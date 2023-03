AMERIKA STRAHUJE OD NEREDA: Velika porota veća o hapšenju Donalda Trampa

U Njujorku je vanredna situacija.

Velika porota okružnog suda zaseda u okviru istrage o navodnoj ulozi Donalda Trampa u šemi tajnog plaćanja zvezdi filmova za odrasle Stormi Danijels. U slučaju hapšenja bivšeg predsednika očekuju se masovni protesti njegovih pristalica.

Investitor, bivša rijaliti TV zvezda i bivši vrhovni komandant, suočavao se sa brojnim sudskim istragama, nakon što je pokušao da poništi izbore 2020. ali i zbog rukovanja poverljivim dokumentima posle izlaska iz Bele kuće. Ipak slučaj zbog koga je ovaj put Amerika suočena sa velikim političkim i nacionalnim posledicama, kako konstatuje CNN, je navodna isplata novca zvezdi filma za odrasle Stormi Danijels tokom kampanje 2016.

Na svojoj društvenoj mreži „Truth social“, Tramp sve istrage kritikuje kao „lov na veštice“ svojih demokratskih protivnika i poziva svoje pristalice da pruže otpor vlastima.

„Ove četiri užasne istrage radikalnih levih demokrata o vašem najomiljenijem predsedniku svih vremena, meni, samo su nastavak najodvratnijeg ‘lova na veštice’ u istoriji naše zemlje. Ponavlja se Rusija, Rusija, Rusija i Ukrajina, Ukrajina, Milerova prevara… Apsolutna je sramota šta se dešava. Čak su špijunirali moju kampanju i, zapamtite ovo, uz sav posao koji su uradili sa Milerom, nije bilo nikakvog dosluha sa Rusima“, poručuje Tramp.

Bivši predsednik govori o višegodišnjoj istrazi o njegovim tajnim dogovorima sa Putinom, jer je istraga okružnog tužioca Menhetna Alvina Brega tek jedan je od nekoliko pravnih izazova sa kojima se Tramp suočava. On odbacuje i optužbe vezane za porno glumicu, koju zove „konjsko lice“.

„Ili ta zavera sa ucenama ‘konjskog lica’ Danijels, svi su bolesni i to su lažne vesti. Naši neprijatelji očajnički žele da nas zaustave, jer znaju da smo mi jedini koji ih mogu zaustaviti. I oni to veoma dobro znaju“, navodi Tramp.

Eventualni sudski proces izbacio bi Trampa iz nove trke za Belu kuću.

„Videćemo da li će ga uhapsiti, ali ako odluče da to urade zbog prekršaja, koji on, iskreno, nije ni počinio, to će izazvati haos“, upozorava Trampova advokatica Alina Haba.

„Znači, veoma strašno vreme u našoj zemlji. Mislim da bi trebalo da postoji obezbeđenje ako je to ono što oni izaberu da rade. Nikada ne bih želela da vidim da neko bude povređen. Ali znate, ljudi će biti ljuti“, tvrdi ona.

Advokat Robert Kostelo, na zahtev Trampovog pravnog tima, svedočio je u ponedeljak skoro tri sata pred velikom porotom u pokušaju da diskredituje svedočenje bivšeg Trampovog advokata Majkla Koena, koji je priznao da je Danielsovoj platio 130.000 dolara, kako bi je sprečio da javno govori o navodnoj aferi sa bivšim predsednikom.

