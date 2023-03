SI ĐINPING PLANIRA DA RAZGOVARA SA ZELENSKIM: Kineski lider spreman da posreduje posle susreta sa Putinom u Moskvi sledeće nedelje

Kineski lider Si Đinping planira da razgovara sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim prvi put od početka rata u Ukrajini, verovatno nakon što poseti Moskvu sledeće nedelje gde će se sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prema rečima ljudi upoznatih sa tim.

Sastanci sa Putinom i Zelenskim, od kojih se poslednje očekuje virtuelno, odražavaju napore Pekinga da igra aktivniju ulogu u posredovanju u okončanju rata u Ukrajini, rekli su izvori, prenosi The Wall Street Journal.

Si navodno razmatra posetu drugim evropskim zemljama kao deo svog putovanja u Rusiju, mada to još uvek nije potvrđeno.

Ukoliko dođe do direktnog razgovora između Sija i Zelenskog, biće to značajan korak u naporima Pekinga da igra mirotvorca u Ukrajini, što je do sada nailazilo na skepticitam u Evropi.

Reuters je ranije preneo da bi do Sijeve posete Moskvi moglo da dođe već sledeće nedelje.

The Wall Street Journal je preneo u februaru da se Si sprema da poseti Moskvu u narednim mesecima.

Putovanje u inostranstvo biće prvo Sijevo nakon što je obezbedio treći mandat na mestu šefa kineske države.

Dolazi u trenutku kada 69-godišnji lider nastoji da poboljša svoj status globalnog državnika.

Kina je od početka rata u Ukrajini pozivala na smirivanje tenzija i rešavanje problema diplomatskim putem, ali nije uvela sankcije Rusiji.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)