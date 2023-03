NATO JE NA OPREZU, USLEDIO ODGOVOR PUTINU: "Ruska retorika o nuklearnom oružju u Belorusiji je OPASNA I NEODGOVORNA"

Nuklearna retorika Moskve je opasna i neodgovorna, saopštio je danas NATO posle najave ruskog predsednika Vladimira Putina o razmeštanju "taktičkog" nuklearnog oružja na teritoriji svog saveznika Belorusije.

"NATO je na oprezu i pažljivo pratimo situaciju. Nismo primetili nikakve promene u Rusiji koje bi se odnosile na nuklearno oružje", rekla je portparolka vojne alijanse Oana Lungesku (Lungescu).

Putin je u subotu rekao da će Moskva rasporediti "taktičko" nuklearno oružje na teritoriji svog saveznika Belorusije.

"To nije ništa neubičajeno. SAD to rade decenijama. Imaju dugu istoriju razmeštanja svog taktičkog nuklearnog oružja na teritoriji svojih saveznika", rekao je Putin i dodao da se dogovorio sa Belorusijom da isto to učini.

Predsednik Rusije rekao je da od 3. aprila počinje obuka osoblja, a do 1. jula biće završena izgradnja specijalnog skladišta za taktičko nuklearno oružje na teritoriji Belorusije.

Lungesku je rekla da je Rusija kršila svoje obaveze o kontroli naoružanja, nedavno suspendujući svoje učešće u novom sporazumu START.

"Rusija mora da se vrati poštovanju svojih obaveza i delovanju u dobroj veri", dodala je portparolka NATO-a.

(Kurir.rs/Beta)