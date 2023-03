"PUTIN NIJE FOLIRAO KAD JE UPOZORAVAO ZAPAD ZA URANIJUM!" Stević: I šta sad, je l' stvarno treba da upotrebi NUKLEARNO ORUŽJE?

Oštre reakcije Kijeva i Zapada na najave ruskog predsednika Vladimira Putina da će Moksva rasporediti taktičko nuklearno oružje u Belorusiji. Kijev traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN-a, a NATO ocenjuje rusku retoriku kao "opasnu i neodgovornu".

A Zelenski odlaže kontaofanzivu dok ne dobije dovoljno naoružanja od saveznika sa Zapada.

Situaciju na ukrajinskom ratištu komentarisali su u jutarnjem programu Kurir TV Biljana Šahrimanjan Obradović, politički analitičar i prof. dr Velibor Stević, pukovnik u penziji.

- Putin se nikada ne igra rečima nego govori ono što će da uradi. S obzirom da NATO svojim saveznicima daje naoružanje zašto ne bi i Rusija Belorusiji. Do sada to nije uradila zato što je očekivala da će NATO biti razuman i da se neće širiti. Tamo se nalaze avioni koji mogu da nose nuklearne bojeve glave do 50 kilotona. Dejstvo jedne takve rakete zahvata 1.800 metara u prvoj zoni, druga zona 3.000 metara, treća zona 5.000 metara, četvrta zona 8.000 metara - rekao je Stević i dodao:

- Raspadom SSSR dogovor je da se nuklearno naporužanje iz Ukrajine i Belorusije povuče. Međutim, 17 država sveta je ušlo u NATO, ako računamo i ove dve koje treba da uđu. Belorusija se graniči sa Poljskom I Ukrajinom. Belorusija nije primorana na to, nego je ona saveznik sa Rusijom. Putin ne folira. Rekao im je ne šaljite municiju sa osiromašenim uranijom, mi takvih granata imamo preko 100.000. I šta sad treba, da upotrebe te granate?

Šahrimanjan Obradović smatra da ne postoji opasnost da Rusijia upotrebi nuklearno naoružanje.

- Smatram da Vladimir Putin neće upotrebiti nuklearno napružanje, ali što se tiče Belorusije ona je sada postala legitimna meta samim razmeštanjem nuklearnog naporužanja na njenu teritoriju. Ako napad krene odatle, odgovor će stići u Belorusiju. Lukašenko je svesno stavio sebe i svoju državu u takvu poziciju. On se održava na vlasti već dvadeset godina zbog podrške Putinu - rekla je Šahrimanjan - Obradović.

Ocenila je da će eventualno povlačenje trupa Vagner iz Bahmuta značajno oslabiti rusku vojsku.

- Što se tiče ukrajinske vojske čekanje naoružanja je ispravna odluka. Videli smo da je u luke u Ukrajini stigao ogroman kontigent tenkova i oružja. Rusija ima veliki problem sa logistikom. Oni ne mogu ni hranu ni vodu da ispiruče vojnicima, a kamoli oružje. Ruska tehnika je zastarela. Ukoliko Prigožin povuče vojsku iz Bahmuta, to će biti rasulo na svim frontovima.

Stević je konstatovao da Bahmut nije strateški važno mesto, ali da njegovo osvajanje omogućava dalji ruski prodo.

- Bahmut nije toliko strategijski važan objekat. To je raskrsnica. Ako se Bahmut zauzme prodor ruskih snaga ide dalje. Ruska armija je mnogo jača od ukrajinske. Bahmut se nalazi u kotlu. Dat je samo jedan prostor od nekoliko kilometara da bi narod mogao da se evakuiše. Vagnerovci sada čiste teren. Idu od kuće do kuće, od ulice do ulice - kaže Stević.

