IRAN NIKAD BLIŽE ISPORUCI SUHOJA-35! Teheran obnavlja lovačku avijaciju uoči sve većih pretnji Izraela napadom!

Islamska republika Iran konačno je finalizovala dogovor o kupovini borbenih aviona Suhoj Su-35 od Rusije u okviru procesa produbljivanja eknomske saradnje na relaciji Moskva-Teheran, dve zemlje koje se nalaze pod žestokim sankcijama Zapada.

Tako će Teheran od Moskve kupiti 24 lovca Su-35 koji će zameniti sadašnju kičmu lovačke avijacije sastavljene od borbenih aviona zapadne i sovjetske proizvodnje F-14 Tomket, F-1 miraž, F-5 i MiG-29.

Ovim korakom Teheran će doboti po prvi put od proglašenja Islamske republike Iran potpuno nove borbene avione, pošto je 18. oktobra 2020. godine ukinuta dugogodišnja UN zabrana prodaje oružja Iranu.

Ono što je zanimljivo jeste neki navodi da će iranski SU-35 nositi i rakete vazduh-vazduh R-37M koji će biti sposobni da uništavaju ciljeve na daljinama do 300 km. Inače ove rakete koriste ruski borbeni avioni MiG-31 koji patroliraju uz rusko-ukrajinsku granicu.

Sa dve lovačke eskadrile Iran bi bio sposoban da se odupre potencijalnom izraelskom napadu u cilju sprečavanja nuklearnog programa Teherana i otvoreno se suprosteve lovcima F-35I Adir, F-15i Sufa i F-16I Ra am.

Iranski mediji navode da je za njih borbeni avion Su-35 prihvatljiv i da je ugovor finalizovan i da samo sledi sad isporuka letelica kad budu proizvedene.

Priča o novom borbenom avionu Su-35 započela je na moskovskom avio salonu MAKS-2007, kada je prikazan prototip novog borbenog aviona familije Suhoj. Avion je dobio znaku BM (Boljašaja modernizacija ili u prevodu velika modernizacija). Posle javne promocije usledila su prvo zemaljska ispitivanja, a prvi let odigrao se 18. februara 2008. godine.

Kada bi se pogledao Su-35 ima dosta sličnosti sa svojim prethdnikom Su-27. Letelica je dobila snažniji motor sa čime je postignuta mogućnost superkrstarenja. Letelica za razliku od svojih prethodnika Su-27 i Su-30 nema vazdušnu kočnicu, sa čime je stvorena mogućnost za smeštaj dodatne količine goriva. Avion u odnosu na prethodnike ima redizajnirano krilo manje površine. Avion je izrađen delom od radarsko-apsorcionih materijala. Primenom kompozitnih materijala smanjena je težina aviona za 20 posto. U odnosu na verzije Su -27 i 30 ima veće usisnike vazduha zbog bolje protočnosti i snažnijih motora.

U pitanju su dva mlazna motora AL-41S koji nastali iz verzije Saturn 117S potiska 132,196kN. U stvari radi se o usavršenoj verziji popularnog Al-31F, koja je poznata i pod oznakom AL-41F1S. Radi se o motorima sa vektorisanim potpiskom, što omogućava avionu izvođenje super manevara pri malim brzinama. Radni vek motora je 4.000 sati naspram ranijih verzija koji je iznosio 1.500. Radnik vek letelice Su-35 projektovan je na 6.000 sati ili 30 godina.

Radar na Su-35 ima faziranu antensku rešetku. Poznat je pod oznakom Irbis-E (NO35E) koji radi u X-opsegu. U pitanju je usavršena verzija radara koji imaju lovci SU-30 MKK, MKI i MKA koji koriste Kina, Indija i Angola. Radar ima sposobnost da otkriva i prati do 30 ciljeva. Sa poluaktivnim voženim raketama može da dejstvuje na dva cilja odjednom, a sa aktivnim raketama vazduh-vazduh da gađa čak 8 od čega 4 na udaljenostima do 300 km. Radar ima sposobnost okrivanja površinskih ciljeva na 400 km, a ciljeva sa malom radarskom refleksnom površinom na 90 km. Inače Su-35 ima u repnoj gredi smešten i mali radar za praćenje situacije u zadnoj polusferi. Dopuna radaru predstavlja sistem pasivne detekcije OLS koji nosi oznaku OLS-35 koji u sebi sadrži IC uređaj za otkrivanje i praćenje ciljeva u vazduhu, TV kameru i laserski daljinomer koji ima zadatak da osvetljava cilj. Uređaj istovremeno može da prati četiri cilja koji mogu biti oktriveni na daljinama do 50 km u dolasku i 90 km u zadnjoj polusferi. OLS može da ozrači ciljeve na zemlji na udaljenosti od 30 km.

U kopkitu je ugrađen širokougaoni pokazivač IKŠ-1M i dva funkcionalna displeja 22,5 x30 cm, kao i tri manja prikazivača. Pilotska kaciga ima sposobnost takođe projektovanja podataka na viziru pilotske kacige. Su-35S ima primenjen sistem komandi "ruke na palici i gasu" HOTAS. Za komunikaciju letelica ima dve radio stanice UHF i VHF, digitalnu mapu terena i inercijalni satelistski sitem navigacije, kao i sistem za elektronsko ratovanje L175M Hibinji, koji se nalazi u kontejnerima na kraju krila. Letelica ima noviji signalizator radarsko ozračenja, kao i uređaj koji upozorava na lasiranje protivničke rakete.

Borbeni komplet letelice čini: osam polukativno toplot novđenih raketa R-27ET/ER srednjeg dometa i aktivno vođenih raketa R-77 RVVAE i R-72 odnsno R-37M koju koristi i MiG-31 dometa do 300 km što omogućava Su-35 da gađa leteće radarske stanice, avio tankere van vizuelnog dometa i na teritoriji protivničke države . Su-35 može da lansirai protivradarske rakete H-31P dometa do 100 km i H-58 UŠE dometa do 200 km. Osim raketa vazduh-vazduh Su-35 može da nosi i protivbrodske rakete P-800 Oniks i Jahont. Za bliku borbu tu su rakete vazduh-vazduh R-73 i top GŠ-kalibra 30 mm. Od ostalih ubojnih sredstava tu su laserski i TV vođene rakete: H-29T, H-59, LGB-250, KAB-500KR od, KAB 1500KG. Maksimalna težina koju SU-35 može da ponese iznosi 8.000 kg na 12 podvesnih tačaka na samom avionu.

Ovu letelicu u svom naoružanju trenutno imaju RV Rusije i Kine, a borbeno je upotrebljen u ratu u Ukrajini, gde je u sukobu izgubljeno nekoliko letelica.

Taktičko tehnički podaci

Dimenzije: dužina 21.94 m; visina 6,43 m, raspon krila 14,70 m, površina krila 62,20 metara kvadratnih.

Težina: praznog 19.000 kg, maksimalna 34.500, kapacitet goriva 11.500 kf

Pogond dva mlazna motora AL-41S jačine 142,96kN da dopunski sagorevanjem goriva i vektorisanim potiskom.

Maksimalna brzina 2,35 maha

Maksimalni dolet sa unutrašnjim rezevoaraom 3.400 km, sa spoljašnjim 4.500 km.

Maksimalni plafon leta 18.000 m.

Kurir.rs/A.Mlakar