HAOS U PARIZU ZBOG MAKRONOVE PENZIONE REFORME: Ponovo sukob demonstranata i policije (VIDEO, FOTO)

HAPPENING NOW: #LIVE #PROTEST #RIOT IN #PARIS #FRANCE OVER THE #MACRON #PENSIONREFORM WATCH LIVE NOW: https://t.co/QA48Es358Q LIKE AND RETWEET! ♥️ FOLLOW MY TWITTER FOR UPDATES 🧐 JOIN ME FREE AT KICK FOR LIVE COVERAGE! 👍#FranceProtests #LIVENOW #HappeningNow #WatchNow… pic.twitter.com/zJSRXSfGKd