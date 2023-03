"TRAMPA HAPSE ZBOG IZBORA" Bivši urednik Politike Žarko Rakić: Ova grupa posebno strahuje zbog njegove izjave o ratu u Ukrajini!

Bivši predsednik SAD, Donald Tramp, mogao da bude priveden pred lice pravde. Tokom poslednjih meseci često se čulo kako se sumnjiči za nezakonito trošenje novca iz kampanje, mešanje u izbore, pokušaje da se poništi njegov poraz na predsedničkim izborima 2020. godine i čuvanje strogo poverljivih vladinih dokumenata u kući na Floridi nakon što je prestao da bude predsednik.

Tramp je upravo za danas najavio svoje hapšenje i pozvao pristalice na proteste ukoliko se to desi. I dok Amerikanci čekaju razrešenje ovog slučaja, ljudi se dele na one koji ga brane, druge koji jedva čekaju da ga vide iza rešetaka i treće koji sve ovo smatraju samo odvlačenjem pažnje sa mnogo značajnijih događaja. Šta se želi postići najavama o Trampovom hapšenju govorio je u emisiji Puls Srbije Žarko Rakić, nekadašnji glavni urednik Politike.

- Videli smo da se grad Njujork priprema da se spreče masovne demonstracije ukoliko dođe do hapštenja bivšeg američkog predsednika. Ako do hapšenja dođe mislim da ćemo imati medijski prenos i to bi mogao da bude medijski događaj broj jedan - rekao je Rakić.

Naveo je moguće političke razloge Trampovog hapšenja.

- Zašto se to događa? Ono što meni pada u oči jeste da demokrate po svaku cenu hoće da spreče još jedan njegov mandat u Beloj kući. Izborne analize kažu da bi on bez problema potukao bilo kog protivkandidata iz Demokratske stranke. Takođe, mislim da je to pokušaj da se odvuče pažnja birača u Americi od svakodnevice koja nije nimalo ružičasta.

- Ne kažem da će Amerika propasti, jer su oni veoma bogati. Njima je, međutim, sve komplikovanije da se zadrži pažnja na svetskim problemima kako bi građani zaboravili kako žive. Predizborna kampanja će biti veoma oštra i veoma duga i ne čudi što je nekoliko meseci pred izbore Tramp na meti političkih protivnika -ocenio je Rakić.

Rakić smatra da mogućnost hapšenja Trampa nije nerealna.

- Očekuje se hapšenje i mislim da ne treba potcenjivati američku vlast. Oni kad nešto naume oni to doslovni sprovode i to ne pitajući za cenu. Tu mislim pre svega na njihove spoljene oružane intervencije, kada se ne obaziru na ljudske žrtve i katastrofalne posledice. Tako se bespoštedno odnose i prema političkim protivnicima.

Konstatovao je da bi prema analizama Tramp ukoliko bi bio uhapšen povećao svoj rejting kao i to da tzv. duboka država strahuje od njegovog povratka na vlast zbog čega je Trampovo hapšenje možda i njen projekat.

- Kažu sve analize, ako bi bio uhapšen da bi to povećalo njegov politički rejting. On se mnogo zamerio tzv. Dubokoj državi. Svaki čas je menjao svoje saradnike i ljude na najvažnijim mestima. On predstavlja opasnost za establišment i duboku državu i oni verovatno vide da bi on ako dođe na vlast bio još rigorozniji prema njima, nego što je bio u prethodnom mandatu. On je rekao da bi u roku od 24 sata prekinuo rat u Ukrajini. Možete misliti šta bi to značilo za korporacije koje zarađuju stotine milijardi dolara - smatra Rakić.

Napomenuo je da lični život bivšeg američkog predsednika nije za uzor i da je dao dosta materijala svojim političkim protivnicima.

