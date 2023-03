IGRA NERAVA NAD CRNIM MOREM Pentagon: Ruski avioni su udarili dron! Rusi: Nismo ga ni pipnuli, sam je pao!

Odnosi između Sjedinjenih Država i Rusije, koji su na najnižoj tački od završetka Hladnog rata, pretrpeli su novi udarac nakon incidenta koji se dogodio kada je na dnu Crnog mora završio američki dron tipa "MQ-9 riper" posle bliskog susreta sa dva američka lovca tipa "su-27"!

Ovo je najozbiljniji incident između Vašingtona i Moskva od kada je Rusija 24. februara prošle godine pokrenula invaziju na Ukrajinu, koju Amerika podržava vojno i finansijski.

Rizik od konfrontacije

U saopštenju Pentagona navodi se da se dron "MQ-9 riper" srušio u Crno more nakon konfrontacije sa dva ruska borbena aviona koja je trajala 30-40 minuta. Navodno su ruski piloti prišli toliko blizu iznad drona da su bacili na njega rezervoar s gorivom, što je dovelo do oštećenja propelera i njegovog rušenja. Ruska strana, međutim, tvrdi da nije bilo nikakvog fizičkog kontakta između borbenih aviona i američkog drona i da se on srušio nakon rizičnog manevra. Incident se dogodio nad međunarodnim vodama, oko 60 kilometara južno od luke Sevastopolj na Krimu.

- Izviđački dron MQ-9 bio je na rutinskoj misiji u međunarodnom vazdušnom prostoru kada su ga presrela dva ruska aviona i udarila, što je dovelo do njegovog rušenja i gubitka - naveo je Pentagon.

Ubrzo se oglasilo i rusko ministarstvo odbrane sa svojom verzijom događaja:

- Američka bespilotna letelica "MQ-9 riper" letela je sa isključenim transponderima i srušila se nakon oštrog manevra. Nije bilo kontakta između drona i naših aviona.

Incident je ponovo ukazao na rizik od konfrontacije između Rusije i Amerike, a Stejt department je hitno pozvao na razgovor Anatolija Antonova, ruskog ambasadora u Vašingtonu.

Misija se nastavlja

- Ovaj incident smatramo provokacijom. Što se nas tiče, ne želimo konfrontaciju. Mi smo za izgradnju pragmatičnih odnosa za dobrobit ruskog i američkog naroda. Svesni smo svrhe za koju se koriste takve izviđačke i udarne bespilotne letelice. Šta rade one hiljadama kilometara od Amerike?

Odgovor je očigledan - prikupljaju obaveštajne podatke, koje prosleđuju kijevskom režimu kako bi napao naše oružane snage i našu teritoriju. Da se, na primer, ruski vojni dron pojavio kod Njujorka ili San Franciska, kakva bi bila reakcija američkog ratnog vazduhoplovstva i mornarice - upitao je Antonov. Iz Bele kuće su poručili da će nastaviti s operacijama iznad Crnog mora i da ih u tome neće sprečiti rusko presretanje drona.

- Nastavićemo da letimo i delujemo u međunarodnom vazdušnom prostoru i iznad međunarodnih voda - rekao je Džon Kirbi, portparol Saveta za nacionalnu bezbednost SAD.

Tehnički podaci Avion "suhoj su-27" Posada: 1 Dužina: 21,9 m Raspon krila: 14,7 m Visina: 5,9 m Maks. brzina: 2.500 km/h Težina prazan: 16,3 t Težina pun: 30,4 t Dolet: 3.530 km Cena: 30 miliona $

foto: Printscreen/Twitter

Izviđački dron "US MQ-9 riper" Posada (daljinski): 2 Dužina: 11 m Raspon krila: 20 m Visina 3,8 m Težina prazan: 2,2 t Težina pun: 4,7 t Maks. brzina: 482 km/h Dolet: 1.900 km Cena: 32 miliona $

Vredna tehnologija Trka ko će pre do olupine Audio-snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju da je u toku neka vrsta ruske operacije izvlačenja drona. Ali to nije potvrđeno, piše BBC. Jasno je da Pentagon ne bi želeo da se Rusi dokopaju savremene tehnologije koja se koristi za prikupljanje obaveštajnih podataka. Na drugoj strani, brigadni general američkih vazduhoplovnih snaga Pat Rajder izbegao je da otkrije pojedinosti o tome gde se srušeni dron trenutno nalazi. On je naveo da se letelica ne nalazi u ruskom posedu. Dron "MQ-9 riper", kada je naoružan, važi za jednu od najsmrtonosnijih bespilotnih letelica i SAD su ga ranije često koristile za eliminaciju meta širom sveta.

Ron Desantis, guverner Floride Odbrana Ukrajine nije naš vitalni interes! Ron Desantis, guverner Floride i mogući kandidat Republikanske stranke na narednim predsedničkim izborima u SAD 2024. godine, izjavio je da odbrana Ukrajine nije vitalni interes Sjedinjenih Država. - Naši vitalni interesi su zaštita granica, energetska sigurnost, nezavisnost, ali ne i dalje učestvovanje u teritorijalnim razmiricama između Ukrajine i Rusije - rekao je Desantis, koji će verovatno biti protivkandidat Donaldu Trampu na stranačkim izborima.

Stiven Sigal tvrdi Ja sam Rus, milion posto! Američki filmski glumac i majstor borilačkih veština Stiven Sigal, koji se proslavio u akcionim filmovima, pojavio se u utorak na osnivačkom sastanku Međunarodnog rusofilskog pokreta. - Ja sam sto posto rusofil i milion posto Rus. Moj deda je imigrirao u Ameriku iz Rusije. Biti Rus za mene znači boriti se za istinu. Polovina Amerikanaca i dalje voli Rusiju - rekao je Sigal, koji je od Putina 2016. dobio ruski pasoš.

Kurir.rs