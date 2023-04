MAKRON: EU ne sme da postane vazal supersila, treba smanjiti zavisnost od SAD i izbeći uvlačenje u sukob oko Tajvana

Foto: EPA-EFE/STEFANO RELLANDINI / POOL MAXPPP OUT

Evropa mora da smanji svoju zavisnost od Sjedinjenih Država i izbegne da bude uvučena u sukob Kine i SAD oko Tajvana, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron u intervjuu u svom avionu kojim se vraćao iz državne posete Kini, piše Politico.

Makron je istakao svoju omiljenu teoriju o „strateškoj autonomiji“, i da Evropa, koju verovatno vodi Francuska, treba da postane „treća supersila“.

foto: EPA-EFE/Ng Han Guan / POOL

On je rekao da se Evropa suočava sa „velikim rizikom“ da bude „uhvaćena u krize koje nisu njene, što je sprečava da izgradi svoju stratešku autonomiju“.

Si Đinping i Komunistička partija Kine sa entuzijazmom su podržali Makronov koncept strateške autonomije i kineski zvaničnici se na njega stalno pozivaju u svojim odnosima sa evropskim zemljama. Partijski lideri i teoretičari u Pekingu uvereni su da je Zapad u opadanju i da je Kina na uzlaznoj liniji i da će slabljenje transatlantskih odnosa pomoći da se ovaj trend ubrza.

„Paradoks bi bio da, savladani panikom, verujemo da smo samo američki sledbenici“, rekao je Makron u intervjuu. „Pitanje na koje Evropljani treba da odgovore... da li je u našem interesu da ubrzamo krizu na Tajvanu? Ne. Najgore bi bilo misliti da mi Evropljani moramo da postanemo sledbenici ove teme i da se ugledamo na agendu SAD i kinesku preteranu reakciju“, rekao je.

Makron i Si su „intenzivno“ razgovarali o Tajvanu, prema rečima francuskih zvaničnika u pratnji predsednika, a izgleda da je on zauzeo pomirljiviji pristup od SAD ili čak Evropske unije.

„Evropljani ne mogu da reše krizu u Ukrajini; kako možemo verodostojno da kažemo Tajvanu, "pazi, ako uradiš nešto pogrešno mi ćemo biti tamo?" Ako zaista želite da povećate tenzije, to je način da to uradite“, rekao je on.

„Evropa je spremnija da prihvati svet u kome Kina postaje regionalni hegemon“, rekao je Janmei Ksi, geopolitički analitičar u Gavekal Dragonomiksu.

„Neki od njenih lidera čak veruju da bi takav svetski poredak mogao biti korisniji Evropi", istakla je.

Prema svedočenju izbora koji je bio prisutan, na trilateralnom sastanku sa Makronom i fon der Lajen prošlog četvrtka u Pekingu, Si Đinping je odstupio od scenarija samo dve teme - Ukrajina i Tajvan.

„Si je bio vidno iznerviran što je smatran odgovornim za sukob u Ukrajini i umanjio je značaj svoje nedavne posete Moskvi“, rekla je ova osoba.

„Očigledno je bio ljut na SAD i veoma uznemiren zbog Tajvana, zbog puta tajvanskog predsednika kroz SAD i činjenice da Evropljani postavljaju spoljnopolitička pitanja.

Makron i fon der Lajen su zauzeli slične stavove o Tajvanu, rekla je ova osoba. Ali Makron je kasnije proveo više od četiri sata sa kineskim liderom, uglavnom samo sa prisutnim prevodiocima, a njegov ton je bio daleko pomirljiviji od fon der Lajen kada je razgovarao sa novinarima.

foto: EPA-EFE/Ng Han Guan / POOL

Makron je takođe tvrdio da je Evropa povećala svoju zavisnost od SAD u pogledu oružja i energije i da se sada mora fokusirati na jačanje evropske odbrambene industrije.

On je takođe sugerisao da bi Evropa trebalo da smanji svoju zavisnost od „ekstrateritorijalnosti američkog dolara“, što je ključni politički cilja i Moskve i Pekinga.

„Ako se tenzije između dve supersile zahuktaju... nećemo imati vremena ni resursa da finansiramo našu stratešku autonomiju i postaćemo vazali“, rekao je on.

(Kurir.rs/Politico.eu)