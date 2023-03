FRANCUZI SE MLATE, PALE I BACAJU SUZAVCE, A NEMCI U "TIHOM" ŠTRAJKU! Frankfurt pust, zarobljeni putnici već dva dana na aerodromu

Dan D za Nemačku, generalni štrajk koji je trebao sve da parališe i nije onako ispao kao bi možda narod na Balkanu očekivao. Negde su turtisti ostali zaglavljeni i putnici koji su krenuli svojim kućama, negde su taksisit ostali bez posla, jer je grad prazan, ali niti sukoba sa policijom, niti blokada puteva.

Štrajk, nemački rečeno čisto i sterilno za razliku od Francuza koji se mlate sa policijom, bacaju suzavac, pale gradske većnice i tako dalje. Glavni razlog ovog 24 časovnog štrajka je inflacija i sve ono što je proizrokovao rat u Ukrajini iz ekonomskog vidika, na šta vlada "Semafor koalicije" i dalje nema odgovor.

foto: AP/Markus Schreiber

Na aerodromu u Frankfurtu penzioner Peter Rajnhard (65) iz Varštajna već dva dana nalazi se na aerodromu. On za Bild kaže da je bio na odmoru sa suprugom u Zanzibaru (Afrika). On priča da kad je sleteo saznao je za štrajk i da vozovi prema mestu stanovanja još u nedelju nisu išli. Prinuđen je da u hotelu provede još jednu noć. On dodaje da razume štrajkače i da se nada da će im poslodavci izaći u susret.

Drežurni reporteri Bilda obišli su helikopterom sva saobraćajna čvorišta u Rajanskoj oblasti. Čak veće gužve nisu zabeležene ni oko Kelna, posebno raskrsnica Keln-Istok koja povezuje auto-put A3 sa A4 koji dnevno prođe 259.000 vozila. Evidentno je da većina Nemaca prihvatila je preporuku poslodavaca i radi od kuće.

foto: EPA/Ronald Wittek

Jedan od zahteva štrajkača je i rast plata u javnom sektoru. Savezna ministarka unutrašnjih poslova Nensi Faeser (52, SPD) traži brzo rešenje.

„Mnogi, uključujući i one u javnom sektoru, ovih dana pate od visokih cena energije i visoke inflacije“, rekla je Faeser neposredno pre treće runde pregovora za savezne i lokalne vlade u Potsdamu u Brandenburgu.

„Zato je i naš posao da zajedno nađemo dobar dogovor.“

Ona očekuje da će sindikati biti predusretljivi. I: „Naši službenici u javnoj upravi rade veoma dobar posao i zato sam veoma uveren da ćemo ove nedelje doći do dobrog rešenja.“ Planirano je da runda pregovora u Potsdamu traje do srede.

foto: AP/Markus Schreiber

Taksistu u Frankfurtu na Majni nadali su se povećanju posla. Uzalud!

„Grad je skoro prazan“, žali se taksista Osman Demirci (63). „Današnji štrajk je potpuna katastrofa za nas, najgori dan od pandemije. Već sam tako očekivao, ali mnoge kolege su zamislile bolje ponude za danas. Ove kolege su danas 100 posto razočarane. Nisam danas dizao cene. Danas sam imao samo tri manje vožnje do podneva. Očekujem 40 posto manje posla danas.”

Kurir.rs/Bild.de