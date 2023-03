ZAŠTO JE RUSKA VOJNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA GRU IZVELA OPERACIJU RUŠENJA DRONA U CRNO MORE: Kome je podvučena nova crvena linija?!

Pad američke bespilotne letelice MQ-9 u Crno more koje se dogodilo u utorak 14.marta 2023. ustalasao je odnose SAD i Rusije, prvo ih je doveo do usijanja, a onda su usledile pomirljive izjave.

Američki ministar odbrane Lojd Ostin zvao je svog ruskog kolegu Sergeja Šojgua pa su se strasti malo slegle, ali iz Moskve stigao je zaključak da SAD ne poštuju ograničenu zonu letenja koju je objavila Rusija u vezi sa sprovođenjem Specijalne vojne operacije, kao i da su pojačane obaveštajne aktivnosti koje SAD sprovode protiv interesa Ruske Federacije.

Šojgu je istako da su letovi američkih strateških bespilotnih letelica uz obale Krima provokativnog karaktera, što stvara preduslove za eskalaciju situacije u zoni Crnog mora,kao i da Rusija nije zainteresovana za takav razvoj događaja, ali će nastaviti da srazmerno odgovara na sve provokacije.

Snimak o tome šta se deislo postoji, duše kraća verzija i vidljivo je da ovde nije bilo nikakvog slučajnog susreta i da je ovo planski izvedena operacija u kojoj se trebalo dočepati izvidničke verzije bespilotne letelice MQ-9 Reaper koja je poletela iz NATO baze Mihail Kolginačeu kod Kostance u osmatračku misiju u blizini Krima.

Evidentno je da je ovo bila brižljivo planirana operacija, koja nije imala veze ni sa FSB-om kao što većina misli ni sa SVR-om, ali jeste sa vojnom obaveštajnom službom GRU.

"Akciju je pomogao i isplanirala ruska vojna obaveštajna služba GRU iz nekoliko razloga: da se vidi reakcija Amerike, da se domognu tehnologije i da vide način transfera podataka kako bi mogli uspešnije ne da ometaju, to mogu uz pomoć Krasuhe da rade, nego kako da plasiraju lažne podatke Ukrajini. Zašto bi to GRU radio? GRU je inače nosilac svih specijalnih operacija. GRU je to uradio da bi pokazao Amerikancima da može da povuče još jednu crvenu liniju koju Zapad ne bi smeo da pređe. Da su to Amerikanci jasno shvatili vidi se kroz izjave američkog ministra odbrane Lojda Ostina, koji je moroa da zove Šojgua i smiruje tenzije, a i načelnik Združenog generalštaba maeričke vojske rekao da rušenje američkog drona MQ-9 nije "Caucus belli" za početak rata. U principu nastavljene su diplomatske izjave mi ćemo da nastavimo da letimo, jer ovo ne izaziva nikakvu reakciji,ali moraće da se sačekaju nova obaranja", kaže za Kurir Boško Jovanović vojni komentator.

On dodaje da je ovde mnogo bitniji hardver od softvera, kao i da je Nikolaj Patrušev Sekretar Saveta za bezbednost Rusije rekao da će njegova zemlja da uradi sve da izvadi dron iz mora.

Za sada osim što je poznato kako je oborena bespilotna letelica , poznato je i da je u pitanju SU-27SM iz baze Balbek na Krimu koji pripada 27, mešovitoj vazduhoplovnoj diviziji Vazdušno komsmičkih snaga Rusije, a ne Crnomorske flote. Inače na snimku rušenja se vidi da je avion bio naoružan sa dve rakete R-73.

Zapad pripadnike ove letačke jednice optužuje za kršenje pravila letenjia i kaskaderstvo uz rizik oštećenja. Osim drona pretpostavka je i da je jedan od dva Su-27 oštećen, ali o tome nema dokaza.

Kurir.rs/Boško Jovanović/Andrej Mlakar