"TRAMP ĆE DA PROFITIRA NA GLASOVIMA, OVO JE UCENA PORNO GLUMICE!" Eksperti razmotrili moguće podizanje optužnice JEDNO JE KLJUČNO

Bivši predsednik SAD Donald Tramp rekao je u objavi preko društvenih mreža da će danas biti uhapšen u svojoj zemlji pošto njujorški tužilac razmatra podizanje optužnce protiv njega u slučaju davanja novca ženama koje su navodile da su imale seksualne veze sa njim i kojima je plaćao da o tome ne bi izašle u javnost.

Zvaničnici za sprovođenje zakona u Njujorku vrše bezbednosne pripreme za mogućnost da bi Tramp mogao biti optužen, ali i dalje nije bilo javnog objavljivanja bilo kakvog vremenskog okvira ili bilo kakve optužnice.

Advokat Marko Anđelković Slijepčević i Darko Trifunović, iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli trenutne situacije u kojoj se zatekao Donald Tramp i potom dali svoja stručna mišljenja.

- Sporan je način na koji je ta isplata izvršena i zato ga i jure. Nije to dat keš u ruke, već je dato na osnovu nekih pravnih usluga. To kada radite u Americi morate platiti porez, a gospodin Tramp je poznat po tome da to zaboravi. Upravo u tim malim detaljima krije se i đavo. On je platio porno glumicu i Tramp je poznat po tim avanturama i njemu će žene doći glave. Amerika je ozbiljna država i zakon važi za sve, pa i Bil Klinton je imao problema sa zakonom. Za razliku od ostalih država, predsednik ustavnog suda ima za dolar veću platu od predsednika Amerike što simbolički znači da je ta sudska vlast iznad izvršne - rekao je Trifunović.

foto: Kurir Televizija

- Što se tiče Trampove priče ima puno nedostataka. Prvo Donaldu Trampu uopšte nije problem da plati porez na osnovicu od 130.000 dolara. Porez na to nije nikakva cifra za Trampa. Tu nema nikakvog krivičnog dela ako je on dao novac nekoj osobi koja se bavi u snimanjem u porno industriji. Drugo, ako se radi o poreskoj utaji u to mi je teško da poverujem zato što bi primenjeni porez na ovu stopu bio mikro mali za ono što Tramp poseduje i raspolaže - rekao je advokat i dodao:

05:53 TRAMP ĆE DA PROFITIRA NA GLASOVIMA, OVO JE UCENA PORNO GLUMICE! Eksperti razmotrili moguće podizanje optužnice: EVO ŠTA KAŽU

- Kao advokat samo gledam tačke optužnice, meni ovo liči na politički spin. Što se tiče političke analize ovde Donald Tramp može samo da profitira sa glasovima. Ja ovde mogu samo da vidim krivično delo ucene od strane ove glumice ako je htela nešto da kaže protiv Trampa što bi škodilo njegovoj časti i ugledu, pa je on bio prinuđen da joj da novac. Moj stav je da je ovo predstava za javnost, da je to imaginarna izborna stvar.

