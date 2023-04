OPASNOST: Tajna dokumenta navode da se za Kijev na frontu bore specijalci iz pet NATO zemalja!

U Ukrajini se na strani Kijeva bore specijalne jedinice iz pet zemalja članica NATO, navodi se u tajnim američkim vojnim dokumentima koji su procurili u javnost i koji su podigli veliku prašinu u jeku priprema za očekivanu ukrajinsku prolećnu ofanzivu!

Kako prenosi BBC, otkrivena dokumenta, od kojih su neka označena kao "strogo poverljivo", daju detaljnu sliku rata u Ukrajini. Pentagon i ministarstvo odbrane SAD pokrenuli su istragu, dok zvanični Vašington uporno odbija da potvrdi njihovu autentičnost.

London i Pariz demantuju

Prema dokumentu od 23. marta, Velika Britanija ima najveći kontingent specijalnih snaga u Ukrajini - 50, zatim slede druge članice NATO, među kojima su: Letonija 17, Francuska 15, Sjedinjene Države 14 i Holandija 1. Gardijan prenosi da se u dokumentu ne navodi na kom delu fronta se strani specijalci nalaze, kao ni šta tačno rade.

Britansko ministarstvo odbrane izrazilo je sumnje u informacije koje govore o prisustvu pripadnika britanskih specijalnih službi u Ukrajini, zasnovane na procurelim američkim tajnim dokumentima, navodeći da one predstavljaju "ozbiljan nivo netačnosti".

- Curenje nečega što je predstavljeno kao tajna američka dokumenta, što je naišlo na veliki odjek, pokazuje ozbiljan nivo netačnosti - naveo je preko Tvitera portparol britanskog ministarstva odbrane. I francusko ministarstvo odbrane je demantovalo navode da se u Ukrajini bore francuski specijalci.

Zvanična Moskva je procenila da bi curenje tajnih dokumenata moglo biti lažno i u prilog kampanji dezinformacija: - U ovoj fazi nemamo stav, moguće da je to lažno, namerno urađeno. SAD su integralni deo sukoba u Ukrajini, one zapravo vode hibridni rat protiv nas i moguće da takvim metodama hoće da zavaraju neprijatelja, odnosno Rusku Federaciju - rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu u razgovoru za Kurir ističe da još nije potvrđena autentičnost dokumenata:

foto: Kurir Televizija

- Ne znamo da li su ona autentična. Sada će pod tom legendom izlaziti razne informacije koje odgovaraju Ruskoj Federaciji, Ukrajini ili drugim akterima. Sad je na sceni rat obmane i dezinformacija, prisustvovaćemo objavama autentičnih falsifikata, od kojih nećemo moći pravilno da cenimo ona dokumenta koja su istinita. Da je tačno da postoji prisustvo bilo koje NATO zemlje na terenu, verujem da bi se Rusi tim odavno pohvalili prilikom zarobljavanja nekog specijalca.

Medijska igra

Ima li mesta za teoriju koja se provlači, a po kojoj su ova dokumenta namerno puštena u javnost kako bi se zavarala ruska strana uoči ukrajinske prolećne ofanzive? - To je teško proceniti, morali bismo da ocenimo potpuni domet ovih dokumenata.

Jedino u šta možemo da budemo sigurni jeste da će ova provala dokumenata sa sobom pokrenuti sijaset novih informacionih obaveštajnih operacija na globalnom planu izvan ratnih dejstava. Trebalo bi biti jako oprezan sada u analizi ovih dokumenata jer je njihov cilj i da utiču na donosioce političkih odluka i javno mnjenje. Izgubili smo granicu između istine i laži. Tako će i biti nadalje.

Sličnog je mišljenja i Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji:

foto: Kurir TV, Shutterstock, Ilustracija

- Smatram da je ovo medijska igra, a pretpostavljam da je cilj shodan najavi ukrajinske ofanzive, koja ipak nije spremna u tolikoj meri u kojoj su pričali. Nema kapacitete, nema PVO i sada se traži razlog da se prikaže zašto se ona odgađa, a to su upravo procurile informacije - rekao je on za Kurir televiziju.

UKRATKO

- Egipatski predsednik Abdul Fatah el Sisi je planirao da Rusiji isporuči 40.000 artiljerijskih projektila

- Južna Koreja je preko Poljske isporučivala municiju Ukrajini kako bi se zaobišlo kršenje zakona

- Kina je 25. februara izvela hipersoničnu navođenu raketu, koja je za 12 minuta preletela 2.100 kilometara

- U dokumentima se navodi i bojazan Pentagona da Ukrajina može da brzo da okonča rat

Usijane društvene mreže

Snimci odsecanja glave

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osudio je "ruska čudovišta" posle objavljivanja videa na društvenim mrežama koji navodno prikazuje odsecanje glave jednom ukrajinskom ratnom zarobljeniku. - Kako ta čudovišta lako ubijaju!

Svet treba da vidi taj video o egzekuciji jednog ukrajinskog ratnog zarobljenika. To je video koji prikazuje Rusiju kakva ona jeste - naveo je Zelenski na Instagramu.

Iz Kremlja su zatražili da se utvrdi autentičnost snimka. - Naravno, ovo su strašni snimci. Onda bi to mogao biti razlog da se proveri da li je to tačno ili ne, da li se to dogodilo i, ako jeste, gde i sa koje strane - rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

foto: AP

UN su saopštile da su zgrožene jezivim snimcima. Jedan video naizgled prikazuje odrubljivanje glave navodnom ratnom zarobljeniku, dok drugi navodno prikazuje obezglavljena tela dvojice ukrajinskih vojnika.

Portparolka EU Nabila Masrali poručila je da će odgovorni biti pozvani na odgovornost: - Više informacija o istinitosti videa nemamo.

Ako se potvrdi, ovo je još jedan brutalni podsetnik na nehumanu prirodu ruske agresije. Čini se da su na snimcima prikazana dva različita događaja, jedan je snimljen nedavno, dok drugi, zbog zelenog lišća koje se vidi na zemlji, deluje kao da je snimljen tokom leta, piše CNN.

