RUSIJA TESTITRALA PROTIVSATELITSKU RAKETU A-235 NUDOL: Limita više nema, kreće ponovo RAT U KOSMOSU! VIDEO

U trenutku sve najpetijih odnosa između moskve i Vašingtona, kada su suspendovani skoro svi sporazumi o ogrnaičenju strateškog nuklearnog naoružanja, obe supersile nastavile su testiranja i probee hipersoničnih raketa -SAD i antibalističke zaštite.

Ruska vojska izvršila je inače u trenutku kada je javnosti preko vojnog stručnog časopisa "Vojna misao" -najnoviji broj objavljen je tek o tome kako Rusija ponovo kreće u razvoj protivsatelitskog oružja.

Inače od početka rata, pre skoro godinu dana i Dimitri Rogozin eks direktor Roskosmosa i Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije su više puta tražili u medijima da se krene u obaranje komercijalnih satelita jer dostavljaju obaveštajne podatke ukrajinskoj strani. Kasnije se ipostavilo u slučaju Medvedeva da je to bila lažna vest, koja je podmetnuta, ali bez obzira na medijsku propagandu Rusija je obnovila razvoj protivsatelitskog oružja.

A-235 Nudol anti-ballistic and anti-satellite missile night tests.

Tako je nedavno na poligonu Pleseck koji se nalazi na 800 km od Moskve ponovo testirani raketni sistem A-235 Nudol.

„A-235 PL-19 nudol“ je ruski sistem protiv balističkih raketa i protivsatelitskog naoružanja. Konstruisan je u koncernu „Almaz-Antej“ da odbije nuklearni napad na Moskvu i važne industrijske regione, samo što umesto nuklearne može da koristi i konvencionalnu bojevu glavu. Ovaj protivsatelitski sistem je uvezan sa osmatračkim radarima dugog dometa „don-2N/2NP/5N20P“ sa ažuriranim softverom.

A-235 će se sastojati od tri nivoa borbenog delovanja

Struktura će uključivati dugoešalonsku raketu na bazi PRO A-925/51T6, sposobnu da gađa ciljeve na na daljinama 1.500 km (1,5 hiljada kilometara) i na visinama do 800.000 m. Za srednji koristi se raketa 58R6 konstruisana da gađa ciljeve na udaljenosti od hiljada kilometara i na visini do 120 hiljada metara i kratki domet sa raketama 53T6M sa dometom po daljini 350 km i visinom do 50.000 m. Rakete dugog dometa poseduju nuklearnu bojevu glavu, dok za srednji i kraći domet u pitanju je bojeva glava za kinetičkom energijom uništavanja satelita.

Prve priče u prostivsatelitskom oružuju poečle su još 2014. kada je obelodanjeno testiranje raketa za sistem A-235 Samaljot M- kasnije prozvan i Nudolj.

Namena je bila zameniti postojeće raketne presretače A-135 Amur koji su razmešteni u okviru antiraketnog štita oko Moskve i pokrivaju kompletan industriski region od Brjanska do Kostrome.

Rusija je zapravo u razvoj ovog sistema krenula kako bi dobila kvalitetan prsretač koji bi bio pandam američkom protivraketnom sistemu THAAD.

Inače ugovor o ograničenju količine antibalističkih raketa, koji je potpisan 1972 obe strane su se obavezale da će rasporediti najviše dva protivraketnih sistema razmeštenih u blizini prestonica obe zemlje. Ubrzo borj presretača je smanjen na jedna sistem. Rusija je svoje sisteme protivraketne zaštite od interkontinetalnih balističkih raketa rasporedili o Podmoskovlju, dok SAD su u bazi Grand Foks u Severnoj Dakoti, koju je nedavno inače nadleteo kineski izviđački balon.

Do sada nisu obelodanjene informacije o tome kada će tačno sistem A-235 zaštititi rusku prestonicu. Takođe osnovni parametri sistema protivraketne odbrane proglašeni su za vojnu tajnu. Za ugradnju protivraketnih raketa za njega je razvijen novi motor i najnovija elektronika.

Inače to nije bilo prvi put da Rusija testira antisatelitsko oružje što već poprilično dugo zabrinjva SAD. Naime SAD su 16. novembra 2021. podigle uzbunu kada su saopštile da je Rusija testirala antisatelistsko oružje sa kojim je u paramparčad u vasioni raznesen satelit "Kosomos-1408", koji je u obritu lansiran daleke 1982 godine.

Ovu vest prvo je saopštila američka Svemirska komanda, a onda je usledio talas saopštenja, a sve se završilo sa halabukom koju je digao američki državni sekretar Entoni Blinken, koji je upozorio na nepromišljneost Rusije zbog čega je kosmos zasut sa kako je naveo 1.500 delova koji ugoržavaju rad američkih kako komercijalnih, tako i vojnih satelita.

Interesantno je bilo i to što je juče nezapaženo prošla vest, da je kosmonautima naređeno da se usele u svemirski brod Sojuz MS-19, pošto će opasan komad svemirskog otpada proleteti pored Međunarodne svemirske stanice. Ispostavilo se nešto kasnije da je ta količina otpada bila povezana sa ovim testiranjem.

„Ruska Federacija je bezobzirno sprovela destruktivni satelitski test protivsatelitne rakete direktnog uspona protiv jednog od svojih satelita“, rekao portparol Stejt departmenta Ned Prajs, koju je potvrdio je da je satelit uništio ASAT

S druge strane ruska svemirska agencija Roskosmos umanjila je značaj incidenta.

„Orbita objekta, koja je danas primorala posadu da se preseli u svemirsku letelicu prema standardnim procedurama, udaljila se od orbite ISS-a. Stanica je u zelenoj zoni“, tvitovala je agencija.

