BIVŠI PISAC PUTINOVIH GOVORA OTKRIO KO ĆE GA ZAMENITI: Sledeći predsednik je već dobio velika ovlašćenja i VEOMA VAŽNO ZADUŽENJE

Politički konsultant Abas Galjamov bio je jedan od pisaca govora ruskog predsednika Vladimira Putina a nedavno su za njim ruske vlasti raspisale poternicu. U intervjuu gruzijskoj redakciji Radija Slobodna Evropa/Radio Slobode, on govori o sporovima sa ruskim liderom i njegovom možda iznenađujućem izboru za Putinovog naslednika, prenosi Blic.

- Po mom mišljenju, moj opšti utisak o Putinu je da je bio dobar menadžer. Bio je veoma racionalan, vrlo logičan; zaista niste mogli da ga zamislite u to vreme da radi ono što radi sada. Znao je da postavlja pitanja, pazio je da ne pritiska ljude slušajući njihove odgovore, jer kada si ti veliki šef i ako izneseš svoje mišljenje, onda bi svi drugi ljudi mogli podržati tvoje mišljenje umesto da iznesu svoje. Zato je pazio da to izbegne. Kad je počeo rat, uvek sam razmišljao kako je moguće da se čovek kojeg sam poznavao pre mnogo godina pretvorio u ovo što je sada? – rekao je Galjamov.

Putin zaokupljen iskazivanjem snage

Prema njegovim rečima, Putin je postao sve opsednutiji napadima na svoju ličnost.

- Shvatio sam da je ono što sam tada video bio njegov rad na stvarima, stvarima koje su bile vrlo važne, ali ipak ne i od ključne važnosti. To nije bilo nešto o čemu bi ovisio njegov politički život. Nisu bile egzistencijalne pretnje. Nije to bilo nešto poput odnosa s NATO-om ili odnosa s ruskom opozicijom koja je pokušavala da ga svrgne. Dakle, tada se nije bavio ličnim napadima na sebe. Ali kad god ga je neko okrivio da je učinio nešto loše, brzo bi se pretvorio u nekoga apsolutno iracionalnog i apsolutno emocionalnog. Jako je zaokupljen iskazivanjem snage. To je njegov fetiš, ne može zamisliti da izgleda slabo – rekao je on.

Galjamov je opisao i kako je rešio da više ne sarađuje sa predsednikom.

Pa, prava prelomna tačka bila je 2014. godina, kada sam napustio državnu službu i pomislio - nikad više. Odlučio sam da se više nikada neću vratiti u državnu službu, da neću više raditi za državu. Bilo je to 2014., odmah nakon ruske aneksije Krima, a onda je druga prelomna tačka bila 2018. godina, kada sam već odlučio da sam u sukobu s Kremljom. U to vreme već sam radio kao nezavisni politički savetnik, ali sam ipak imao relativno normalan odnos s predsedničkom administracijom. Ali onda se 2018. situacija počela menjati s loše na goru - vlasti je pao rejting, a protestno raspoloženje počelo je rasti u zemlji. Počeli su da pritiskaju one koji su ih ranije javno kritikovali…Imao sam jednu svađu s njima, pa drugu svađu s njima, treću… Onda su poslali drugu osobu da se obračuna sa mnom. I opet nove svađe i počeli su mi govoriti: "Samo ćeš gladovati, nećeš imati novca da prehraniš svoju porodicu". Nisu mi tada pretili zatvorom. To je istina; ne bih lagao o ovome. Pretili su mi da ću izgubiti sve ugovore i da neću moći raditi kao politički savetnik u Rusiji. Tako sam u to vreme odlučio da preselim svoju porodicu u Izrael…. A poslednja prelomna tačka bio je početak ovog rata. Čim je počeo rat, a ja sam ga počeo kritikovati, svi moji ruski ugovori su odmah raskinuti - naveo je Galjamov.

"Rusi svesni da nešto mora da se menja"

On je rekao i da Putinove reči sada manje znače.

- Govor o stanju nacije je definitivno bio veliko razočaranje. Jer nije bilo nikakve supstance. Znate, sada je glavni problem što još uvek drži lepe govore, ali je promenio način pisanja politike. Sada reči ne znače ništa… Svaki put on samo potvrđuje da planira da učini isto što je radio pre. I svi znaju da to ne vodi do pobede; to ne dovodi do rezultata. I svi čekaju, ljudi razumeju da se on kreće prema ponoru, u slepu ulicu. I mora da promeni smer. I svaki put kad izađe da govori, svi sede i čekaju. Pa, možda će sada promeniti svoj plan... Ali onda opet govori o planu A - žaleći se na Sjedinjene Američke Države, na NATO, na ukrajinske fašiste - i ljudi se razočaraju. Dakle, to je sada glavni problem s njegovim govorima. I poslednji je bio upravo takav. Pokušavao je da normalizuje rat. Pokušavao je da pokaže da je situacija normalna, pod kontrolom. Dakle, to je bila samo psihoterapija – smatra Galjamov.

Prema njegovim rečima, “ljudi razumeju da se nešto mora promeniti u njegovom ponašanju, a ne u njegovim rečima”.

- Jedina stvar koja je bila zanimljiva u ovom govoru verovatno je činjenica da je spomenuo buduće predsedničke izbore, jer su svi očekivali da će on verovatno morati uvesti vanredno stanje u zemlji i izbori će biti otkazani. A on je rekao - ne, biće izbora. I bilo je zanimljivo jer je iz nekog razloga to odlučio reći sada, kad imamo još godinu dana do izbora – rekao je Galjamov.

On smatra da Rusi „stvarno osećaju da će, ako on nešto ne promeni, ako ne prestane s onim što sada radi, to na kraju dovesti do revolucije”.

Prema njegovim rečima, celi sistem bi se urušio, a ruske elite to ne žele, one žele stabilnost.

- Ako insistirate, onda ćete nas odvesti u revoluciju. Ne, gledaj, stani, ne možeš dobiti rat. Pustite nas da radimo nešto drugo. Pusti nas da pregovaramo. Zaustavimo rat. Ukinimo sankcije, normalizirajmo stanje u zemlji. Ne želimo da taj Jevgenij Prigožin sa svojim čekićem trči okolo i prijeti nam. Dakle, ovo je opšti osećaj - situacija je postala apsolutno nenormalna. Ide prema nekakvom kolapsu. Niko ne razume kako bi taj kolaps izgledao. Ali svi osećaju da dolazi - rekao je on.

Medvedev nasleđuje Putina?

Zanimljivo je i to što Galjamov kao starog/novog naslednika vidi Dmitrija Medvedeva.

– Sudeći po onome što se poslednjih meseci dešava u ruskoj politici, to će ponovo biti bivši predsednik Dmitrij Medvedev. Upravo krajem decembra 2022. Putin ga je imenovao za prvog zamenika vojno-industrijske komisije, što Medvedevu daje velika ovlašćenja i on može aktivno da se meša u poslove aktuelne vlasti. I tamo je veoma aktivan. Putin je bio prilično nepredvidiv tokom protekle godine. Ponekad radi stvari koje su apsolutno nelogične ili su u suprotnosti sa stvarima koje je ranije radio. Ali ako u tome ima ikakve logike, onda je to verovatno odluka o promovisanju Medvedeva. Mislim da će biti imenovan za premijera u narednih nekoliko meseci kada shvati da je njegova nova ofanziva propala. Ako (Putin) uspe da pobedi, neće ništa promeniti; on sam želi da bude zaslužan za pobedu. Ali kada oseti da ne uspeva, mislim da će promeniti vladu, ponovo imenovati Medvedeva i učiniti ga političkim premijerom, a ne samo tehničkim kao ranije. To jest, Putin će mu dati moć da kontroliše sprovođenje zakona i vojsku i reći mu: „Hej, samo napred, pobedi u ratu. Sada si ti odgovoran za ovo” – navodi Galjamov.

Putin bi time, kako kaže, postigao dve stvari.

- Prvo bi odgovornost prebacio na tu osobu, na njegovog budućeg naslednika. Ne želi da preuzme odgovornost za poraz. Za njega je odgovornost za poraze nešto najgore što se može zamisliti. Želi da se uveri da za to nije kriv, bar u svojim očima, pred svojim prijateljima, pred istorijom. Dakle, sa ove tačke gledišta, bolje je snositi odgovornost za neuspele izbore, za grešku u izboru kandidata za naslednika, zar ne? „Da, izabrao sam pogrešnog naslednika, ali nisam odgovoran za poraz u ratu“. A ako Medvedev izgubi i bude poražen, to je samo njegov poraz i u tom slučaju Putin bi mogao da pokuša da se vrati i kaže: „Izvinite, izneverio me je, sad ću morati da počnem iznova“ – zaključio je Galjamov.

Podsetimo, ruska policija stavila je Galjamova na listu poternica za osumnjičene za kriminal, što je poslednji korak u sveobuhvatnom obračunu sa neistomišljenicima.

Rusko ministarstvo pravde dodalo je Galjamova prošlog meseca u svoj registar stranih agenata, oznaku koja donosi dodatnu kontrolu vlade i nosi jake pežorativne konotacije koje imaju za cilj da potkopaju kredibilitet primaoca.

