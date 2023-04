"EU UNIJA KAO TREĆA SUPERSILA JE ILUZIJA!" Stručnjaci tvrde: Zapad menja odnos prema Ukrajini, ali oni će NAJVIŠE PRETRPETI?

Francuski predsednik Emanuel Makron, nakon trodnevne posete Kini, u intervjuu sa novinarom portala Politiko i dvojicom francuskih novinara, ponovio je svoju teoriju o "strateškoj autonomiji“, koja podrazumeva da Evropa, koju verovatno vodi Francuska, postane "treća supersila“.

Makron smatra da Evropa mora da smanji zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država i da izbegne da bude uvučena u sukob Kine i Amerike oko Tajvana.

Kineski predsednik Si Đi Ping podržao je Makronov koncept strateške autonomije i kineski zvaničnici se na njega stalno pozivaju u svojim odnosima sa evropskim zemljama.

Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador Srbije pri UN, i dr Aleksandar Dikić, lekar, voditelj i pisac, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli Makronove teorije o "strateškoj autonomiji“.

- Ovo sada imitiranje Makrona da je on novi degolista ili evropski lider je apsurdno. Dok mu Pariz gori on glumi De Gola. Mislim da je ovo za unutrašnju upotrebu jer je svima jasno da je EU kao treća vojna sila potpuna iluzija. To je nemoguće ostvariti prvo na tehničkom nivou. Zemlje EU to neće dozvoliti, da bi ste imali vojsku vi morate da imate političko jedinstvo i nivo integracija makar na nivou savezne države ili federacije da bi ste imali jedinstvenu komandu i sistem. Zašto bi zemlje Evrope duplirale svoje vojne budžete i vojnu infrastrukturu kada je bezbednosni kišobran Evrope zapravo NATO. To pre svega neće dozvoliti Poljska i Danska se već izjasnila da je protiv. Tako da je ovaj Makronov plan da bi se čuli neki disonantni tonovi na Zapadu i ovo se uvećava jer se referiše na odnos Zapada prema ukrajinskoj krizi - istakao je Dikić.

- Sve te ideje su vrlo dobre i uvek su dobrodošle jer u ovoj situaciji oko Ukrajine jasno je da ništa više neće biti kao što je bilo. Ceo međunarodni poredak, a i odnos snaga se menja. Na koji način će Makronov plan menja ostaje da se vidi. Sve ove zemlje koje je kolega naveo da će glasati protiv moraju da shvate da paralelno sa unutrašnjim razvojem EU i pokušaja da se dovedu sebi, nakon grdne greške uvođenja sankcija Rusiji, imaju mnogo uticaja na NATO. EU ne zavisi od NATO-a, već NATO zavisi od toga kako će EU da se organizuje - rekao je Branković i dodao:

- Nemojmo zaboraviti da uticaj SAD je do sada pokazao sve svoje zube koje se zabadaju u meso Evrope, a ne u meso SAD i još manje u meso Rusije i Kine. Očigledno je sazrelo mišljenje "Ukrajina mora da stane", pa ćemo onda videti gde smo i šta smo. Mislim da će NATO posle svega toga najviše pretrpeti. Sa tim da se Amerikanci boje da ukoliko dođe do turbulencija u NATO, SAD neće više biti vojno u Evropi. Ubeđen sam da Francuska pre svega na to misli. Jer jedna ujedinjena Evropa sa dobrom saradnjom sa Rusijom može samo da bude velika sila.

