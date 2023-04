PUTIN JE MRTAV ČOVEK KOJI HODA: Bivši obaveštajac CIA-e ubeđen da će biti UBIJEN ili ZBAČEN, jer je broj žrtava NEPRIHVATLJIV

Bivši šef CIA veruje da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da bude „mrtav čovek koji hoda“ jer je stopa žrtava koju vojnici trpe u ratu u Ukrajini zgadila njegove vojne vođe.

U ekskluzivnom intervjuu za The Sun , Džejms Olson, bivši šef kontraobaveštajne službe CIA, izneo je zašto misli da će ruski predsednik ili biti ubijen ili zbačen sa svoje funkcije ako ostane na vlasti.

„Uopšte ne ide dobro. Verujem da je Putin sada u situaciji bez pobede“, rekao je Olson za The Sun.

„Ako Putin ostane na vlasti, biće dug rat jer on neće odustati — ali ne mislim da će Putin ostati na vlasti. Verujem da će biti uklonjen sa vlasti“, rekao je on.

Olson — koji je služio u CIA-i više od 30 godina i dobio je brojne medalje — rekao je da veruje da zbog ogromnog gubitka života koje su ruske trupe pretrpele, postoji „snažno protivljenje Putinu“ u vojsci i među ruskim oligarsima

foto: AP

Olson je zaključio da bi okončalo rat, ako bi Putin bio zbačen s vlasti nekim ustankom. On ne bi odbacio najdramatičniju opciju u ovoj mogućnosti, rekavši: „Mislim da će Putin biti začen. Ne bih isključio atentat“.

Olson veruje da su Putinovi generali „zgroženi“ uzaludnošću i pokoljem borbi u Ukrajini. Prema izveštaju Centra za strateške i međunarodne studije objavljenom u februaru, između 60.000 i 70.000 ruskih vojnika je poginulo na bojnom polju u Ukrajini od početka rata.

Tekuća bitka za grad Bahmut na istoku Ukrajine pretvorila se u „festival pokolja“ za ruske snage, izjavio je ove nedelje pred Komitetom za oružane snage Predstavničkog doma američki general Mark Mili, predsedavajući Zajedničkog načelnika štabova .

Olson je rekao da bi nezadovoljni vojni lideri mogli biti izvor ustanka protiv Putina.

"I ako to urade, ja vidim Putina kao mrtvog čoveka koji hoda. On to ne bi preživeo. Mislim da je veća verovatnoća da će Putin biti eliminisan nego vojni poraz", rekao je Olson.

„Optimista sam jer mislim da će ljudi koji će biti motivisani da eliminišu Putina to činiti iz pravih razloga, da žele da spasu Rusiju“, rekao je Olson i dodao da bi Rusija imala „svetlu budućnost“ da Putin nije vodeći državu.

Drugi ratni stručnjaci su takođe sugerisali da se Putin možda neće odreći kontrole ili okončati rat u skorije vreme, uprkos visokim stopama žrtava na obe strane sukoba.

(Kurir.rs/The Sun)