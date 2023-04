"FINSKA NIJE UKINULA VOJNI ROK, IMA MILION REZERVISTA!" Stručnjaci o novoj članici NATO pakta: Ovo je veliki udarac za Rusiju!

Poslednja prepreka za članstvo Finske u NATO uklonjena je prošle nedelje kada je turski parlament glasao za ratifikaciju aplikacije Helsinkija.

Ruska vojna operacija u Ukrajini navela je Finsku i susednu Švedsku da podnesu zahtev za članstvo u NATO.

Finska ima granicu od 1.300 km sa Rusijom, što znači da se granica NATO-a sa Rusijom otprilike udvostručila, a taj potez je povukao iz Moskve obećanje da će pojačati svoje snage u pograničnim regionima.

Britanski ministar spoljnih poslova Džejms Kleverli rekao je uoči sastanka NATO da je pristupanje te skandinavske zemlje „direktan rezultat agresije Vladimira Putina i njegove ilegalne invazije na Ukrajinu”.

dr Aleksandar Dikić, lekar, voditelj i pisac i Dušan Dunđer, stručnjak za bezbednost, diplomatiju i organizovani kriminal.

S obzirom na to da je Finska postala 31. članica NATO, Dikić je odgonetnuo koje kontramere bi mogla Moskva da preduzme.

- Gotovo nikakve! Dakle, moramo znati koji je bio povod rata u Ukrajini, a to je bila odluka Ukrajine da se okrene Zapadu i da potpiše sporazum o stabilizaciji sa EU. Njena ustavna obaveza, odnosno odluka je da započne evroatlantske integracije. Kontramera Rusije je bila da nije smela da dozvoli novu članicu NATO u svom trbuhu. Umesto da Rusija demilitarizuje i denacifikuje Ukrajinu, što je i bio cilj, sada imamo proširenje NATO. Nekada su političari iracionalni, a pogotovo kada su visoke tenzije u pitanju - započeo je Dikić:

- Ovo sve znači novu granicu Rusije sa NATO, koja je duža sada za 1.300 kilometara. Takođe, Finska ima armiju od 25.000 vojnika, međutim rezervista ima skoro milion, to je država EU koja nije ukinula obavezni vojni rok. Poseduju modernu avijaciju, mornaricu i Finska je već godinu dana odbrambeni saveznik Ukrajine. Već su najavili da će poslati 10.000 tenkova u Ukrajinu. Ovo je veliki udarac na rusku diplomatiju i njenu operaciju u Ukrajini.

Duđner je obrazložio zbog čega Rusija već osam meseci ne može da zauzme određene teritorije, s obzirom na to da tvrdi da je ona daleko superiornija u ovom sukobu:

- Ovo je borba, na prvom mestu, protiv slovenskih naroda, koji vekovima treba da budu iskorenjeni. To je jedan od ciljeva. Druga stvar je projekat o zlatnoj milijardi. Mi srljamo u to. Imamo krizu identiteta nauke više od sto godina. Krizu identiteta političara više od sto godina. Tragično je to što sada imamo krizu identiteta prirode. Sve je to vezano za rat koji traje protiv čovečanstva. Odvojite specijalnu operaciju od stvarnog rata kome smo mi svedoci.

