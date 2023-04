AMERIČKI NOVINAR NEOPRAVDANO UHAPŠEN U RUSIJI: Blinken razgovarao sa Lavrovom, optužnbe za špijunažu neprihvatljive

Američki državni sekretar Entoni Blinken izjavio je danas da je Rusija prošle nedelje nesumnjivo neopravdano uhapsila američkog novinara Vol strit žurnala pod optužbom za špijunažu.

Blinken je rekao da SAD još uvek nisu donele formalnu odluku kojom se ocenjuje da je Evan Gerškovič neopravdano uhapšen, ali da je ovaj slučaj uvršćen kao prioritet i da će pravna procedura biti uskoro završena.

"U Evanovom slučaju, radimo na utvrđivanju nezakonitog pritvora i postoji procedura na kojoj radimo veoma ekspeditivno", rekao je on.

Kada američka Vlada zvanično proglasi Amerikanca kao neopravdano pritvorenog, taj slučaj se prenosi na specijalizovani odsek Stejt departmenta, Kancelariju specijalnog izaslanika predsednika za pitanja talaca, koji se bavi pregovorima za oslobađanje zarobljenika.

"Po mom mišljenju, nema sumnje da ga je Rusija nezakonito pritvorila i upravo to sam rekao ministru spoljnih poslova Lavrovu kada sam razgovarao s njim tokom vikenda i insistirao da Evan odmah bude pušten", rekao je Blinken.

U retkim telefonskim razgovorima dvojice ministara, Blinken je izrazio veliku zabrinutost Vašingtona "zbog neprihvatljivog pritvaranja američkog novinara".

"Iz moje perspektive, iz perspektive Ministarstva ne postoji veći prioritet od bezbednosti američkih građana širom sveta", rekao je Blinken.

Gerškovič (31) izveštač sa ruskog govornog područja, poznat po svojoj temeljnosti, uhapšen je u Jekaterinburgu pod sumnjom za "špijunažu".

On je negirao optužbe tokom saslušanja u moskovskom sudu, javili su nedavno ruski mediji i dodali da je američkom novinaru određen pritvor do 29. maja. Taj pritvor može da bude produžen do eventualnog suđenja.

(Kurir.rs/Beta)