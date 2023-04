"AKO SE OVO NASTAVI RUSIJA KREĆE U NUKLEARNU SAMOODBRANU" Nadoveza: Počinje ozbiljniji sukob, Moskva ima OVAJ ZADATAK U UKRAJINI

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je Ujedinjene nacije, nakon što je Rusija počela da predsedava Savetu bezbednosti UN, rekavši da je "teško da se zamisli nešto očiglednije što pokazuje totalnu propast te institucije".

Sestra severnokorejskog lidera i zamenica šefa Centralnog komiteta Radničke partije Koreje Kim Jo Džong optužila je Ukrajinu da ima nuklearne ambicije.

Aleksandar Cvetković, član predsedništva Srpskog pokreta obnove i prof. dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor fakulteta za bezbednost, gosti su u jutarnjem programu koji su dali svoje uvide na samom frontu.

Profesor Nadoveza smatra da Rusija verovatno želi da odlučnije krene u akciju, sa jedne strane frontalno, a sa druge strane strateški i logistički da ostvari svoj cilj, oslobođenje Ukrajine.

- Ono što znamo prema međunarodnom javnom pravu, kada se država raspadne, čitava teritorija Sovjetskog saveza je trebalo da pripadne Rusiji jer je od nje i nastala. Prema izjavama Šojgua i posle političkih pomaka, učlanjenje Ukrajine u NATO pakt, Rusija želi da odlučnije krene u akciju i strateški i oružano i da konačno ostvari svoj cilj oslobođenje čitave Ukrajine i da sve prisajedini svojoj teritoriji a to je u skladu sa međunarodnim javnim pravom - rekao je Nadoveza.

Vladimir Putin potpisao je ukaz o regrutaciji 147.000 ruskih državljana od 18 do 27 godina, koji nisu u rezervnom sastavu. U prošlogodišnjem pozivu navedeno je da to nema veze sa ratom u Ukrajini.

Cvetković se razgovoru pridružio komentarišući ove odluke iz Kremlja, nakon čega je istakao da se ne slaže sa sagovornikom po pitanju stava da je Ukrajina deo ruske teritorije.

- Nažalost, mislim da je to znak da se priprema esklacija sukoba. Sagovornik je izneo određene stavove koji su meni neshvatljivi i zbunjuju me. Naša država priznaje suverenitet Ukrajine, a mi ne treba da se radujemo obnovi Sovjetskog saveza. Ne možemo prenebregnuti činjenicu koja kaže da Ukrajina nije bila u sastavu Sovjetske države kao ni Belorusija. Ono što je sada problem je izražena volja tokom ratnog sukoba, vezano za ove četiri pripojene oblasti. Ako se ne zaustavi na osvajanju ove četiri oblasti, nego želi oslobođenje Ukrajine, to bi značilo poništavanje volje, makar, polovine Ukrajine - rekao je Cvetković, dodavši:

- Ne vidim da bi i Estonija, Belorusija, Litvanija bile radosne da Rusija ima pravo da ovo radi, jer je sve to, navodno, Rusija.

General Mark Majli, načelnik generalštaba američke armije izjavio je skeptično da ukrajinski glavni cilj najverovatnije neće biti ispunjen ove godine.

Da li je moguće nekoliko stotina hiljada ruskih vojnika proterati sa teritorije Ukrajine do kraja 2023?

- Rečeno je i da naravno da vlast u Kijevu ima pravo da to želi, ali na moju veliku žalost to pokazuje da će rat trajati - dodao je Cvetković.

Profesor Nadoveza ukazuje na provokacije SAD koje vode, kako kaže, sledećem koraku:

- To je scenario kao pri raspadu Jugoslavije. Loša procena SAD, i nepoznavanje Rusije. Slanje mirovnih trupa bilo bi veoma opasno. Nije isključena svetska katastrofa jer se Zapad ponaša po inerciji. Njihova veoma loša procena i slanje mirovnih trupa, može dovesti do upotrebe nuklearnog naoružanja u Rusiji - smatra on, iznevši mišljenje o uključivanje Belorusije u sukob.

- Mislim da Belorusija treba da se oružano uključi u sukob, a da je to uradila do sad bi sve bilo završeno. Još uvek igra ulogu suverene države, a mislim da ona odlučnije treba da pomogne Rusiji - rekao je Nadoveza, dok se Cvetković u daljem izlaganju optimistično nada miru, mogućim uključivanjem treće države kao posrednika.

- Kako god mi doživljavali sve ovo, međunarodno pravo neminovno tvrdi da su Belorusija, Ukrajina nezavisne države. Dobar signal je ministarka iz Češke koja kaže da bi bilo dobro da makar jedna država može da bude posrednik između dve države i da dogovori mir, na primer Kina, da ne bismo došli do svetske katastrofe - rekao je Cvetković.

