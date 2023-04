"PROCURELI DOKUMENTI SU IGRA, IZA SVEGA STOJI OVAJ ZAHTEV UKRAJINE" Karan tvrdi: Nema logike da objavljujete, OSIM U OVOM SLUČAJU

Nova serija poverljivih dokumenata, u kojima se detaljno opisuju tajni detalji američkih nacionalnih bezbednosnih interesa od Ukrajine preko Bliskog istoka do Kine, pojavila se na društvenim mrežama.

Prema jednoj teoriji iza curenja stoji nezadovoljna osoba zaposlena u američkoj obaveštajnoj agenciji.

Dok drugi tvrde da je "krtica" aktivno želela da nanese štetu američkim bezbednosnim interesima.

Neki dokumenti nose i oznaku „NOFORN“, što znači da se ne mogu dati stranim državljanima.

Povodom obrazloženja teme o likovanim dokumentima, gosti jutarnjeg programa su Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma i bivši dekan Fakulteta bezbednosti.

Milašinović je prvo rekao koliko ga je vest o procurelim informacijama iznenadila.

- Nije nimalo, jer je to redovna praksa i dešava se da procure dokumenta koja su ili iz izvora koji su involvirani u strukture mehanizama obaveštajnih službi ili je naprosto iskonstruisana priča. Ni po jendom podatku mi ne izgleda da je konstruisana priča. Najmanje me dovodi u zabludu činjenica da Rusi mogu ispričati celu priču na takav način. Po svemu sudeći, radi se o nečemu što je procurenje ili otimanje informacija iz obaveštajnih ili kontraobaveštajnih mehanizama - započeo je Milašinević, pa nastavio:

- Činjenica je da i jedna i druga strana imaju svoje pozicije u tim mehanizmima. Osnovni zadatak, cilj i najveći domen rada je doći do namera protivnika, a pogotovo u uslovima konflikta, sukoba, ratova... S obzirom na to da obaveštajni rat nikada nije ni prestao, on intezivira višestruko u ratnim, odnosno konfliktnim situacijama.

Potom je Milašinović spomenuo koliko možemo verovati u verodostojnost procurelih dokumenata:

- Mogu delimično da promene pojedine stvari i činjenice, kako bi se popravio neki element. Tako da, u tom procesu rada se dešavaju najrazličitije stvari i može doći do konfuzije o verodostojnosti dokumenta.

Svet je kroz ove dokumente saznao da Amerika špijunira saveznike i neprijatelje, pa je Karan rekao šta bi moglo da bude krajnji cilj:

- To nije ništa neobično niti čudno. To je ustavljena praksa ove velike obaveštajne službe. Oni špijuniraju i svoje saveznike. To je tako jer se obaveštajni rad planria na duge staze. Izvori podataka se ne mogu stvoriti preko noći, a da su mnogo bitni protivničkom sistemu. Zato se to radi i prema prijateljima, jer ne znači ukoliko ste danas prijatelji, da ćete biti i sutra. S druge strane, i prijatelji se na neki način kontrolišu, da li su iskreni ili ne. Bilo je i da su špijunirali Zelenskog, to nije ništa novo, pa koliko su novca samo uložili u sve to. Shodno tome, naravno da će voditi računa o njegovom načinu razmišljanja, kontaktima, vezama...

Potom je obrazložio koje bi sve posledice mogle da se dogode usled špijuniranja:

- Nema logike da se ovakve stvari objavljuju na internet. To se jedino radi ukoliko vodite neku dvojnu igru. Smatram da je ovo medijska igra, a pretpostavljam da je cilj shodan najavi ukrajinske ofanzive koja ipak nije spremna u tolikoj meri u kojoj su pričali. Nema kapacitete, nema PVO i sada se traži razlog da se prikaže zašto se ona odgađa, a to su upravo procurele informacije.

