanzivom, koju gospodin Andrej Mlakar procenjuje na 180 - 200. 000 tenkova, a i jedni i drugi su igrali sa pola snage - rekao je.

02:11 Ishod bitke za Bahmut: Dragan Petrović

Oko Bahmuta, dodao je u nastavku, bilo bi logično da ukrajinska strana žrtvuje Bahmut.

- Severna pregrađa su zauzeta od strane Rusije. Ukrajina je nepotrebno uložila toliko trupa u odbranu grada Bahmuta, a propustila je ofanzivu ka moru - dodao je.

Profesor se pridružio putem video poziva.

- Koriste svaki objekat u gradu kao odgovor. Videli ste i sami oni primenjuju tu takozvanu snagu svog artiljerijskog oružja, to su dve veoma snažne vojske, a ovde će doći do izražaja ono što je intencija Moskve, a rekao bih i SAD, da se ne ratuje do poslednjeg Ukrajinca, nego da dođe do neke vrste pregovora. Nije Kijev taj koji odlučuje o sudbini rata, nego Moskva i Vašington. To deluje suviše grubo sa moje strane, ali to je taktičko operativno nadmudrivanje dve vojske - kazao je Tomić.

02:09 Ishod bitke za Bahmut:

Ipak, voditelljka ukazuje da postoje navodi da je došlo do zastoja između saradnje Ukrajine i Amerike.

- Nisam siguran u to. Američke države održavaju Zelenskog, ali čak i kada bi personalno došli u sukob, Amerika ima tu dubinu snage da utiče na Ukrajinu. Imate Olega Carjeva, visokog funkcionera, on je dao analizu početkom rata, da je gornji sloj političara u Ukrajini vezan za Ameriku i Veliku Britaniju - rekao je Petrović i dodao:

- Prema Putinovim rečima treba sve teritorije, gde je rusko većinsko stanovništvo, da se te teritorije pripoje - kazao je.

Tomić misli da su scenaristi ovog filma nalaze u Americi i da je izvesno od koga zavisi kraj rata.

- Zelenski je i dalje glumac, a scenaristi su isti - rekao je.

Petrović se izjasnio o ulozi Kine u ovom sukobu.

- Vidimo da čak i regionalne sile koje su bile vezane za Vašington sada vode sve samostalniju politiku. Kina koja jača ekonomski i put svile, koji prolazi preko Bliskog srednjeg Istoka ima svoj uticaj. Pored toga što je Turska član NATO, ono što je značajno i Turska i Saudijska Arabija zainteresovane su za puno članstvo u šangajskoj saradnji i Briksu - kaže Petrović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.