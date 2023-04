"RAT U UKRAJINI BI BIO NIŠTA U ODNOSU NA OVAJ SUKOB" Dragan Šutanovac: Nadam se da imaju pameti, Iscrpeli bi CELU planetu!

Incidenti na Kosovu i Metohiji se nastavljaju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je juče tokom sastanka sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara UN i šeficom UNMIK-a Karolinom Zijade da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji složena, naglasivši da Srbija smatra važnim blagovremene i adekvatne reakcije UN na mnoge incidente, provokacije i jednostrane akte Prištine.

Rat u Ukrajini traje već 412 dana i za sada nema nikakvih inicijativa za Uskršnji prekid vatre. Bilo kakvi mirovni pregovori nisu ni na vidiku, i sve je teže odgovoriti na pitanja ko bi mogao biti posrednik izmedju Kijeva i Moskve.

O ovim temama govorio je u emisiji Puls Srbije Dragan Šutanovac predsednik Saveta za strateške politike i nekadašnji ministar odbrane.

- Momenat kada je stigao predlog iz Evropske unije koji očigledno nije išao na ruku Kurtiju je bio takav da se očekivalo da će doći do incidenata na KiM i da će određeni radikalni elementi nastojati da na svaki način spreče primenu tog sporazuma. Bezbednost Srba i nealbanskog stanovništva je veoma važna, ali imamo već ne znam koji incident po redu, s tim da ovo juče ne mogu nazvati incidentom već pokušajem ubistva s obzirom da je čoveku pucano u leđa - rekao je Šutanovac i dodao:

- Postoji potreba da se rat u Ukrajini disperzuje na neka druga područja kako bi se sa njega skrenuo fokus. Ubeđen sam da postoji interes da se na zapadnom Balkanu naprave problemi kako bi se taj pritisak koji se vrši na Rusiju negde izmestio iza granica NATOa i Evropske unije. Moskva ima interes da ne dođe do dogovora Beograda i Prištine. Harčenko je rekao da će podržati samo onaj sporazum koji odgovara Moskvi, a poslednja poruka je bila da mi ne treba da dogovaramo ništa sa Prištinom dok se ne završi rat u Ukrajini. Sporazum koji smo dobili nije najbolji za Srbiju, ali svakako se ne poklapa ni sa interesima Prištine.

Ocenio je izjave opozicionih političkih partija u Srbiji da ZSO ne znači mnogo za Srbe na KiM kao pogrešne.

- Za one koji tvrde da je formiranje ZSO malo, postavlja se pitanje zašto Kurti radi sve to što radi ako je to malo. Ono što je dobro jeste što je Evropa najavila da će pratiti evaluaciju sa obe strane - rekao je Šutanovac.

Konstatovao je da su šanse da se u skorije vreme uspostavi mir u Ukrajini veoma male, a na pitanje voditeljke da prokomentariše nagađanja da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do sukoba Amerike i Kine izrazio je nadu da do toga neće doći.

- Kako stvari stoje Ukrajina se sprema za veliku ofanzivu. Si Điping je pokušao da da neki predlog, ali Ukrajina po svemu sudeći želi da povrati neke okupirane teritorije. Apsurdno je, ali Kina profitira od ovog rata. Amerika se troši jer izdvaja ogromna sredstva za odbranu Ukrajine. Kina po damping cenama kupuje energetske proizvode iz Rusije. Nema dileme da će se između EU i Rusije podići zid, a Rusija će zaigrati na tom azijskom polju gde je četvrta ili peta po snazi i praktično će zavisiti od Kine i Indije - rekao je Šutanovac i dodao:

- Ja se iskreno nadam da do rata između Amerike i Kine neće doći, jer bi to potpuno iscrpelo celu zemaljsku kuglu. U odnosu na to, ovaj rat koji se trenutno vodi u Ukrajini bio bi ništa. Iako bi se to dogodilo daleko od Srbije talas bi poklopio sve nas, ne samo u regionu nego na celoj planeti. Mi pamtimo devedesete, ali ušli bi u globalnu recesiju i imali bi strahovite ekonomske, privredne i socijalne posledice.

