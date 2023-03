"VAGNER JE VEĆA OPASNOST ZA RUSE OD UKRAJINSKE VOJSKE!" Ekspert objasnio na koji način "vagnerovci" ugrožavaju Putinove snage

Plaćenička privatna ruska vojska Vagner mogla bi da postane organizacija „tvrdolinijske ideološke elite“ posle meseci intenzivnih borbi na istoku Ukrajine. Na video snimku objavljenom u subotu na Telegramu, šef zloglasne ruske paravojne grupe Jevgenij Prigožin rekao je da će nakon bitke za Bahmut Vagnerove snage postati „vojska sa ideološkom komponentom“.

Linije globalnih rascepa značajno su se podebljale u prethodnom periodu, što se moglo videti i nakon obraćanja kineskog predsednik Si Đinpinga koji je istakao da je Kini potrebna sigurnost kako bi se razvijala i da mora da modernizuje vojsku kako bi od nje napravila „veliki čelični zid”.

Da li će Jevgenij Prigožin „restrukturirati“ Vagnerovu grupu u „tvrdu ideološku elitu paralelnu vojnu organizaciju“ ? Gde su glavne tačke sukoba i da li Zapad vidi Kinu ili Rusiju kao najveću pretnju?Kakvu ulogu koju bi Kina mogla da ima u budućem razvoju rata u Ukrajini?

Na ova i druga važna pitanja koje se tiču rat u Ukrajni i globalne geopolitičke situacija odgovarali su gosti Usijanja, Prof. Srđan Perišić, profesor geopolitike i Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar.

- Vagner će biti model organizovanja ruske armije u budućnosti u toj ideološkoj dimenziji. Imao sam priliku da razgovaram sa nekim pripadnicima Vagnera. Zanimalo me je da li postoji još neki motiv osim novca. Shvatio sam da to nije klasična plaćenička vojska. Slušali smo od nekih naših oficira kako kažu, Vagner, to je kao Arkanova vojska po ugledu na naše paravojne formacije iz devedesetih.To uopšte nije tako i nije za poređenje! Ono što sam video u razgovoru sa nekim pripadnicima Vagnera, jeste da oni idu u ideološkom pravcu - rekao je Perišić.

Dodao je da se grupa Vagner prilagođava ruskom kulturno-ideološkom obrascu tj. vraćanju vizantijskim pravoslavnim korenima.

- Rusija se od 2013. vraća pravoslavnim, vizantijskim osnovama. Mi čujemo od samog Putina da je Evropa odustala od svojih hrišćanskih korena i kako Rusija ne želi tim putem da ide. Vagner želi takvog vojnika koji pre odlaska na obuku ide na liturgiju.

Istakao je da ideja jače motiviše vojnika da ratuje od novca.

- Šta vodi vojnika da ratuje? Da li je to samo novac? Čije je oružje bolje upotrebljeno? Onog koji ima ideju ispred sebe ili onog ko ratuje samo za novac? Vidimo da vojnici koji dolaze sa zapada da ratuju na ukrajinskoj strani uglavnom nisu motivisani i brzo se vraćaju sa ratišta. Satanizacije Rusije počinje kada je donela dva zakona, protiv LGBT propagande i za zaštitu vernika. U ustav su ubacili da je Rusija božja tvorevina i da je drugo ime za Rusiju Bog. Vagnerom ne komanduju kriminalci nego generali. Zasad je to privatna kompanija, ali koja je u sistemu ruske odbrane. Većina njih nosi sliku Isusa Hrista - tvrdi Perišić.

Radić je izrazio suprotno mišljenje rekavši da je Vagner organizacija koja nije u sistemu ruske odbrane i da iza nje stoje oligarsi.

- To je odraz ultra desne ideologije. Imam neku dozu skepske prema ti vizantijskim vrednostima. Ja ne vidi tu nikakvu svetu vrednost. Iza njih stoji grupa oligarha. Šta je značano u tome što neko koristi kokain, vozi skupa skupa kola i td. Vagner je pre svega u pravnom vakumu. Ruski zakon je ih ne prepoznaje jer oni nisu registrovani. To jesu klasični plaćenici. - rekao je Radić i dodao:

- Vagner je dugoročno gledano veća opasnost za rusku državu od ukrajinske vojske. U početku su Rusi jako kopirali rešenje zapadnog načina ratovanja. Kad vidite njihovu doktrinu iz 2018. godine i doktrinu zapada tu nema velike razlike.

Naglasio je da je Vagner prekršio kako kaže svetinju državno - vojne strukture.

- Vagner je narušio ono što je u svakoj državi svetinja, a to je monopol države nad oružanom silom. Oni nisu u strukturi oružanih snaga. Vi kroz porez plaćate rusku vojsku, ali ko finansira Vagner? Kažu da je to od naplate poreza od biznismena. Stvoren je paralelizam i opasno dvojstvo u ruskoj vojsci. Rusi su već imali problem da udruže komandu od početka operacije u Ukrajini. Vagnerovci diskredituju rusku vojsku. U jednom njihovom javnom pozivu za regrute oni kažu: "Dođite kod nas i oslobodite se vojnog idiotizma.!" Time se ruska vojska apostrofira kao nesposobna i to je veoma opasno - tvrdi Radić.

