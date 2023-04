UKRAJINA NAJVEROVATNIJE NEĆE POBEDITI OVE GODINE! Američki general Majli pesimista: Trebaće nam nekoliko godina da popunimo zalihe

Ukrajinski glavni cilj, da sa svoje teritorije proteraju "sve ruske osvajače", najverovatnije neće biti ispunjen ove godine, izjavio je general Mark Majli, načelnik generalštaba američke armije.

Njegov komentar je usledio nakon što su vlasti u Kijevu najavile da se pripremaju za veliku prolećnu ofanzivu, uz napomenu da Ukrajini nije isporučeno sve traženo oružje od zapadnih saveznika.

Vojni zadatak

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je pre nekoliko dana da je glavni cilj Ukrajine da se sa "okupirane teritorije protera svaki ruski vojnik".

- To je značajan vojni zadatak. Biće vrlo teško to ostvariti. Radi se o nekoliko stotina hiljada ruskih vojnika. Ne kažem da je nemoguće. Ali mislim da to najverovatnije neće biti učinjeno ove godine - rekao je general Majli i dodao:

- Ukrajinci svakako imaju pravo da to učine, moral im je na visokom nivou. On je ponovio da je Rusija ostvarila neuspeh na "taktičkom i strateškom planu".

SAD i saveznici su Ukrajini do sada poslali oružje, municiju i opremu u vrednosti od preko sto milijardi dolara.

- Trebaće nam nekoliko godina da popunimo zalihe i osiguramo potrebe Pentagona. To se ne radi preko noći i biće vrlo skupo - zaključio je Majli.

Novi zahtevi

Generalu Majliju ovo nije prvi put da je skeptičan u vezi sa ambicioznim ukrajinskim vojnim planovima. On je u u novembru za Fajnenšel tajms rekao da su male šanse da Ukrajina uskoro povrati Krim, poluostrvo koje je Rusija anektirala nakon referenduma 2014.

Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov najavio je da će ukrajinska vojska iskoristiti nedavno dobijene tenkove tipa "leopard" za napade na ruske trupe iz više pravaca, što se može očekivati u aprilu ili maju. Istovremeno, ukrajinski šef diplomatije Dmitrij Kuleba pozvao je Ameriku i druge saveznike da nastave da šalju oružje i novac Ukrajini i u slučaju da očekivana ofanziva ne bude u potpunosti uspešna i ostvari sve ciljeve.

Mitropolit u kućnom pritvoru Mitropolit Pavel, iguman samostana Kijevo-pečerske lavre u glavnom gradu Ukrajine, stavljen je u kućni pritvor: - Poslat sam u kućni pritvor - rekao je on na snimku koji je objavila medijska kuća Vesti. Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) ranije je objavila da je mitropolit Pavel osumnjičen za podsticanje razdora i rad u korist Rusije. Pripadnici SBU pretražili su njegovu rezidenciju, prenela je ruska državna novinska agencija TASS.

