TAJNA DOKUMENTA VARKA PRED KONTRAOFANZIVU? I u Kijevu i u Moskvi veruju da druga strana dezinformacijama pokušava da preokrene rat

Dok u Pentagonu najavljuju istragu o snimcima, bez potvrde o tome da li su dokumenta autentična, a ukrajinski vrh razmatra sprečavanje curenja informacija pred pripreme za napad, pojedinci u Rusiji plaše se da je sve to varka Kijeva pred veliku kontraofanzivu.

Lažne brojke

- Preliminarna analiza dokumenata koji su se pojavili na internetu pokazuje da tu ima lažnih i izmenjenih podataka o broju mrtvih, kao i da su neke informacije izvučene iz zvaničnih i svima dostupnih dokumenata. Moguće je da su potpuno izmišljeni i da curenja dokumenata nije ni bilo. Naravno, sačekaćemo zvanični komentar Pentagona, ali mislim da ukrajinska javnost nema razloga za brigu - poručio je Andrij Jusov, portparol ukrajinske vojne obaveštajne službe, za Rojters.

Mihail Podoljak, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, za britansku agenciju rekao je da procurila dokumenta deluju kao dezinformacije koje širi Rusija kako bi posejala sumnju u pripreme za kontraofanzivu.

- Navodna dokumenta imaju mnogo potpuno fiktivnih tvrdnji, čini se da Rusija samo pokušava da preuzme inicijativu u invaziji. Sve to su standardni elementi operativnih igara ruskih obaveštajaca. Ništa više - rekao je Podoljak.

Ukrajinska vojska je u septembru pokrenula kontraofanzivu koja je bila uspešna - oslobodili su Harkovsku i delove Hersonske oblasti, kao i grad Herson. Od završetka tih operacija front je uglavnom nepromenjen, a najkrvavije borbe se već mesecima vode u gradu Bahmutu, koji je sada većim delom u ruskim rukama. Pred Novu godinu mnogi su najavljivali rusku zimsku ofanzivu, do koje nije došlo, a sada se na sličan način sa svih strana najavljuje i nova ukrajinska kontraofanziva.

- Rusija pokušava da utiče na planove za našu kontrafanzivu, da unese sumnju, kompromituje ideje, da nas uplaše tvrdnjama da sve znaju - poručio je Podoljak.

Logistika kritična

- Izdrži oluju, iscrpi neprijatelja i onda uzvrati. To je mantra ukrajinske vojske mesecima. To je ideja. Ali da li je moguće izvesti to na terenu? To čak ni sami Ukrajinci ne znaju jer proučavaju liniju fronta dugu oko hiljadu kilometara tražeći ruske slabosti, kao što su to uradili u septembru, kada su napali u Harkovskoj oblasti. I svesni su da je to ključni trenutak u konfliktu. Prognoze su posao za budale, ali jasno je da su pripreme u toku. Ukrajinci su već spominjali formiranje od šest do devet brigada za kontraofanzivu, ali tako velika akcija zahteva veliku količinu goriva, municije, hrane, medicinskih zaliha i rezervnih delova. Logistika je kritična - navodi Tim Lister, analitičar CNN.

Kako dodaje, Rusija je svesna ukrajinskih planova i koristi vreme za pripremu odbrane, posebno na jugu.

- Uspeh u ranoj fazi doveo bi do zaleta. "Ukrajinci moraju da probiju rusku odbranu bar na jednom mestu da bi naterali Ruse na promene i povlačenje", kaže Mik Rajan, bivši australijskih general. Tome se nadaju u SAD. Ukrajinci će morati da sve isprobaju pre nego što krenu u ključni napad ovog rata - veruje Lister.

Institut za proučavanje rata iz Vašingtona piše da pojedini ruski blogeri misle da su procurila dokumenta u stvari ukrajinska varka kako bi ruske snage bile na pogrešnim mestima.

- Briga zbog mogućeg gubitka okupirane teritorije u Ukrajini tokom najavljene kontraofanzive može da natera Kremlj da pokuša da pritisne Zapad i Ukrajinu na pregovore koji bi više išli u korist Rusije - navode oni.

Sušenje zemlje

Bivši vojni meteorolog u SAD Dejvid Helms za Dojče vele izjavio je da se sušenje zemljišta na frontu u Ukrajini očekuje krajem aprila i početkom maja i da bi tada mogla da započne kontraofanziva prema Melitopolju, dok su ruski tenkovi i dalje zaglavljeni u blatu na istoku Ukrajine.

- Gubitak vlage u tlu znatno će se povećati od 1. maja i kasnije. Tlo na jugu Ukrajine će se osušiti već sredinom aprila, u Donjeckoj oblasti dve sedmice kasnije i od sredine maja takođe u oblasti Luganska, koju je okupirala Rusija - rekao je on za Dojče vele.

Stručnjak za vremensku prognozu i veteran američkog ratnog vazduhoplovstva rekao je da je sezona prolećnog blata ove godine počela ranije i pojasnio da se to dešava nakon što su mart i februar bili oko dva stepena Celzijusa topliji. Prema tome, izvesno isušivanje već se dešava u skromnom opsegu koji se uglavnom vidi na jugu, manje na severu i istoku.

