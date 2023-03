Izlaganje VATROSLAVA BELANA, bivšeg koordinatora 16+1 za Crnu Goru

Ključni rezultat Crne Gore u Inicijativi 16+1 je gradnja prve dionice auto-puta od Smokovca do Mateševa, kazao je Vatroslav Belan bivši koordinator te inicijative za Crnu Goru.

Međutim, prostora za saradnju vidi u sektoru turizma. Kaže da do 2019. godine broj Kineza, koji je putovao u svijet, a dominantno prema EU, bio je 120 miliona godišnje, a potrošili su više od 20 milijardi dolara u direktnog trgovini.

“Mi iz 41. Vlade smo pokušavali da to objasnimo privredi ali smo mi doši do neke cifre od oko 70 hiljada turista u 2019. godini. Ponudu za kinesko tržište morate pripremiti”, kazao je Belan. On se osvrnuo na izdavanje viza, ne samo za Kinu već bilo gdje.

“Moramo taj proces digitalizovati ali ovdje postoji jedna stvar a to je da naša privreda nije htjela da razumije i da svojim kineskim partnerima kaže da svaki nosilac šengen vize ima slobodan ulaz u Crnu Goru. Mnogo turista iz Kine aplicira za šengen vizu, oni ne apliciraju pojedinačno za zemlje”, kazao je Belan.

Bivši koordinator 16+1 za Crnu Goru kaže da je značaj tog mehanizma ogroman, te da se rezultati vide danas.

“Ključni rezultat je projekat auto-puta iako se u našim medijima to nije predstavljalo kao rezultat saradnje 16+1. U okviru te inicijative najznačajnija mjera za nas je bila mjera osnivanja fonda za investiciju u infrastrukturu u iznosu od 10 milijardi dolara za svih 16 zemalja. Taj fond su punile kineske investicione banke, a između ostalih i Eksim banka. Tadašnje Vlade su prepoznale tu mogućnost i kroz taj fond, uz dodatno pregovaranje, obezbijedile sredstva od 675 miliona eura za izgradnju auto-puta. To je ono što je Crna Gora najviše i najznačajnije iskoristila iz saradnje 16+1”, kazao je Belan.

On je podsjetio da je kroz taj instrument obezbijeđeno finansiranje i izgradnja brodova za dvije domaće brodarske kompanije.

Belan je podsjetio da je kroz Inicijativu 16+1 organizovan veliki broj studijskih posjeta u Kini i da je iz godine u godinu rastao.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa