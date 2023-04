Kako bi mogla da izgleda nova ukrajinska ofanziva i zašto je fokus na gradu Melitopolju?

BITKA ZA AZOVSKO MORE

Pripreme za predstoječu i dugonajavljivanu ukrajinsku ofanzivu u Donbasu je u punom jeku i vrše se poslednje pripreme kako vojno-tehnike, tako i propagandne da kad doće taj „Č“ -čas za početka sve krene uspešno i Ukrajina porazi rusku vojsku.

Naime, u medijima već duže vreme figurira teza da Ukrajina namerava da pokrene ofanzivu prema Melitopolju i Berdjansku kako bi izbili na Azovsko more, presekli Donbas na pola, a onda posle poraza na jugu svu vojnu silu od nekih 200.000 ljudi prebacili na pravac Krima.

Razlog zašto je izabran Melitopolj nije sasvim slučajan, jer se radi o ključnom logističkom čvoru za rusku vojsku na jugu Ukrajine.

Cilj je zvanično zauzimanje ili kako Ukrajinci kažu „oslobođenje Krima“ od Rusije, a onda sledi obračun sa svima koji ne podržavaju Kijev o čemu ukrajinski funkcioneri, posebno savetnici Vladimira Zelenskog u čemu prednjače Podoljak i Danilov se oglašavaju na sva zvona.

Ono što je za sad poznato za „Bitku na Azovskom moru“ pripreme su u završnici.

Generalštab Ukrajine je prema dostupnim podacima zamislio da se formira „udarna grupa“ koju bi činilo 20 brigada koje su razmeštene u zoni Zaporožje, pravac Dnjepar gde svaka brigada ima brojno stanje od 4000-6000 ljudi, 5 brigada razmešteno je u Nikolajevu odnosno na Hersonskom pravcu, nekoliko brigada nije navedena cifra koliko u Nikopolju, plus što se u zapadnoj Ukrajini formiraju rezervne snage koje bi bile ubacivane u borbu u skladu sa tempom operacije.

General Valeriji Zalužni, načelnik ukrajinskog generalštaba smatra da za ovaku složenu operaciju potrebno mu je 200.000 vojnika koji su obučeni u inostranstvu SAD, Velika Britanija, Nemačka, Poljska i popunjena vojnom tehnikom i pešadijskim naoružanjem uglavnom zapadnog porekla.

Osim ukrajinske vojske u predstojećoj kontraofanzivi koju neki nazivaju „Bitka na ili za Azovsko more“ na raspolaganje su stavljeni i pripadnici glavne obaveštajne uprave GUR, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine, pripadnici SBU.

Za ovaj napad pripremljeno je oko 2.000 jednica teške borbene tehnike.

Neke procene govore da će u ovoj ofanzivi navodno sa obe strane učestvoati oko 500.000 vojnika na obe strane, a možda i više sa čime se se posle 82. godine odigrati najveća pešadijska i tenkovska bitka posle Drugog svetskog rata.

S druge strane ni Rusija ne miruje već i ona vrši pripreme i nastavlja i dalje višemesečni dotur borbene tehnike i ljudi na prostor uz samu granicu sa Ukrajiom, sa posebnim fokusom na Krim. Prema poslednjim procenama ruskih vojnih analitičara oko Ukrajine, odnosno u blizini granice sa tom zemljom Ruska vojska razmestila je 100.000 vojnika, zajedno sa nekoliko hiljada tenkova u verzijama T-72B3, T-90M, T-62MV, samohodnih haubica MSTA-S, Gvozdika, Akacija, automatski minobacači, koji trenutno ne učestvuju u borbenim dejstvima.

S druge strane Rusija je prešla na ratnu privredu u potpunosti pa samo fabrika oklopne tehnike u Nižnjem Novogorodu proizvodi i modernizuje, odnosno remontuje 40 oklopnih vozila dnevno.

Inače SAD sa velikim nestrpljenjem očekuju ukrajinsku kontraofanzivu što je potvrdio i američki državni sekretae Entoni Blinken, koji je najavio da će Sjedinjene Države da podrže se oružane akcije Ukrajine i napade na rusku vojsku do konačnog njenog proterivanja iz Ukrajine.

Međutim, nekako sa svim ovim pripremama, na društvenim mrežama Instagramu, Tviteru pojavile su se fotografije sa ratnim planovima SAD i Država NATO za rat protiv ruske vojske, kao i nazivi jednica i borbena tehnika sa kojom raspolažu i koja bi trebala da bude upotrebljena za predstojeću ofanzivu. Naravno sve o tome, bez slike planova tekst je objavio Njujork Tajms, pa su neki zagraktali da je to podvala ruskog GRU-a, da je ruska obaveštajna služba se domogla planova i obavestila svetsku javnost da bi zaustavila ukrajinsku ofanzivu.

Inače, treba dodati da Pentagon je već pokrenuo istragu kako su ratni planovi dospeli na internet i radi se na njihovom uklanjanju, međutim snimci i dalje isplivavaju, nikako da nestanu.

Sami planovi su dosta otkrili poput: da Ukrajina ima 9 spremnih mehanizovanih brigada, 6 će biti još uskoro spremnih. To se odnosilo do 31 marta. S obzirom da je tekst pisan 8. aprila 2023 moguće je i da su te brigade spremne, dok bi još 3 trebale da budu spremne do 30. aprila.

Devet gore pomenutih brigada prema ovim podacima ima 253 tenka, 381 oklopno vozilo, 480 terenskih vozila. 147 primeraka artiljerijskih oruđa, a SAD će dostaviti još i 571 lako oklopno vozilo HMMWV – popularni Hamvi u više različitih verzija.

Od opreme tako saznajemo i da jedan od brigada

prednji broj nečitak, poslednji 5 ima 90 borbenig vozila pešadije BMP (nema navedeno verzije) 13 tenkova T-64, još 17 tenkova nepoznatog tipa, 12 samohodnih britanskih haubica AS-90 Brave Hart, 10 2S1. Takođe obuku ove jedinice izvodili su poljski, češki i britanski vojni instruktori.

47. mehanizovana brigada koja se kretala prvo u okolini Harkova, pa onda kod Kremne saznajemo da će imati 99 borbenih vozila pešadije Bredli M2, 28 tenkova M-55S koje je u oktobru prošle godine isporučila Slovenija, 12 samohodnih haubica M-109 Paladin, kao i 12 vučnih haubica D-30 kalibra 122 mm. Obuku ove brigade izvodili su američki instruktori.

33. mehanizovana brigada imaće 90 MRAP vozila MaxxPro, 14 tenkova Leopard 2A6 koje je dala Nemačka, 4 Leoparda 2A4 CAN i 14 Leoparda 2A4 PL, uz pratnju 12 vučnih artiljerijskih oruđa -haubica M119 kalibra 105 mm. Obuku u ovoj jedinici izvodili su Amerikanci, Kanađani i Poljaci.

21 mehanizovana brigada u svom sastavu od naoružanja ima 20 izviđačkih vozila FV-101 Scorpion, 30 višenamenskih lako oklopljenih patrolnih vozila Senator

32. mehanizovana brigada u svom sastavu ima 90 MRAP vozila MAxxPro, 10 tenkova T-72, kojima će biti pridodato još 20 tenkova nepoznatog donatora i 10 vučnih haubica D-30 kalibra 122 mm, 20 MRAP vozila Buldgo/Haski, 10 oklopnih transportera M-113, 30 tenkova T-64 i 12 vučnih haubica D-30 kalibra 122 mm. Obuku su izveli francuski, britanski i kanadski vojni instruktori

37. mehanizovana brigada opremljena je o patrolnim oklopnim vozilima MRAP i to 30 Mastiff/Haski i 30 Mastiff/wolf, 14 lovaca tenkova AMX-10, 16 nepoznatih tenkova i 12 vučnih haubica kalibra 122 mm D-30. Obuku su izvodili francuski, britanski i kanadski vojni instruktori

118. mehanizovana brigada opremljena je sa 90 oklopnih transportera guseničara M-113, 28 tenkova T-72, 6 samohodnih haubica M-109 i 8 vučnih haubica FH-70. Obuku su izvodili belgijski, francuski, slovenački i američki instruktori.

117. mehanizovana brigada u svom sastavu ima 28 lakih guseničarskih vozila iz dva dela Viking BvS 10, 20 finskih oklopnjaka XA-185 i 10 M-113, 31 tenk PT-91 poljska modernizacija tenka T -72 i 12 vučnih haubica D-30. Obuku su izvodili finski, britanski instruktori.

82. mehanizovana brigada koja je opremljena sa 90 borbenih vozila točkaša Strajker, 40 borbenih vozila pešadije Marder u verziji A5, 14 britanskih tenkova Čelindžer 2 i 24 vučne haubice M119 kalibra 105 mm. Obuku u ovoj jedinici izvodili su američki, britanski i nemački vojni instruktori.

Takođe iz ovih dokumenata moguće je i saznati da su NATO instruktori obučili 5. oklopnih, 7 mehanizovanih, nekoliko motorizovanih i 4 artiljerijske baterije.

