BAJDEN ZAPRETIO IZ KANADE: Nastavljamo pritisak, Rusiji ćemo uvesti sankcije ISTORIJSKIH RAZMERA

SAD i Kanada nameravaju da nastave da vrše pritisak na Rusiju i to uvođenjem sankcija „istorijskih razmera“, izjavio je u Otavi američki predsednik Džozef Bajden.

"Nastavićemo da vršimo pritisak na (ruskog predsednika Vladimira) Putina uvođenjem istorijskih sankcija i ograničenja“, rekao je Bajden sinoć na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kanadskim premijerom Džastinom Trudoom.

Kako prenosi Sputnjik, on je takođe rekao i da će SAD nastaviti da isporučuju Ukrajini i vojnu i humanitarnu pomoć.

Američki lider se osvrnuo i na nedavnu posetu kineskog predsednika Si Đinpinga Moskvi rekavši da je zbližavanje Rusije i Kine „suviše preuveličano“, i dodao da su SAD daleko uspešnija kada je reč o formiranju alijansi.

"Ne odnosim se lakomisleno prema Kini i Rusiji, međutim, mislim da preuveličavamo. U poslednja tri meseca čujem da Kina planira da isporuči Rusiji ogromne količine naoružanja, ali to još nisu učinili. To ne znači da to neće uraditi, ali ipak još uvek nisu“, dodao je Bajden.

Američki predsednik je posetio Otavu manje od nedelju dana nakon što je kineski predsednik Si Đinping posetio Moskvu.

(Kurir.rs/FoNet)