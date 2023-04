BLAMAŽA: Kako je 21-godišnjak pristupao vojnim tajnama Pentagona i mesecima ih neprimećeno objavljivao

Još jedan špijunski skandal u Sjedinjenim Državama dobiće epilog na sudu, nakon što su agenti Federalnog istražnog biroa (FBI) u četvrtak uhapsili Džeka Teširu (21), pripadnika Nacionalne garde vazduhoplovstva u Masačusetsu, zbog objavljivanja vojnih tajni Pentagona! U pitanju je najveće curenje američkih obaveštajnih podataka u poslednjih deset godina.

Izveden pred sud

Osumnjičeni Tešira izveden je pred sud u petak, kasno posle zaključenja ovog izdanja Kurira, kad mu je pročitana optužnica. Dan posle hapšenja oglasio se Majk Tarner, republikanski senator iz Ohaja, inače predsedavajući Odboru za obaveštajne poslove Predstavničkog doma Kongresa, koji zahteva da se objasni kako je moguće da su nadležnima bili potrebni meseci da otkriju curenje podataka na društvenoj mreži Diskord.

- Curenje poverljivih informacija ugrožava našu nacionalnu bezbednost, negativno utiče na naš odnos sa saveznicima i bezbednost američkog vojnog i obaveštajnog osoblja dovodi u veliki rizik - rekao je Tarner i dodao:

- Dok mi nastojimo da saznamo koliki je obim tih poverljivih informacija i kako da ublažimo posledice ovoga, Odbor za obaveštajne poslove Predstavničkog doma će definitivno ispitati zašto se to dogodilo, zašto je nedeljama ostalo neprimećeno, i kako sprečiti buduće curenje informacija. Ministar pravde SAD Merik Garland potvrdio je da je Džek Tešira uhapšen bez incidenata.

Trenutak hapšenja: Predao se bez opiranja foto: Printscreen Twitter

Ovo je najveće curenje obaveštajnih podataka u SAD još otkad je Vikiliks 2013. objavio preko 700.000 diplomatskih depeša. Prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, kaže za Kurir da veruje kako je Tešira neka vrsta žrtvenog jarca:

- On je neka vrsta žrtvenog jarca i njegovo hapšenje ne može biti suština odliva dokumenata. Ima tu više dimenzija i nije isključeno da je to proizvod rada obaveštajnih službi, u kom se uz određene istine plasiraju i laži koje javnost treba da proguta. Ja nisam sklon da verujem u taj prosti narativ da je 21-godišnjak uspeo da velike tajne Pentagona plasira na tako jednostavan i naivan način. Naš sagovornik navodi da će vreme pokazati šta je suština ove operacije.

Naivnost u percepciji

- Čini mi se da se iza svega nalazi nešto i vreme će pokazati šta je suština cele operacije. U ovom trenutku je rano pretendovati na to da se razumeju svi aspekti ove drame. Nešto tu smrdi, nije to sve crno-belo i jednostavno. Sve izgleda kao dobra novinarska priča.

To su te bajke koje smo mi prošli, mi smo prevazišli tu jednu naivnost u percepciji. To je sad zvanična verzija priče i ona će se sad dalje objašnjavati i podržavati kroz mnoge medije. Na kraju krajeva, to i nije suština, već je suština da su sva sredstva uključena u borbu i urušavanje pozicija jedne ili druge strane i da tu nema granica.

Prema navodima Vašington posta, osumnjičeni je još krajem prošle godine počeo da objavljuje poverljiva dokumenta u zatvorenoj grupi na mreži Diskord. Tek kad su se fotografije poverljivih dokumenata proširile po internetu, Pentagon je pokrenuo istragu.

Objašnjenje CNN Izdaja zakletve i hapšenje Džon Miler, analitičar CNN za pravosudna i obaveštajna pitanja, pokušao je da objasni kako je 21-godišnjak na niskoj poziciji u Nacionalnoj gardi imao pristup tako važnim dokumentima: - Situacija je vrlo jednostavna - u vojnu službu većinom se prijavljuju mladi ljudi. U vojsci imaju misiju koju moraju obaviti, ali moraju i učiti i napredovati. U većinu njih se možemo pouzdati i oni su verni zakletvi koju su izrekli. Ali u vojsku ipak stižu pripadnici ljudske vrste, pa tako i Edvard Snouden i Čelsi Mening (koji su objavljivali poverljive podatke), kao i drugi koji izdaju zakletvu i nakon toga ih uhvatimo - osim Snoudena, koji je pobegao - pa moraju to da plate dugim zatvorskim kaznama - naveo je Miler.

Voleo igrice i oružje Ko je Džek Tešira Njujork tajms prenosi da je Džek Tešira (21) bio pripadnik 102. obaveštajnog krila Nacionalne garde vazduhoplovstva u Masačusetsu i da ima čin vazduhoplovca prve klase. Na snimcima uoči hapšenja on je sedeo na terasi i čitao knjigu. Bio je član grupe osnovane 2020. godine, tokom pandemije, čiji su članovi voleli oružje i video-igrice. Njujork tajms je preneo da je on objavio nekoliko stotina poverljivih dokumenata. - Ovaj tip je bio hrišćanin, protiv rata, samo je hteo da obavesti svoje prijatelje o tome šta se događa. Imamo neke ljude u grupi koji su u Ukrajini. Volimo borbene igre, volimo ratne igre - rekao je jedan od članova grupe braneći Tešira.

Kurir.rs