NEVEROVATAN PODVIG! PROVELA 500 DANA SAMA U PEĆINI! Mogla bih da idem opet: Evo šta joj je najviše smetalo 70 metara pod zemljom

Pošto bi proveli 500 dana sami u mračnoj pećini 70 metara ispod površine Zemlje, većina ljudi bi žudela za kupanjem i društvom. Ali nakon što je izašla iz svoje podzemne jazbine u južnoj Španiji u petak nešto posle 9 sati ujutro i obavila brzi pregled kod doktora i psihologa, Beatriz Flamini je umesto toga dobila 50-minutnu konferenciju za štampu na kojoj je pokušala da objasni gotovo neobjašnjivo.

„Očekivala sam da izađem i istuširam se“, rekla je u prostoriji punoj novinara. „Nisam očekivala da će biti toliko interesovanja“, naela je.

U subotu, 20. novembra 2021. elitna sportistkinja i ekstremna planinarka ušla je u svoje prenoćište u pećini izvan Granade, rešena da sazna više o tome kako ljudski um i telo mogu da se nose sa ekstremnom samoćom i nemaštinom.

foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Pod nadzorom tima naučnika sa univerziteta u Almeriji, Granadi i Mursiji, koji su održavali kontakt preko posebne, ograničene tehnologije za razmenu poruka, sada se smatra da je 50-godišnjakinja iz Madrida oborila svetski rekord, kao osoba koja je najduže boravila sama u pećini.

Flamini je rekla medijima da je izgubila pojam o vremenu nakon 65. dana. Upitana kako je uspela da se tako dugo održi pri zdravoj pameti, Flamini je istakla svoje veliko iskustvo i mentalnu pripremljenost, dodajući: „Ja sam se dobro slagala sa sobom“.

Da, razgovarala je sama sa sobom – ali nikada naglas. Na kraju krajeva, tišina pećine morala se poštovati. Ključ je, dodala je, doslednost.

„Barem za mene, kao elitnu ekstremnu sportistkinju, najvažnije je da budem vrlo jasna i dosledna u tome šta mislite, šta osećate i šta govorite“, rekla je ona. „Istina je da je bilo nekih teških trenutaka, ali je bilo i veoma lepih trenutaka – i imala sam i jedno i drugo dok sam živela u skladu sa svojom posvećenošću da živim u pećini 500 dana“, navela je.

Flamini je rekla da je vreme provodila mirno i svrsishodno čitajući, pišući, crtajući, pleteći – uživajući: „Bila sam tamo gde sam želela da budem, pa sam se posvetila tome. Iskreno rečeno, trik je bio u životu ovde i sada: „Kuvam; Crtam… Morate biti fokusirani. Ako se ometam, izvrću gležanj. Povrediću se. Biće gotovo i moraće da me izvuku. A ja to ne želim“.

Uspela je da održi kondiciju, pregleda 60 knjiga i koristi dve kamere da zabeleži svoja iskustva za predstojeći dokumentarac.

foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Ali sigurno je bilo nekih neprijatnih trenutaka – trenutaka kada je bila u iskušenju da pritisne dugme za paniku i vrati se na svetlo?

Flamini je razmislila na trenutak, a onda se setila jednog posebnog upada insekata.

„Muve! Muve! Muve!” Ona je rekla. „Došlo je do invazije muva. Ušli su, položili svoje larve, a ja to nisam kontrolisao i tako sam odjednom završila u omotaču muva. Nije bilo tako komplikovano, ali nije bilo zdravo … ali to je upravo ono što je bilo.“

Dok je postala žrtva intenzivne žudnje za pečenom piletinom sa krompirom, samoća je bila manji problem. Pre nego što je ušla u pećinu, rekla je svom timu da ne želi da joj se kaže šta se dešava napolju, čak i ako je u pitanju gubitak voljene osobe.

„Ljudi koji me poznaju i vole to poštuju“, rekla je. „Nema problema.“

Flamini je zvučala pomalo ljutito kada je ispričala kako se osećala kada je došao trenutak da napusti pećinu. „Spavala sam – ili barem dremala – kada su sišli po mene… Mislila sam da se nešto dogodilo. Rekla sam: ‘Već? Nema šanse.’ Nisam završila svoju knjigu".

Nije bila zaslepljena dnevnom svetlošću Andaluzijskog proleća.

„Nisam ništa osetila kada sam videla svetlo, jer mi se činilo kao da sam tek ušla unutra, tako da nisam imala osećaj da mi nedostaje svetlost i sunce i sve što je tamo napolju“, rekla je. „Iskrena sam – neću da lažem“.

foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Mediji su je pitali kako je odlagala otpad nakon nužde.

Flamini je bila nepokolebljiva, objašnjavajući da je ostavila svoj telesni otpad na mestu sakupljanja „na svakih pet nuždi“. Odjeknuo je aplauz.

„Nije bilo drugog načina i pet je bila moja granica“, rekla je. „Morate da izbacite otpad. Tu sam ostavio svoje prinose, kao bogovima, a bogovi su mi ostavili hranu.”

Bila je podjednako flegmatična u vezi sa dugo odlaganim kupanjem: „Još uvek se nisam istuširala. Ali onda, ja sam ekstremna sportistkinja. Mogla bih da idem još 500 dana.”

Takođe su je pitali zašto je izgledala tako srećna kada je izašla iz pećine?

„Kako biste se osećali da imate san i da ste ga ispunili?“ odgovorila je. „Da li biste izašli plačući?“

Kurir.rs/Nova/Gardijan