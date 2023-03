ZELENSKI TRAŽI POMOĆ: Stiglo nam je oružje koje ne funkcioniše, trebaju nam avioni, ako Amerika prestane da nam pomaže, IZGUBIĆEMO

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski još jednom je ponovio da mu je potrebna pomoć Amerike, jer će u suprotnom izgubiti rat.

On je u intervjuu novinarima AP rekao da brine i da bi smenjivanje političkih snaga u Vašingtonu moglo uticati na rat.

"Ako SAD prestanu da nam pomažu, nećemo pobediti", poručio je on.

Inače, novinari AP pratili su Volodimira Zelenskog na delu njegovog ovonedeljnog putovanja po frontovima Ukrajine i pograničnom Sumskoj oblasti koji su oslobođeni ubrzo nakon što je rat počeo pre godinu dana.

ZAPADNO ORUŽJE

Tokom većeg dela rata, ukrajinska vojska je bila podržana milijardama dolara municije i oružja iz zapadnih zemalja. Zelenski je pozdravio pomoć, ali je rekao da neko od obećanog oružja još nije isporučeno, misleći na sistem protivvazdušne odbrane proizveden u SAD.

"Ukrajinski vojnici su prošli obuku u SAD od januara o tome kako da koriste sistem Patriot, ali on još nije raspoređen u Ukrajini. Ukrajini je potrebno 20 baterija Patriot za zaštitu od ruskih projektila, a čak ni to možda neće biti dovoljno „pošto nijedna zemlja na svetu nije napadnuta sa toliko balističkih raketa“, rekao je Zelenski.

Zelenski je dodao da je jedna evropska nacija poslala još jedan sistem protivvazdušne odbrane u Ukrajini, ali on nije funkcionisao i da su „morali da ga menjaju iznova i iznova“. Nije imenovao državu.

Zelenski je takođe ponovio svoj dugogodišnji zahtev za borbenim avionima, rekavši „mi još uvek nemamo ništa kada su u pitanju savremeni ratni avioni“.

Poljska i Slovačka odlučile su da Ukrajini daju borbene avione iz sovjetskog doba, ali nijedna zapadna zemlja do sada nije pristala da obezbedi moderne ratne avione zbog zabrinutosti da bi to moglo da eskalira sukob i da ih uvuče dublje.

PUTINOVA IZOLACIJA

Zelenski je Vladimira Putina nazivao „informaciono izolovanom osobom“ koja je „izgubila sve“ tokom poslednje godine rata.

„On nema saveznike“, rekao je Zelenski, dodajući da je jasno da čak ni Kina – ekonomska sila koja je dugo bila naklonjena Moskvi – više nije voljna da podržava Rusiju. Kineski predsednik Si Đinping nedavno je posetio Putina u Rusiji, ali je otišao bez da je javno objavio bilo kakvu otvorenu podršku kampanji Moskve protiv Ukrajine.

Zelenski je sugerisao da je Putinova najava ubrzo nakon posete Si-ja da će premestiti taktičko nuklearno oružje u Belorusiju, bliže teritoriji NATO-a, trebalo da odvrati od činjenice da poseta kineskog lidera nije prošla dobro. Putin je rekao da je taj potez suprotan odluci Britanije da Ukrajini obezbedi više municije sa osiromašenim uranijumom. Uprkos Putinovim nuklearnim provokacijama, Zelenski je rekao da ne veruje da je ruski lider spreman da upotrebi bombu.

„Ako osoba želi da se spase, on će zaista... koristiti ovo“, rekao je on. "Nisam siguran da je spreman da to uradi."

IZBEGAVANJE NUKLEARNE KATASTROFE

Na planu Zelenskog ove nedelje bio je sastanak sa Rafaelom Marijanom Grosijem, gostujućim šefom agencije UN za atomsku energiju. Grosi je bio u regionu kako bi sagledao situaciju u obližnjoj nuklearnoj elektrani Zaporožje, kojom je Rusija preuzela kontrolu prošle godine.

Žestoke borbe oko fabrike, najveće u Evropi, dovele su objekat i širi region u značajan rizik. Tokom sastanka sa Zelenskim u ponedeljak, Grosi je rekao da se situacija ne popravlja. Grosi je pozvao na „zaštitnu zonu“ oko fabrike, ali nije uspeo da smisli uslove koji bi zadovoljili i Ukrajinu i Rusiju. Grosi je u utorak za AP rekao da veruje da je dogovor "blizak". Međutim, Zelenski, koji se protivi svakom planu koji bi legitimisao rusku kontrolu nad objektom, rekao je da je manje optimističan da je dogovor blizu. „Danas to ne osećam“, rekao je.

BORBA ZA BAHMUT

Najduža bitka u ratu besni u istočnom gradu Bahmutu, gde su ukrajinske i ruske snage već sedam meseci zatvorene u žestokom sukobu. Neki zapadni vojni analitičari postavljaju pitanje zašto je Ukrajina spremna da pretrpi tolike gubitke da bi odbranila teritoriju, tvrdeći da grad nije od strateškog značaja. Zelenski je tvrdio drugačije, rekavši da će svaki gubitak u ratu dati Rusiji otvaranje. On je predvideo da će Putin, ako Rusija pobedi Ukrajinu u Bahmutu, krenuti da „proda“ pobedu međunarodnoj zajednici.

„Ako oseti krv, nanjuši da smo slabi, on će gurati, gurati, gurati“, rekao je Zelenski i dodao da će pritisak doći ne samo od međunarodne zajednice već i iz njegove zemlje.

„Naše društvo će se osećati umorno“, rekao je on. „Naše društvo će me naterati da napravim kompromis sa njima.

Zelenski je nedavno putovao u blizinu Bahmuta kako bi podigao moral trupama koje se bore u teško pogođenom gradu.

POZIVI NA STROŽE SANKCIJE

Zapadne sankcije Rusiji ne idu dovoljno daleko, smatra Zelenski, koji je pozvao na dalekosežnije mere protiv ljudi iz Putinovog najužeg kruga. Više od 30 zemalja, koje predstavljaju više od polovine svetske ekonomije, uvele su sankcije Rusiji, uključujući ograničenja cena ruske nafte i ograničenja pristupa globalnim finansijskim transakcijama. Zapad je takođe direktno sankcionisao oko 2.000 ruskih firmi, vladinih zvaničnika, oligarha i njihovih porodica. Sredstva sankcionisanih Rusa u vrednosti od više od 58 milijardi dolara blokirana je ili zamrznuta širom sveta, navodi se u nedavnom izveštaju američkog Ministarstva finansija.

Zelenski je rekao da bi trebalo učiniti više da se cilja na Putinove pomagače, koji „moraju da znaju da će izgubiti sav svoj novac... svu svoju nekretninu u Evropi ili u svetu, svoje jahte svuda“.

