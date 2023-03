RUKA SPASA! DA LI JE SI ĐINPING DONEO POMOĆ VLADIMIRU PUTINU? Stručnjaci: Rusiji potrebna pomoć, ali Kina ne ulazi u vojne saveze

Oči većeg dela sveta juče su bile uperene u Kremlj, gde je ruski predsednik Vladimir Putin ugostio Si Đinpinga, predsednika Kine! Upravo je Si prvi svetski lider koji se rukovao s Putinom otkad je, krajem prošle nedelje, Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje zbog zločina u Ukrajini.

Trodnevna poseta

Ujedno je ovo i prva poseta kineskog vođe Rusiji od početka rata u Ukrajini i njegova prva poseta Moskvi za skoro četiri godine. Trodnevna poseta Đinpinga biće idealna prilika da se savez Moskve i Pekinga stavi na proveru, pre svega kroz prizmu rata u Ukrajini.

- Uvek smo otvoreni za pregovore. Svakako ćemo diskutovati o svim pitanjima, uključujući i vašu inicijativu koju smo primili s velikim respektom - rekao je Putin svom gostu misleći na kinesku mirovnu inicijativu od 12 tačaka za postizanje mira u Ukrajini.

foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Na drugoj strani, Si Đinping je poručio da su Peking i Rusija "dobri susedi i pouzdani partneri":

- Uveren sam da će ova poseta biti plodonosna i da će dati novi podstrek razvoju zdravih i stabilnih kinesko-ruskih odnosa.

Nakon jučerašnjeg sastanka dvojice lidera u četiri oka, danas se očekuje potpisivanje brojnih bilateralnih sporazuma i produbljenje saradnje dve zemlje.

Zoran Spasić, direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije, u razgovoru za Kurir u prvi plan ističe diplomatski značaj posete kineskog predsednika Moskvi:

- Doći će do produbljenja međusobnog poverenja i obostrano korisne saradnje. Ova poseta pre svega znači da strateško partnerstvo dve zemlje nastavlja da se razvija. Od kineskog pokretanja globalne bezbednosne inicijative, mirovnog predloga za ukrajinsku krizu, pa sve do posredovanja u ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa između Saudijske Arabije i Irana, Kina ne samo da u svoj politički sistem stavlja da se zalaže za mir, saradnju i dijalog već to potvrđuje i kroz praktična rešenja.

Zoran Spasić foto: Kurir Televizija

Kontradiktornost

Ipak, na Zapadu sumnjičavo gledaju na posetu Si Đinpinga...

- Prisutna je kontradiktornost kod pojedinih zapadnih političara koji kažu da ih brine to što Kina i Rusija imaju bliske odnose, ali isti ti političari očekuju da Kina utiče na Rusiju da povuče trupe iz Ukrajine.

Spasić sumnja u mogućnost produbljenja vojnog saveza između Moskve i Pekinga:

- U temelju kineske politike je protivljenje bilo kakvom vojnom savezu s drugim državama. Kina pre svega gradi partnerske odnose sa svim državama. Moguće je produbljenje saradnje sa Rusijom na svim poljima, ali to ne znači i stvaranje vojnog saveza. Kina prema ukrajinskoj krizi ima jasan neutralan stav. Podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, ali razume zabrinutost Rusije za svoju bezbednost.

Aleksandar Radić foto: Zorana Jevtić

S druge strane, vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Kurir da je poseta kineskog lidera značajna iz više razloga:

- U ovom trenutku Rusija nema relevantne saveznike, jer na mapi kad se pogleda koje zemlje podržavaju Rusiju, mnogo ih je i to je veći deo sveta, ali to je onaj siromašniji deo, koji nema šta da ponudi, koji nema savremenu tehnologiju. Rusiji je na prvom mestu potrebno da se Kina opredeli i izabere stranu, jer u ovom trenutku Peking igra jednu filigranski preciznu igru između američkog uticaja i Rusije. S jedne strane u pitanju su dugoročne posledice njene prerane konfrontacije sa Amerikom, a sa druge strane je neminovnost te konfrontacije. Kina razmišlja o globalnoj moći i to Rusiji otvara mogućnost da dobije moćnog saveznika.

foto: EPA/YURI KOCHETKOV

Ruski energenti

Taj savez bi se pre svega ogledao u vojnoj saradnji...

- Rusiji je, ako bi Kina odlučila da je naoružava, potrebno sve. Ruske oružane snage su pod velikim pritiskom, resursi su istrošeni, gubici u borbi ogromni, mnogo tehnike je potrošeno, artiljerijske cevi su istrošene. Rusiji sada treba sve, od artiljerijskog oružja i municije za artiljeriju do elektronskih komponenti za proizvodnju projektila, bespilotnih letelica, borbenih vozila... Radikalan iskorak Kine da naoruža Rusiju doveo bi do toga da Amerika jako zaoštri svoje stavove prema Pekingu.

Aktuelni momenat odlične saradnje između Moskve i Pekinga, u kojoj Kina dobija jeftine energente, a Rusija preko potreban novac, Radić vidi i kao mogućnost za konfrontaciju u budućnosti:

- Prirodno, Kina je zemlja koja želi globalnu dominaciju i naravno da njeni interesi mogu dugoročno doći u konfrontaciju s ruskim, ali u ovom trenutku je usredsređena na osvajanje globalne dominacije sa Sjedinjenim Državama. Rusija je sekundarna u tom kontekstu. Ali na duge staze gledano, Kina želi da ima kontrolu nad resursima i ona neće pokazati ništa manje ambicija nego zapadne zemlje prema kontroli nad ruskim energentima i ostalim sirovinama.

UKRATKO - Vlasti u Kijevu poručile su da očekuju da Kina iskoristi svoj uticaj na Rusiju kako bi se okončao rat u Ukrajini - Članice EU planiraju da u narednih 12 meseci Ukrajini isporuče milion artiljerijskih granata - Rusija je pokrenula istragu protiv Međunarodnog krivičnog suda nakon objave naloga za Putinovo hapšenje - Kina je saopštila da Međunarodni krivični sud mora da zauzme pravedan stav i da ima objektivnu ulogu

A. Petrović

foto: Kurir

Dnevne novine Kurir danas vam poklanjaju dodatak STARS plus poklon iznenađenja! Otkrijte šta smo spremili za vas

Danas ćete uz dnevne novine Kurir dobiti POKLON IZNENAĐENJA. Možete izabrati: kašiku za pirinač, samolepljivu silikonsku kukicu, kašiku za sos, četku za pse, šrafciger, rajf, ljuštilicu, pepeljaru, štapiće za uši, osveživač prostora, otvarač za flaše, četkicu za premazivanje, rende, ašov, kašičicu, vadičep, držač za sapun, hvataljku za led, držač za kablove, mericu, sunđer, teflon traku i još mnogo toga.

Stars:

Otkrivamo sve što poznati žele da sakriju, vruće vesti i stare tajne, plus čekaju vas ekskluzivni intervjui i paparaco fotke!

foto: Kurir