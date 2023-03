"RUSIJA BEZ NOVIH 600.000 VOJNIKA NE MOŽE DA POBEDI!" Sagovornici Kurira: Neki ratuju iz ubeđenja, ali ima i PRISILNO MOBILISANIH

Da li će Rusija,kako su najavili britanski obaveštajci, mobilisati još čak 400.000 vojnika? Šta će za dalji tok rata, značiti prolećna regrutacija još 147.000 ljudi koja počinje sutra, ali i ofanziva koju bi Ukrajina mogla da pokrene u aprilu ili maju, koristeći tenkove koje šalje Zapad?

O ovim i drugim aktuelnostim pitanjima vezanim za rusko ukrajinski sukob govoili su u juarnjem programu Kurir TV prof. Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka i Milovan Božinović, dugogodišnji diplomata i ambasador Srbije u Nemačkoj i Austriji.

foto: Kurir Televizija

- Kad se kaže da britanski obaveštajci nešto tvrde treba imati u vidu da Britanija zajedno sa Amerikom, doduše preko posrednika vodi rat sa Rusijom na teritoriji "nekadašnje Ukrajine". Oni su, dakle, uvučena i zainteresovana strana tako da kada oni nešto kažu to treba shvatiti kao deo borbe. Kada je reč o regrutaciji, to je standardni sistem. Momci idu na redovni vojni rok. Ali ići u takvu službu to ne znači nužno da ćete biti upućeni na ratište - rekao je Koprivica.

Dodao je da su prošlog maja poluzvanično kružile informacije da je rusko vojno rukovodstvo tada procenilo da rat ne može biti dobijen bez dodatnih 600.000 do 800.000 hiljada vojnika:

- Maja ili juna prošle godine probijali su se glasovi sa ruske strane poluzvanično, gde se govorilo da oni ne mogu bez nekih 600 do 800.000 novih ljudi taj rat dobiti. Ono što treba reći da je Ukrajina velika zemlja i da oni sve svoje ljudske resurse mobilišu. To su već stotine i stotine hiljada mobilisanih ljudi i tu nažalost pored onih koji u rat idu iz ubeđenja ima puno i prisilno mobilisanih koji u velikom procentu stradaju. Rusija ja ima tehničku prednost, dok je ljudstvo na Ukrajinskoj strani, zbog čega rat i dalje traje.

foto: Kurir Televizija

Božonović se saglasio da informacija koje pristižu od britanskie obaveštajne službe treba uzeti sa velikom rezervom.

- Sve zvanične izjave zaraćenih strana treba uzeti sa velikom rezervom. Kad informacija dođe od britanske obaveštajne službe tu je verovatno mnogo toga izmišljeno da bi se obeshrabrio protivnik. Taj rat je od početka rat promašenih hipoteza zaraćenih strana kako će se on razvijati. Od toga da će to biti blic krig, do toga da će doći do brzog sloma Rusije. Ni jedno ni drugo se nije obistinilo. Niti je Rusija na brzinu ostvarila svoje vojne ciljeve, niti je zbog toga, kako je zapad procenjivao došlo do njenog sloma. Naprotiv, Rusija se stabilizovala - rekao je Božinović.

Ocenio je da teritorija ne može biti osvojene na način kako to radi Rusija tj. dejstvovanjem tehnike bez veće podrške ljudstva:

- Svaka strana će morati sa svežim snagama da interveniše i nevesela je perspektiva celog tog procesa.

