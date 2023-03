"RUSIJA JE RAZVILA NEZAUSTAVLJIVE HIPERSONIČNE RAKETE!" Stručnjaci šokirali: Putin je decenijama upozoravao Zapad! (VIDEO)

Pored nagomilavanja naoružanja na frontu u Ukrajini mogao bi da se poveća i broj vojnika, a prvenstveno ruskih!

Sudeći prema najavama britanskih obaveštajaca, koji se pozivaju na tumačenje ruskih medija, vlasti u Moskvi spremaju veliku mobilizaciju.

Najave su da je u planu regrutacija dodatnih 400.000 vojnika u Rusiji i to prvenstveno kroz kampanju za prijavljivanje dobrovoljaca, a ne kao obaveznu mobilizaciju.

Paralelno, sve češće se čuje da Ukrajinci spremaju novu kontraofanzivu, a da Rusi otpor neće dočekati bez nove ofanzive.

RUSKI NOBELOVAC ZA MIR ZABRINUT! Ruski nobelovac za mir Dimitrij Muratov i nekadašnji urednik Novaje gazete, rekao je da je zabrinut dokle može otići konflikt Kremlja i Zapada jer se sve više zvecka nuklearnim oružjem. - Da li će Putin da pritisne nueklarno dugme ili neće? To niko ne zna. Ipak, državna propaganda sprema ljude na to da nuklearni rat nije tako loša stvar. Na TV kanalima u Rusiji nuklearni rat i nuklearno oružje se reklamira kao hrana za kućne ljubimce - rekao je Muratov.

Gosti "Usijanja" koji su odgnonetnuli nedoumice sa ovih tema o regrutaciji 400.000 dobrovoljaca i celokupnoj situaciji rata su Đorđe Aničić, penzionisani pukovnik protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije i Ivan Miletić, analitiča i ekspert za odbranu i bezbednost.

S obzirom na to da vest o regrutaciji nije direktno iz Rusije, već britanskih kontraobaveštajnih službi, Aničić je rekao koliko su one zapravo relevantne.

- Trebalo bi prvo razgraničiti pojmove. Dakle, imamo dva pojma, a to su regrutacija i mobilizacija. Regrutacija podrazumeva redovni godišnji popis mladih ljudi, odnosno da se uvedu u vojnu evidenciju i da se raspodele u ratne jedinice. Nisam siguran da je kontigent 400.000, doduše to ne deluje uopšte preterano s obzirom na to da se radi o zemlji koja ima oko 150 miliona ljudi. Ukoliko se radi o mobilizaciji vojnika, onda ne bi trebalo zaboraviti izjavu predsednika Putina - započeo je Ančić, pa nastavio:

- Doneo je odluku o mobilizaciji, a u tački 7 je propisano da će biti mobilisano negde oko 300.000 ljudi. Ne znamo da li je zaista mobilisano 300.000 ili 350.000, svakako da tu postoji jako puno tačaka koje su i te kako interesantne da se objasne.

Potom se Miletić nadovezao i rekao da su Englezi, još u Drugom svetskom ratu, bili majstori dezinformacija:

- Trebalo bi napraviti referencu, istorijski, kako je to bilo u Drugom svetskom ratu, kada su Englezi bili majstori dezinformacija. Dok se nešto zvanično ne objavi, onda nije zvanično. Ovo što javljaju može imati skrivenu poruku, propagandu, naznake... Generalno, smatram da je situacija dovoljno nezgodna, da bi svi voleli da imaju kristalnu kuglu. Ulazimo u period koji je idealan za ratovanje, em zbog vremenskih uslova, em zbog vegetacije koja će da buja pa će i samo sakrivanje biti lakše. Činjenica je da Ukrajina dobija nova sredstva i najavljuju kontraofanzivu. Zaista će biti pritisnuti da krenu u nju, a sad je pitanje koliko će ona biti uspešna. Lakše je da se braniš, nego da napadaš.

Miletić je rekao da se Rusija pripremala na ovaj sukob i da nije iznenađenja, kao i to da se stvarao sistemski patriotski odgoj omladine još pre 20 godina:

- Nije Putin u ovaj sukob ušao tek tako. Već 20 godina imamo, na sistemski način, građenje patriotizma među mladom decom koji su sada vojnici koji ratuju. Moramo uzeti u obzir da se Rusija resurno i na svakave načine pripremala na ovaj sukob. Nije iznenađena sa ovim jer je ona ipak krenula prva. Ovo je nešto na šta ona upozorava Zapad decenijama. Dobar deo populacije su ljudi koji su radili u kompanijama, firmama i razvili neki način života, upravo su oni nezadovoljni otišli iz Rusija, pa između ostalog i u Beograd.

- Rusi su u prednosti u odnosu na Ameriku iz jednostavnog razloga što imaju, odnosno vlasnici su hipersoničnih raketa. Ne bi trebalo zaboraviti, Amerika je razvijala pokretne baze na nosačima aviona kako bi bila prisutna svuda u svetu, odnosno da bi mogla kontrolisati bilo koju teritoriju. Za to vreme, Rusija je radila na nuklearnim podmornicama i raketama. Kada pogledate hipersonične rakete, one su nezaustavljive, sposobne su da pri ozbiljnim brzinama vrše manevre uvis ili horizontali. Dakle, ovog momenta ne postoji PVO koji bi zaustavio te rakete. Samo je pitanje koliko ih postoji u Rusiji. Međutim, namenska industrija radi punim kapacitetom otkad je počeo rat.

