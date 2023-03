OTIŠAO U UKRAJINU DA POPRAVI KVARAN ZUB: Britanac očajan zbog bolova nije imao drugi izbor, a intervenciju platio pet puta manje

Britancu Ričardu Hauu (58) isplatilo se da pređe pola sveta i da iz mesta Eli, preko Poljske otputuje u Ukrajinu kako bi popravio kvaran zub.

Kako "Dejli Miror" piše, on je prvobitno pokušao da zakaže termin kod zubara u svom gradu u okolini Kembridža, ali kako bi za to morao da plati 1.000 funti u privatnoj klinici, na kraju se odlučio za put u zemlju u kojoj je Rusija pokrenula Specijalnu vojnu operaciju.

Čovek sa jakom zuboboljom otišao je u razorenu Ukrajinu nakon što mu nije odobreno lečenje o trošku britanske Nacionalne službe za zdravstvo (NHS).

"To samo pokazuje koliki haos trenutno vlada u stomatološkoj zaštiti NHS-a", rekao je.

Kako je naveo, prošlog meseca je bio u agoniji kada je dobio apsces koji je doveo do jake zubobolje. Međutim, nije mogao da dođe do zubara zbog stomatološke krize u Velikoj Britaniji.

Hau je zvao stomatološke ordinacije u Eliju, ali su rekli da ne primaju nove pacijente NHS-a, kao i da će morati da plati skoro 1.000 funti za privatno lečenje.

Međutim, putni računi i cena zubara u Kijevu bili su manji od polovine troškova koje su naveli britanski zubari.

"Bio sam u velikim bolovima, ali mi je rečeno da nema šanse da zakažem sastanak sa NHS. U Ukrajini sam dobio termin odmah i to za delić cene", rekao je.

Ilustracija foto: Shutterstock

Hau je avionom stigao u Lublin u Poljskoj, a zatim je putovao 13 sati vozom do Kijeva, koji je redovno gađan ruskim raketama.

Njegovi povratni letovi koštali su 127 funti, a putovanja vozom platio je 54 funti. Izlečen mu je apsces i uz dodatni rad, uključujući tri punjenja kanala korena i plombu, platio je ukupan račun od 220 funti.

Hau, bivši direktor automobilske industrije živeo je u ukrajinskoj prestonici 12 godina i tamo ima kuću. On je pozvao Kliniku za modernu stomatologiju, gde se nalazila ordinacija u kojoj se nekada lečio i rečeno mu je da može odmah da dođe.

Kako je naveo Britanac, jedino je morao da se pridržava policijskog časa od 23:00 do 5:00.

"Vazdušne sirene su se uključivale dva do tri puta dnevno, ali meštani su se do sada prilično navikli na to, pa su bili prilično mirni", rekao je Hau i dodao da je protivtenkovska odbrana raspoređena ulicama.

"Ludo je što smo pozvali Ukrajince da se sklone u Ujedinjeno Kraljevstvo, jer ako budu imali problema sa zubima, nemaju šanse da ih pregleda državni zubar", zaključio je on.

"Dejli miror" podseća da preko 70 dece dnevno ne može da popravi zub, zbog nedostatka zubara u britanskoj Državnoj službi za zdravstvo.

(Kurir.rs/RT Balkan)