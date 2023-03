"NALOG ZA HAPŠENJE PUTINA JE ODMAZDA ZA POSETU SIJA ĐINPINGA" Stručnjaci bez dileme: Zbog podrške Moskvi sledi PREOKRET U RATU

Ruski predsednik Vladimir Putin posetio je Mariupolj, ukrajinski grad razoren u bombardovanju, saopštila je pres služba Kremlja, a javile su ruske novinske agencije.

Ovo je prvo putovanje ruskog predsednika u ukrajinski grad koji je mesecima bio pod opsadom i koji su ruske snage zauzele u maju 2022. godine.

Maks Sedon, šef moskovskog dopisništva Fajnenšl Tajmsa i dobar poznavalac prilika u Rusiji, za Putinovu posetu Marijupolju kaže da je "demonstracija prkosa nakon što je Međunarodni krivični sud raspisao nalog za njegovo hapšenje", s obzriom da je nalog suda u Hagu izdat zbog otimica dece.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali Putinovu posetu su Stanko Vasiljević, brigadni general u penziji i nekadašnji načelnik štaba Komande za obuku Vojske Srbije i dr Aleksandar Dikić, lekar, voditelj i pisac.

Vasiljević je prvo komentarisao da li je posetama poslata neka poruka, kao i to da li je ona usko vezana sa nalogom za hapšenje:

- To nije povezano sa nalogom za hapšenje, niti smatram da je to inat i prkos. To su uobičajene stvari, ali Putin godinu dana nije bio na području koje je zahvaćeno ratom. Verovatno je u nekom momentu procenjeno da može otići. Više mislim da je nalog dat uoči posete predsednika Kine Moskvi. Kremlj je izjavio da ova poseta nije planirana ranije, već da se dogodila spontano. Iako predsednik uglavnom ima jasan i definisan plan za sve aktivnosti, ali svakako da nije neuobičajeno da se posećuju trupe. Jedino je pitanje zašto do toga nije došlo ranije. Rat dolazi u tačku kuluminacije kada pojeidne stvari moraju da se preokrenu. Zato je tu podrška Kine i zbog toga se preduzimaju mere - započeo je Vasiljević.

Dikić je rekao da poseta nije spontana i da krije simboliku:

- Apsolutno nije spontana poseta. Jedina simbolika koja može da upadne u oči je eskalacija sukoba. Ovo je prvi put da se Putin pojavljuje na ratnom području i tu je jasna poruka. Putin je posetama Krimu i Marijupolju dao poruku da je teritorija njegova i da će ostati ruska. S druge strane, Zapad ovim nalogom poručuje da više nema pregovora sa Putinom, sa Rusijom da, ali sa ne ovakvom.

Vasiljević je odgonentuo šta može da se očekuje od sastanka Putin i Đinpinga:

- Očekuje se unapređenje bilateralnih odnosa, priča o međunarodnim odnosima u kojima će glavni akcenat biti na sukobu u Ukrajini. Doduše, verovatno nećemo saznati šta se dogodilo iza zatvorenih vrata.

