"OVO JE BIO PRAVI RAZLOG POSETE SI ĐINPINGA MOSKVI!" Šahrimanjan: Vladimir Putin je bio glavna karika u planu, JEDNO JE SIGURNO

Kineski predsednik Si Đinping je danas sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Iako kineska vlada nije iznela detalje o ciljevima Si-ove posete, njihov sastanak dolazi nakon nedavne vesti o Međunarodnom krivičnom sudu koji je izdao nalog za hapšenje Putina zbog navodne otmice hiljade dece iz Ukrajine. Vlade zemalja koje priznaju nadležnost tog suda bile bi obavezne da uhapse Putina ako ih poseti.

Odnosi Kine sa Sjedinjenim Državama, Evropom i susednim zemljama su napeti zbog sporova oko tehnologije, bezbednosti, ljudskih prava, i ponašanja Komunističke partije prema Hong Kongu i muslimanskim manjinama.

Kina, zajedno sa Indijom i drugim zemljama koje tvrde da su neutralne u ukrajinskom sukobu, povećala je nabavku ruske nafte i gasa, što je doprinelo rastu prihoda Rusije uprkos zapadnim sankcijama.

Gosti "Usijanja" bili su Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu, i Dragan Vujičić, novinar dnevnog lista „Novosti“, gde su se dotakli ove posete kineskog predsednika Moskvi.

- Mi vidimo da su pre 10 godina bili Vladimir Putin i Si Đinping i nakon 10 godina ponovo imamo iste lidere. Ništa se nije promenilo, niti njihove politike i vođenje države. Možemo da zaključimo da je ova poseta lokalnog karaktera za njihovo stanovništvo u Rusiji i Narodnoj Republici Kini. Zato što ova poseta neće uticati ni na jednog Italijana, Slovaka ili Nemca, a pogotovo na neke odluke EU ili SAD, a pogotovo ne na pomoć Ukrajini - rekla je Šahrimanjan i dodala:

foto: Kurir televizija

- Meni jedino nije jasno zašto je Si Đinping sada otišao u posetu Moskvi kada je imao jedan čist penal da olabavi odnose sa Vašingtonom. Pogotovo zato što je Kina ekonomski zavisna od Amerike. Međutim, mislim da je pravi razlog to da bi zadivio kinesko lokalno stanovništvo zbog novog mandata koje je dobio Si Đinping. On je morao da pokaže lokalnom stanovništvu da Kina zaista ima jedan veliki uticaj u Evropi, a u ovom trenutku je to mogao da učini samo sa Vladimirom Putinom.

Vujičić se nije složio sa ovom izjavom i istakao da iza ovoga stoji već višegodišnji put.

- Ne slažem se. Si Đinpingova prva poseta kada je izabran pre 10 godina bila je u Moskvi. U kineskom narodu traže koji je put, oni ne postavljaju pitanje zašto i kako, već traže put i idu tim putem. Pre 10 godina je tim putem krenuo Si Đinping, sada je samo nastavio istim putem. To je jedno okretanje prema Evroaziji i to je apsolutno vidljivo - istakao je Vujičić.

