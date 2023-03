Završeno zasedanje 14. Svekineskog narodnog kongresa, Si Đinping držao govor

Prvo zasedanje 14. Svekineskog narodnog kongresa, vrhovnog zakonodavnog tela Kine, zatvoreno je danas pre podne u Pekingu. Svečanom zatvaranju u Velikoj dvorani naroda prisustvovali su generalni sekretar CK KPK Kine, predsednik Kine i predsedavajući Centralne vojne komisije Si Đinping, kao i drugi partijski i državni rukovodioci Kine. Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Si Đinping se obratio na zatvaranju, istakavši da je poverenje naroda najveći motor njegovog napretka, ali i teška obaveza koju nosi na ramenima. „Želim verno da ispunjavam Ustavom predviđene obaveze, da sa potrebama države kao svojom misijom, interesima naroda kao merilom, s najvećom ozbiljnošću obavljam svoju dužnost i dajem svoj najveći doprinos, kako ne bih izneverio velika očekivanja svih poslanika i pripadnika svih etničkih grupa u zemlji“, naglasio je Si, ujedno i predsednik Kine i predsedavajući Centralne vojne komisije Kine. Si Đinping u ponedeljak je pozvao na ulaganje napora u izgradnju velike moderne socijalističke zemlje i unapređenju nacionalnog podmlađivanja. Od današnjeg dana do sredine 21. veka, centralni zadatak cele Komunističke partije Kine (KPK) i celog kineskog naroda biće da izgrade Kinu u veliku modernu socijalističku zemlju u svakom pogledu i da unaprede podmlađivanje kineske nacije, rekao je Si. "Štafetna palica izgradnje velike moderne socijalističke zemlje i unapređenja nacionalnog podmlađivanja je preneta na našu generaciju“, dodao je Si. Si je istakao ubrzanje kineske modernizacije u skladu sa strateškim odlukama donetim na 20. Nacionalnom kongresu KPK-a. Kina će nepokolebljivo unaprediti visokokvalitetan razvoj na novom putu izgradnje velike moderne socijalističke zemlje i unapređivanju podmlađivanja kineske nacije, izjavio je u ponedeljak predsednik Si Đinping. „Zemlja bi trebalo u potpunosti i verno da primeni novu razvojnu filozofiju na svim frontovima i ubrza napore za stvaranje novog obrasca razvoja“, rekao je Si. U svom govoru, Si je pozvao na potpuno sprovođenje strategije za okrepljujuće Kinu kroz nauku i obrazovanje, strategiju razvoja radne snage i strategiju razvoja podstaknutu inovacijama. „Kina bi trebalo da radi na postizanju većeg samopouzdanja i snage u nauci i tehnologiji, promoviše industrijsku transformaciju i modernizaciju, unapredi koordinisani urbano-ruralni i regionalni razvoj i podstakne zeleni i niskougljenični ekonomski i socijalni razvoj“, rekao je Si. Trebalo bi uložiti napore da se efikasno unapredi i na odgovarajući način proširi ekonomija i da se kontinuirano povećava ekonomska snaga zemlje, naučne i tehnološke sposobnosti i složena nacionalna snaga, rekao je on. Mora se staviti narod na prvo mesto na novom putu izgradnje Kine u veliku modernu socijalističku zemlju i unapređivanja nacionalnog podmlađivanja, izjavio je u ponedeljak kineski predsednik Si Đinping. Si Đinping je danas u govoru na zatvaranju godišnjeg zasedanja Svekineskog narodnog kongresa izjavio da treba svestrano unaprediti izgradnju narodne odbrane i vojne modernizacije, i da će narodna armija postati čelični kineski zid za efektivnu zaštitu državnog suvereniteta, bezbednosti i razvojnih interesa. Si je ukazao da bezbednost predstavlja osnov razvoja, a stabilnost predstavlja preduslov snažne zemlje. Treba poboljšati sistem nacionalne bezbednosti, podizati sposobnost za zaštitu nacionalne bezbednosti, podizati nivo upravljanja javnom bezbednošću, kao i poboljšati sistem upravljanja društvom. Razvoj Kine koristi svetu, i ne može se odvojiti od sveta, rekao je predsednik Kine Si Đinping na zatvaranju prvog zasedanja 14. Svekineskog narodnog kongresa. On je istakao neophodnost da Kina solidno unapređuje otvaranje visokog standarda prema svetu, da dobro koristi globalna tržišta i resurse ostvari sopstveni razvoj, ali i paralelno unapređuje zajednički razvoj sveta. Kina treba da visoko uzdigne zastavu mira, razvoja saradnje i uzajamne koristi, uvek stoji na strani istorije, da praktikuje istinski multilateralizam i zajedničke vrednosti čitavog čovečanstva, da se aktivno priključi reformama i izgradnji sistema globalnog upravljanja, da unapređuje stvaranje svetske ekonomije otvorenog karaktera i da promoviše realizaciju Inicijative za globalni razvoj i Inicijative za globalnu bezbednost, podvukao je Si. Kineski predsednik Si Đinping istakao je u ponedeljak da podržava vođstvo Komunističke partije Kine (KPK) i centralizovano, jedinstveno rukovodstvo Centralnog komiteta KPK. „Važno je ostati oprezan za reagovanje na posebne izazove sa kojima se suočava velika partija poput KPK“, rekao je Si On je istakao da je važno uvek imati hrabrosti za samoreformu, neprekidno sprovoditi striktnu upravu Partije i odlučno se boriti protiv korupcije. „Neophodni su napori da se održi solidarnost i jedinstvo Partije i obezbedi da KPK nikada ne promeni svoju prirodu, svoje uverenje ili svoj karakter, kako bi se pružila čvrsta garancija za izgradnju Kine u veliku modernu socijalističku zemlju i ostvarivanje nacionalnog podmlađivanja“, dodao je. Si Đinping je takođe naglasio solidne napore u unapređivanju prakse "jedne zemlje, dva sistema" i cilja nacionalnog ponovnog ujedinjenja. Tokom obraćanja na zatvaranju 14. Kongresa naglasio je potrebu da se u potpunosti, verno i odlučno sprovodi politika "jedna zemlja, dva sistema", prema kojima narod Hongkonga upravlja Hongkongom i narod Makaa Makaom, sa visokim stepenom autonomije. Si je naglasio značaj daljeg posvećenog upravljanja Hongkongom i Makaom zasnovanog na zakonu i pružanju podrške u rastu njihovih ekonomija, poboljšanju života stanovništva i boljoj integraciji u ukupan razvoj zemlje.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa