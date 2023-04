ZAŠTO JE ULAZAK FINSKE U NATO PAKT VEĆA OPASNOST ZA HELSINKI NEGO ZA SAMU RUSIJU?

Sankt Peterbug je osnovao Petar Veliki da bi Rusija izašla na more. Rusija je tada imala samo dve opcije da izađe na more: to je sever i to je jug na Crno more, gde je bilo dosta muka i puno ratova sa Turcima.

Sankt Peterburg je naravno bio prestonica ruske imperije i to je bilo sedište komande Ruske carske mornarice. I pored toga Baltičko more, odnosno Finski zaliv pre svega je nepogodan za masovno ratovanje na moru, i zbog toga Baltička flota nikad nije bila moćna. Ona je imala male, pokretne i brze brodove uglavnom fregate, korvete, raketne topovnjače. Nikakvih velikih brodova nije bilo. Prosto Baltička flota ne može da izađe na otvoreno more. Da bi došla do otvorenog mora, mora da pređe Finsku, Švedsku, Dansku i deo Norveške, pa onda tek na otvoreno more.

Baltička flota je eskadra, koja ima čisto odbrambenu funkciju, jer naprosto Finski zaliv može da se zatvori minama. To nije nikakv problem. Čak ni Finci nisu imali nikakve moćne brodove, jer brodovi na Baltiku imaju sporednu ulogu i sporednu funkciju. Desanta će biti skoro pa ništa ili malo, jer Rusi nemaju potrebu da ratuju sa Finskom ni na moru ni u vazduhu.

Ja sam već dva teksta napisao, jedan je pisan pre ulaska Finske u NATO, a drugi se ticao rusko-finskog rata, gde sam opisao uzroke zašto je Karelija pripala Rusiji. To je 11 posto finske teritorije. Kada trajno izgubite 11 posto teritorije ne možete da se smatrate pobednicima, jedino ako niste pijani i živite u paralenom svetu. Iako se u zapadnim medijima Finci predstavljaju kao pobednici, Finici nisu pobednici. Oni su taj rat izgubili. Godine 1944. samo ruska dobra volja je učinila da im se vrati ostrvo Hanko, da im se vrate neke druge teritorije, iako zapadne i posebno Hrvatska televizija voli da snimi dokumantarac o Kareliji i isključivo da prikaže Fince kao žrtve. Sami Finci su to prepustili. Trenutni ukrajinski rat uopšte im ne smeta da Finci iz pograničnih krajeva idu u Rusiju, niti da Rusi iz pograničnih krajeva idu u Finsku. Finska je imala oko milion evra dnevno prihoda, od Rusa koji su dolazili u Finsku. U pograničenom delu postoje mešani brakovi između Rusa i Finaca.

E sad objasniću zato Rusi prvo imaju jednu prostu mogućnost da postave raketne sisteme Iskander u grad Viborg.

On se sad nalazi u Ruskoj Federaciji. Udaljenost Helsinkija od Viborga je 217 km ili 135 milja. Rusima je dovoljno da samo u Viborgu postave svoje raketne sisteme Iskander, koji bez problema može da dostigne Helsinki i da prostim bombardovanjem Halsinkija prinude Finsku na predaju. Kao što iskustvo rata u Ukrajini pokazalo da od Iskandera nema odbrane. Od Iskandera neće moći ni da se brane Finci. Ja ne želim da dođe do sukoba između Rusa i Finaca. Svi znate da je Ole Holsti bio moj prijatelji i ja se sa tim ponosim, ali ovo je odogovor na članak u kome se navodi da će Rusija morati svoje podmornice iz Murmanska da premesti. Naravno da neće morati i sad ću objasniti zašto?

Poluostrvo Kola i zaliv, koji zaklanja to poluostrvo je idealno za zaklanjanje Severne flote. Severna flota Ruske Federacije je jedina okeanska flota, koja je dizajnirana da se bori sa sangama NATO u severnom Atalntiku. Ona ima punu, i potpunu pokrivenost. U Severnoj floti nalaze se podmornice klase Borej, a nekada Tajfun. Podmornice Delta IV, najmoćniji brod Ruske mornarice, Petar Veliki, bivša raketna krstarica Kirov, koja u sebi ima i sisteme S-300 i protivbrodske rakete. On je sam 1986 prinudio američku sredozemnu flotu da odustane od bombardovanja Libije. E takav brod koji je prinudio celu američku sredozemnu flotu, da odustane od bombardovanja, to nema nikakve veze sa ulaskom Finske u NATO. Murmansk nije bio ugrožen i kada je Finska bila na strani Hitlera i kada je Norveška bila okupirana. Murmansk je svo vreme Drugog svetskog rata bio bezbedna baza za savezničke brodove i konvoje.

Baltička flota je podeljena na dva dela. Jedna deo je u Sankt Peterburgu i čine je klasične dizel-električne podmornice klase Kilo. Postoje unapređene podmornice klase Lada i pogodne su za Baltičko more. Glavna baza Baltičke flote nalazi se u gradu Baltijsku u Kalinjingradskoj oblasti .

Kalinjingradska oblast je projektovana tako da se sama brani. Tamo ima nuklearnog naoružanja, S-400, Kinžala i svega najboljeg što Rusija može da ponudi. Stvar je u tome što će Baltička flota da ima isključivo odbrambene zadatke i to ništa ne primorava Rusiju da menja u sovjoj taktici, samo što će na finskoj granici obrazovati nove vojne jednice, pa će Finci morati da se češu. Moraće mnogo više da ulažu u vojni budžet da bi se zaštitili od suseda sa kojim imaju granicu dugu 1.340 km, a to znači loša ekonomija.

Međutim reći na primer u tekstu da Sankt Peterburg može da bude okružen kao Lenjingrad, pa ne može iz prostog razloga, što je Rusija dobila savremeno oružje.

Da bi se okružio ceo Sankt Peterburg moralo da se napada iz pravca Baltika i iz pravca Finske, ali tu se vidi dalekovidost Staljina, koga možemo da osuđujemo za rusko-finski rat, ili Zimski rat, ali možemo da kažemo da je on bio strateški mislilac, jer time što je Karelija u sastavu Ruske Federacije, bezbednost Sankt Peterburga je zagarantovana 100 procentno.

Prosto Rusija može da se brani sa mora raketama i ničim ne mora da se brani drugim osim sa raketama. Jer morate da znate da Sankt Peterburg ima 5 miliona ljudi, a sama Peterburška oblast 15 miliona stanovnika. U svakom slučaju, sam Sankt Peterburg ima stanovnika koliko i cela Finska.

Suludo je misliti da se geopolitički položaj Rusije promenio ulaskom Finske u NATO. Ne, promenio se geostrateški položaj NATO, jer naprosto NATO se graničio sa Rusijom preko Turske i na granici Kalinjingradske oblasti. Sad su dobili 1.340 km nove granice. Mnogo je teže tu granicu baraniti sa finske, nego sa ruske strane. Jer naprosto Finici nemaju stratešku dubinu u pravcu Helsinkija i tu će morati da postave veliki broj trupa, što naravno da iziskuje mnogo što- šta, a sukob sa Fincima, Rusima bi bio mnogo lakši nego sa Ukrajinom, iz prostog razloga što bi se ratovalo na jednom delu teritorije. U svakom slučaju ne treba uopšte verovati svakom tekstu, a posebno onim tekstovima koji kažu da je Rusija u nepovoljnoj poziciji.

