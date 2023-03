RADMANOVIĆ: Kineski model sveobuhvatne narodne demokratije funkcioniše među milijardom stanovnika

U izazovnim i nestabilnim vremenima u celom svetu ministar spoljnih poslova Kine Ćin Gang je istaknuo da će Kina slediti samostalnu politiku mira, pišući novo poglavlje diplomatije velike zemlje s kineskim karakteristikama u novom dobu. Dopredsedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović u intervju za kinesku državnu televiziju kaže da je Kina ključna država sa očuvanje mira u celom svetu.

- Kina je moćna po mnogo čemu, moćna je brojčano, moćna je ekonomski, ali i sa stavovima rukovodstva koje podržava cijeli kineski narod i to ima uticaj u cijelom svijetu. Njihova politika mira postaje polako, u ušima svih dobronamjernih ljudi u svijetu, kao svjetska politika mira - naglasio je Radmanović.

Ove godine obeležava se deset godina od pokretanja Inicijative „Pojas i put“. Bosna i Hercegovina aktivan je učesnik te inicijative u okviru koje realizira velike i značajne projekte, ali Radmanović ističe da bi se mnogo toga još moglo uraditi.

- Bosna i Hercegovina trebala bi imati više beneficija od te kineske inicijative nego je to sada slučaj, ali ne zbog Narodne Republike Kine i njihovog rukovodstva nego zbog naše poslovične sporosti u BiH u raznim drugim stvarima pa i kada je ovo u pitanju - kaže Radmanović.

S druge strane, Bosna i Hercegovina Inicijativu „Pojas i put“ prati od početka pokretanja te ideje koja je prezentirana širom sveta i koja je dobila podršku brojnih zemalja.

- Ona nije dobila podršku nekih moćnih sila kojima to smeta iz njihovih razloga, ali svi dobronamjerni ljudi u svijetu koji žele da svijet živi u miru i da se razvija u miru podržali su Inicijativu „Pojas i put“. Ona je zbog ukupne svjetske situacije imala pomalo zastoja na nekim dijelovima, ali će se nastaviti razvijati - kazao je kopredsjedavajući državnog parlamenta.

Naglašava da je pratio iznesene stavove na kineskom Kongresu i planove predsednika Sija da će se ta ideja koja je i mirovna i razvojna nastaviti zbog čega je mišljenja će se donosioci odluka u Bosni i Hercegovini morati više potruditi da tu inicijativu iskoriste nego je to do sada bio slučaj.

Kineska modernizacija je tema o kojoj se u međunarodnoj zajednici sve više priča. Ministar spoljnih poslova Kine Ćin Gang je izjavio da je proces kineske modernizacije predstavlja rast snage za mir, pravdu i napredak u svetu, a Radmanović kaže da je takav put inspirativan za sve.

- No nije jednostavno ugledati se na jednu moćnu i veliku Kinu iz ugla malih zemalja. Ali itekako je inspirativno kada pogledate zemlju koja je razvijala ravnopravnost među brojnim stanovništvom i ukazivala na potrebu osiguranja ravnopravnosti u cijelom svijetu te se iz relativnog siromaštva vrlo brzo razvijala i postala druga najmoćnija ekonomija u svijetu s tendencijom da postane i najmoćnija. To sve itekako je inspirativno - kaže on.

Dopredsedavajući državnog Predstavničkog doma Nebojša Radmanović naveo je da su bilateralni odnosi Kine i BiH na veoma visokom nivou, i da imaju ozbiljnu tendenciju da se u budućnosti dovedu na još viši nivo.

Vrlo dobri bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine uspostavljeni su željom Kine da se razvija i ima dobre odnose sa zemljama širom sveta i to vrlo dobrom diplomatskom aktivnošću Kine.

- Kineska diplomatija svuda u svijetu, pa i u BiH pratila je ideju „Pojas i put“ i taj način razvoja dovodeći bilateralne odnose između BiH i Kine na vrlo visok nivo, i to ne samo ekonomske, nego i kulturne i druge. Smatram da će se oni i dalje razvijati, a i sada je kineska diplomatska misija u BiH vrlo dobra, vrlo dobro radi i nastavlja ono što su njihove kolege utemeljile i to će tek pokazati rezultate - smatra Radmanović.

Kineski model „sveobuhvatne narodne demokratija“ dao je već efikasne rezultate u garantovanju prava i interesa njenog naroda. Predsednik Si je rekao da demokratija nije proizvod skrojen po istom modelu i da o uspjehu demokratije treba da sudi narod te zemlje.

S tom tvrdnjom složio se i Radmanović, naglašavajući da taj model zadivljuje pre svega zbog toga što funkcioniše među milijardom stanovnika i više od toga.

- Taj model je zadivljujući za sve male zemlje koje imaju samo nekoliko miliona stanovnika. Zadivljuje i kada se to posmatra iz ugla evropskih zemalja koje nemaju ni pola od tog broja stanovnika, a stalno dobijaju pohvale za svoju demokratiju, ali nisu, u mnogo čemu, ni blizu takve kineske demokratije. To se vidi kroz niz stvari - pojašnjava Radmanović.

To se vidi kada se putuje kroz Kinu i kada se čita o Kini i dok se slušaju govori kineskih najistaknutijih ljudi i svako ko je pratio Svekineski kongres koji se upravo završio mora biti zadovoljan kako to funkcionira u jednoj tako velikoj zemlji.

- Kada mi to iz gledamo iz ugla jedne male zemlje koja ima hiljade problema i vrlo teško se dogovara oko demokratskih prava i ravnopravnosti, onda morate biti oduševljeni. To je pokazatelj kako sveobuhvatna narodna demokratija treba da funkcionira u sve većem broju zemalja - kazao je Radmanović.

Ove godine 23. marta navršava se deset godina otkada je predsjednik Kine Si Đinping objavio ideju o zajednici zajedničke budućnosti čovječanstva, a ovo je prvi put da takva ideja dolazi od političara, ističe Radmanović. - Do sada se vrlo rijetko moglo čuti da takve ideje imaju političari. Takvih ideja bilo je među filozofima i teoretičarima, političkim i drugim, a nailazile su na različite ocjene zavisno od dijela svijeta. Ovo je nešto novo da čovjek koji je u samom svjetskom vrhu, po značaju njega lično i njegove zemlje, pokrene takvu ideju koja je zasigurno perspektiva čovječanstva - stava je Radmanović.

Smatra da ta ideja nije dovoljni izanalizirana u cijelom svijetu i siguran sam da oni, kakav je on sam, sa malim brojem stanovnika i iz malih zemalja s oduševljenjem to prihvataju, ali još uvijek nema stava kako na to gledaju moćne sile koje žele vladati svime što im pripada i što im ne pripada.

- Svi drugi dobronamjerni, slobodoumni ljudi u svijetu nadaju se da će ovakva ideja predsjednika Sija prevladati u cijelom svijetu i da će se onda krenuti u uspostavljanje mira civilizacija i razvoja - zaključio je kopredjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović u intervju za kinesku državnu televiziju.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa